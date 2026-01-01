1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Gokapi डिप्लॉय करें
हल्का सेल्फ-होस्टेड फाइल-शेयरिंग सर्वर जिसमें एक्सपायर होने वाले लिंक, पासवर्ड सुरक्षा और वैकल्पिक S3 बैकएंड है।
Gokapi के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Gokapi के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Gokapi एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड फाइल-शेयरिंग सर्वर है जिसे अब बंद हो चुके Firefox Send के बाद तैयार किया गया है। यह आपको वेब UI के माध्यम से फाइलें अपलोड करने और छोटे, समाप्त होने वाले डाउनलोड लिंक वितरित करने की अनुमति देता है — जो एक बार के शेयरिंग के लिए आदर्श है जहाँ प्राप्तकर्ता के पास आपके प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट नहीं है। स्टोरेज लोकल डिस्क या कोई भी S3-कम्पैटिबल बकेट हो सकता है, और हर लिंक कॉन्फ़िगर करने योग्य समाप्ति, डाउनलोड सीमाएँ और वैकल्पिक पासवर्ड को सपोर्ट करता है।
अपने खुद के VPS पर Gokapi को सेल्फ-होस्ट करना साझा की गई सामग्री और प्राप्तकर्ता एक्सेस लॉग्स को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बजाय किसी SaaS अपलोड सर्विस के। सिंगल गो बाइनरी फुटप्रिंट को छोटा रखता है, और पब्लिक फाइल-शेयर प्लेटफॉर्म्स के विपरीत कोई विज्ञापित दुरुपयोग चैनल नहीं हैं — केवल वे लोग जिन्हें आप लिंक भेजते हैं, वही देख सकते हैं जो आपने अपलोड किया है।
Gokapi की मुख्य विशेषताएं
समाप्त हो रहे शेयर लिंक
प्रत्येक अपलोड की गई फ़ाइल को समय या डाउनलोड संख्या के अनुसार कॉन्फ़िगर करने योग्य समाप्ति के साथ एक छोटा URL मिलता है, ताकि प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें फ़ेच करने के बाद लिंक काम करना बंद कर दें।
पासवर्ड-सुरक्षित लिंक्स
डाउनलोड को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक लिंक के लिए पासवर्ड से सुरक्षित करें ताकि लीक हुए URL भी उस पासवर्ड के बिना न खोले जा सकें।
स्थानीय या S3 स्टोरेज
स्थानीय वॉल्यूम पर फ़ाइलें स्टोर करें या इलास्टिक, टिकाऊ स्टोरेज के लिए गोकापी को किसी भी S3-संगत बकेट (AWS, बैकब्लेज़, मिनआईओ) पर इंगित करें।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
वैकल्पिक क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि सर्वर एकल-उपयोग एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड लिंक के माध्यम से साझा किए गए अपलोड के लिए कभी भी प्लेनटेक्स्ट न देखे।
मल्टी-यूज़र खाते
अलग-अलग उपयोगकर्ता खाते बनाएँ ताकि कई कर्मचारी सदस्य या परिवार के सदस्य अलग-अलग अपलोड इतिहास के साथ एक ही इंस्टेंस को साझा कर सकें।
API और CLI
बिल्ड आर्टिफैक्ट्स, लॉग बंडलों और ऑटोमेशन आउटपुट भेजने के लिए REST API या आधिकारिक CLI के माध्यम से प्रोग्रामेटिकली अपलोड करें।
आपको Gokapi को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।