Opengist एक सेल्फ-होस्टेड पेस्टबिन है जो हर स्निपेट को एक वास्तविक Git रिपॉजिटरी के रूप में स्टोर करता है। डेटाबेस-समर्थित पेस्ट टूल्स के विपरीत, हर गिस्ट पूरी तरह से क्लोन करने योग्य है — उपयोगकर्ता अपडेट पुश कर सकते हैं, पूरी कमिट हिस्ट्री देख सकते हैं, और HTTP या SSH पर मानक Git कमांड के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस सिंटैक्स हाइलाइटिंग, फुल-टेक्स्ट सर्च, और हर स्निपेट के लिए सार्वजनिक, निजी और अनलिस्टेड विजिबिलिटी मोड प्रदान करता है।

अपने VPS पर Opengist होस्ट करना आपको अपने कोड स्निपेट्स और पेस्ट्स का पूर्ण स्वामित्व देता है, उन्हें थर्ड-पार्टी सेवाओं के साथ साझा किए बिना। SQLite का उपयोग डिफ़ॉल्ट रूप से किया जाता है जिसमें किसी अतिरिक्त डेटाबेस कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है। रजिस्टर करने वाला पहला उपयोगकर्ता इंस्टेंस-व्यापी सेटिंग्स और उपयोगकर्ता प्रबंधन तक पहुंच के साथ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है।