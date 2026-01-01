Horilla एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स मानव संसाधन प्रबंधन और CRM प्लेटफॉर्म है जो Django और PostgreSQL पर निर्मित है। यह पूरे कर्मचारी जीवनचक्र — भर्ती, ऑनबोर्डिंग, उपस्थिति, छुट्टी, पेरोल, प्रदर्शन, हेल्पडेस्क और ऑफबोर्डिंग — को एकीकृत करता है, साथ ही बिक्री पाइपलाइन और ग्राहक रिकॉर्ड के लिए एक अंतर्निहित CRM भी प्रदान करता है, जिससे कई SaaS टूल को एक ही सेल्फ-होस्टेड स्टैक से बदला जा सकता है।

अपने स्वयं के VPS पर Horilla को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील कर्मचारी डेटा, वेतन और ग्राहक रिकॉर्ड आपके सीधे नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के। आप कस्टम रिपोर्टिंग और इंटीग्रेशन के लिए पूर्ण डेटाबेस एक्सेस बनाए रखते हैं, साथ ही वेंडर रोडमैप का इंतजार किए बिना मॉड्यूल को विस्तारित करने की स्वतंत्रता भी मिलती है।