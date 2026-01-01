1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Windmill डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म जो स्क्रिप्ट्स को आंतरिक टूल, शेड्यूल किए गए वर्कफ़्लो और ऑटो-जनरेटेड UI में बदलता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Windmill के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Windmill एक ओपन-सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म है जो Python, TypeScript, Go, Bash और SQL में लिखे गए स्क्रिप्ट्स को ऑटो-जनरेटेड वेब UI, शेड्यूलेबल वर्कफ़्लो और कॉलेबल REST API के साथ आंतरिक टूल्स में बदलता है। यह स्क्रिप्ट सिग्नेचर से सीधे इंटरफेस जनरेट करके एडमिन पैनल और आंतरिक डैशबोर्ड बनाने के बोझिल काम को खत्म करता है।
VPS पर Windmill को सेल्फ-होस्ट करने से सभी आंतरिक टूल कोड और डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं। इसमें शामिल वर्कर सर्विस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में जॉब्स को निष्पादित करती है, PostgreSQL वर्कफ़्लो स्टेट और रन हिस्ट्री को स्टोर करता है, और एक सीक्रेट्स मैनेजर API कीज़ और क्रेडेंशियल्स को स्क्रिप्ट्स में हार्डकोड किए बिना संभालता है।
Windmill की मुख्य विशेषताएं
बहु-भाषा लिपियाँ
Python, TypeScript, Go, Bash, या SQL में ऑटोमेशन लिखें — Windmill एक्ज़ीक्यूशन, डिपेंडेंसीज़ और सैंडबॉक्सिंग को संभालता है।
स्वचालित रूप से उत्पन्न यूआई
Windmill स्वचालित रूप से स्क्रिप्ट पैरामीटर टाइप से वेब फ़ॉर्म और यूआई उत्पन्न करता है ताकि गैर-डेवलपर्स कोड के बिना टूल चला सकें।
वर्कफ़्लो बिल्डर
विज़ुअल DAG एडिटर का उपयोग करके कंडीशनल ब्रांचिंग, लूप्स और पैरेलल एग्जीक्यूशन के साथ स्क्रिप्ट्स को मल्टी-स्टेप वर्कफ़्लो में जोड़ें।
क्रॉन शेड्यूलर
अलग क्रॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रबंधित किए बिना, क्रॉन शेड्यूल या इवेंट ट्रिगर पर स्क्रिप्ट और वर्कफ़्लो चलाएं।
सीक्रेट्स प्रबंधन
API कीज़, पासवर्ड्स और टोकन को एन्क्रिप्टेड वैरिएबल्स के रूप में स्टोर करें, ताकि वे कोड में एम्बेड किए बिना स्क्रिप्ट्स के लिए सुलभ हों।
आपको Windmill को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।