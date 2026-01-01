Quasarr एक हल्का Python सर्विस है जो Newznab इंडेक्सर और SABnzbd डाउनलोड क्लाइंट दोनों होने का दिखावा करती है, फिर हर ग्रैब को अपने My JDownloader क्लाउड API के माध्यम से JDownloader 2 पर भेजती है। इसका परिणाम एक सहज ब्रिज है जो Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr और Magazarr को वन-क्लिक होस्टर्स से सर्च और डाउनलोड करने देता है बिना कभी असली Usenet या BitTorrent को छुए।

VPS पर Quasarr को सेल्फ-होस्ट करना JDownloader के साथ, ब्रिज को चौबीसों घंटे ऑनलाइन रखता है, और इसमें सुरक्षित लिंक के लिए एक बिल्ट-इन CAPTCHA डिक्रिप्शन फ्लो शामिल है। सक्रिय GitHub स्पॉन्सर CAPTCHA को स्वचालित रूप से हल करने के लिए SponsorsHelper को प्लग इन कर सकते हैं।