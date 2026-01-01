1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Opengist डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड पेस्टबिन जो सिंटैक्स हाइलाइटिंग और पूर्ण संस्करण इतिहास के साथ कोड स्निपेट्स साझा करने के लिए गिट द्वारा संचालित है।
Opengist के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Opengist के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Opengist एक सेल्फ-होस्टेड पेस्टबिन है जो हर स्निपेट को एक वास्तविक Git रिपॉजिटरी के रूप में स्टोर करता है। डेटाबेस-समर्थित पेस्ट टूल्स के विपरीत, हर गिस्ट पूरी तरह से क्लोन करने योग्य है — उपयोगकर्ता अपडेट पुश कर सकते हैं, पूरी कमिट हिस्ट्री देख सकते हैं, और HTTP या SSH पर मानक Git कमांड के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस सिंटैक्स हाइलाइटिंग, फुल-टेक्स्ट सर्च, और हर स्निपेट के लिए सार्वजनिक, निजी और अनलिस्टेड विजिबिलिटी मोड प्रदान करता है।
अपने VPS पर Opengist होस्ट करना आपको अपने कोड स्निपेट्स और पेस्ट्स का पूर्ण स्वामित्व देता है, उन्हें थर्ड-पार्टी सेवाओं के साथ साझा किए बिना। SQLite का उपयोग डिफ़ॉल्ट रूप से किया जाता है जिसमें किसी अतिरिक्त डेटाबेस कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है। रजिस्टर करने वाला पहला उपयोगकर्ता इंस्टेंस-व्यापी सेटिंग्स और उपयोगकर्ता प्रबंधन तक पहुंच के साथ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है।
Opengist की मुख्य विशेषताएं
गिट-समर्थित स्टोरेज
हर स्निपेट को एक वास्तविक Git रिपॉजिटरी के रूप में संग्रहीत किया जाता है, जो संस्करण इतिहास, अंतर (diffs), और HTTP या SSH क्लोन एक्सेस तुरंत प्रदान करता है।
सिंटैक्स हाइलाइटिंग
सैकड़ों भाषाओं को सपोर्ट करता है, ऑटोमैटिक डिटेक्शन और मैन्युअल ओवरराइड के साथ किसी भी कोड स्निपेट या कॉन्फ़िग फ़ाइल की सटीक हाइलाइटिंग के लिए।
दृश्यता नियंत्रण
व्यक्तिगत गिस्ट को सार्वजनिक, निजी या असूचीबद्ध के रूप में सेट करें ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि आपके स्निपेट्स को कौन खोज और देख सकता है।
पूर्ण-पाठ खोज
सामग्री, फ़ाइलनाम या भाषा का उपयोग करके सभी गिस्ट में बिल्ट-इन ब्लीव इंडेक्स के माध्यम से खोजें — किसी बाहरी सर्च इंजन की आवश्यकता नहीं है।
OAuth लॉगिन
एक अलग स्थानीय खाते का प्रबंधन करने के बजाय GitHub, GitLab, Gitea, या किसी भी OIDC-संगत प्रदाता के साथ साइन इन करें।
एम्बेड करने योग्य स्निपेट्स
किसी भी गिस्ट को बाहरी पेजों में एक जेनरेटेड स्क्रिप्ट टैग के साथ एम्बेड करें जो लाइव, सिंटैक्स-हाइलाइटेड कोड को इनलाइन रेंडर करता है।
आपको Opengist को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।