एक क्लिक इंस्टॉलेशन में क्वासर डिप्लॉय करें।
JDownloader ब्रिज जो पूरे Arr मीडिया स्टैक के लिए एक Newznab इंडेक्सर और SABnzbd डाउनलोड क्लाइंट उपलब्ध कराता है।
Quasarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Quasarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Quasarr एक हल्का Python सर्विस है जो Newznab इंडेक्सर और SABnzbd डाउनलोड क्लाइंट दोनों होने का दिखावा करती है, फिर हर ग्रैब को अपने My JDownloader क्लाउड API के माध्यम से JDownloader 2 पर भेजती है। इसका परिणाम एक सहज ब्रिज है जो Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr और Magazarr को वन-क्लिक होस्टर्स से सर्च और डाउनलोड करने देता है बिना कभी असली Usenet या BitTorrent को छुए।
VPS पर Quasarr को सेल्फ-होस्ट करना JDownloader के साथ, ब्रिज को चौबीसों घंटे ऑनलाइन रखता है, और इसमें सुरक्षित लिंक के लिए एक बिल्ट-इन CAPTCHA डिक्रिप्शन फ्लो शामिल है। सक्रिय GitHub स्पॉन्सर CAPTCHA को स्वचालित रूप से हल करने के लिए SponsorsHelper को प्लग इन कर सकते हैं।
Quasarr की मुख्य विशेषताएं
JDownloader ब्रिज
Radarr, Sonarr, Lidarr, और Magazarr से हर ग्रैब को My JDownloader क्लाउड API के माध्यम से सीधे JDownloader 2 में आगे भेजता है।
न्यूज़नैब इंडेक्सर
Quasarr एक Newznab-संगत खोज एंडपॉइंट प्रदान करता है ताकि Arr स्टैक समर्थित वन-क्लिक होस्टर्स पर IMDb ID या टेक्स्ट क्वेरीज़ का उपयोग करके रिलीज़ ढूंढ सके।
SABnzbd ग्राहक अनुकरण
SABnzbd डाउनलोड क्लाइंट के रूप में कार्य करता है ताकि Radarr, Sonarr, और Lidarr अपने वर्कफ़्लो में बिना किसी बदलाव के पूरे हुए डाउनलोड को कतारबद्ध कर सकें, मॉनिटर कर सकें और इम्पोर्ट कर सकें।
CAPTCHA डिक्रिप्शन
बिल्ट-इन लिंक डिक्रिप्शन CAPTCHA-सुरक्षित रिलीज़ को संभालता है, जिसमें स्वचालित समाधान के लिए वैकल्पिक टैम्परमंकी स्क्रिप्ट्स और स्पॉन्सर्सहेल्पर इंटीग्रेशन शामिल हैं।
श्रेणी और मिरर नियंत्रण
होस्टनेम और डाउनलोड मिरर के लिए श्रेणी-वार व्हाइटलिस्ट्स (whitelists) आपकी लाइब्रेरी को उन स्रोतों पर बनाए रखती हैं जिन पर आप Arr कॉन्फ़िगरेशन को बदले बिना भरोसा करते हैं।
सूचनाएं और auth
वैकल्पिक Discord और Telegram सूचनाएं साथ ही फॉर्म-आधारित या HTTP बेसिक प्रमाणीकरण वेब UI को सुरक्षित रखते हैं और आपको अपडेटेड रखते हैं।
आपको Quasarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।