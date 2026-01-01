1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Horilla डिप्लॉय करें।
मुफ्त ओपन-सोर्स एचआर और सीआरएम प्लेटफॉर्म जो कर्मचारियों, पेरोल, भर्ती और उपस्थिति को कवर करता है।
Horilla के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Horilla के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Horilla एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स मानव संसाधन प्रबंधन और CRM प्लेटफॉर्म है जो Django और PostgreSQL पर निर्मित है। यह पूरे कर्मचारी जीवनचक्र — भर्ती, ऑनबोर्डिंग, उपस्थिति, छुट्टी, पेरोल, प्रदर्शन, हेल्पडेस्क और ऑफबोर्डिंग — को एकीकृत करता है, साथ ही बिक्री पाइपलाइन और ग्राहक रिकॉर्ड के लिए एक अंतर्निहित CRM भी प्रदान करता है, जिससे कई SaaS टूल को एक ही सेल्फ-होस्टेड स्टैक से बदला जा सकता है।
अपने स्वयं के VPS पर Horilla को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील कर्मचारी डेटा, वेतन और ग्राहक रिकॉर्ड आपके सीधे नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के। आप कस्टम रिपोर्टिंग और इंटीग्रेशन के लिए पूर्ण डेटाबेस एक्सेस बनाए रखते हैं, साथ ही वेंडर रोडमैप का इंतजार किए बिना मॉड्यूल को विस्तारित करने की स्वतंत्रता भी मिलती है।
Horilla की मुख्य विशेषताएं
भर्ती और ऑनबोर्डिंग
नौकरी के अवसरों, उम्मीदवार पाइपलाइन, साक्षात्कार के चरणों और ऑनबोर्डिंग कार्यों को बिना किसी अलग एटीएस या ऑनबोर्डिंग टूल के ट्रैक करें।
उपस्थिति और अवकाश
पूरे कार्यबल में शिफ्ट शेड्यूल, बायोमेट्रिक उपस्थिति, छुट्टी की पात्रता और अनुमोदन वर्कफ़्लो प्रबंधित करें।
बिल्ट-इन पेरोल
अनुबंधों, भत्तों, कटौतियों और कर नियमों को कॉन्फ़िगर करें, फिर हॉरिला के अंदर सीधे वेतन पर्ची जनरेशन के साथ पेरोल चक्र चलाएं।
परफॉरमेंस और लक्ष्य
KPIs और OKRs परिभाषित करें, 360-डिग्री फीडबैक साइकिल संचालित करें, और व्यक्तिगत लक्ष्यों को संगठनात्मक उद्देश्यों से जोड़ें।
एकीकृत CRM
लीड्स, अवसरों, ग्राहक खातों और बिक्री पाइपलाइन को एचआर डेटा के साथ एक ही एकीकृत डेटाबेस में प्रबंधित करें।
मॉड्यूलर REST API
प्रत्येक मॉड्यूल एक दस्तावेज़ीकृत REST API के साथ आता है ताकि Horilla को पेरोल प्रदाताओं, पहचान सिस्टम और BI टूल्स के साथ एकीकृत किया जा सके।
आपको Horilla को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।