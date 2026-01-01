Windmill एक ओपन-सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म है जो Python, TypeScript, Go, Bash और SQL में लिखे गए स्क्रिप्ट्स को ऑटो-जनरेटेड वेब UI, शेड्यूलेबल वर्कफ़्लो और कॉलेबल REST API के साथ आंतरिक टूल्स में बदलता है। यह स्क्रिप्ट सिग्नेचर से सीधे इंटरफेस जनरेट करके एडमिन पैनल और आंतरिक डैशबोर्ड बनाने के बोझिल काम को खत्म करता है।

VPS पर Windmill को सेल्फ-होस्ट करने से सभी आंतरिक टूल कोड और डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं। इसमें शामिल वर्कर सर्विस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में जॉब्स को निष्पादित करती है, PostgreSQL वर्कफ़्लो स्टेट और रन हिस्ट्री को स्टोर करता है, और एक सीक्रेट्स मैनेजर API कीज़ और क्रेडेंशियल्स को स्क्रिप्ट्स में हार्डकोड किए बिना संभालता है।