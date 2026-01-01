Gokapi एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड फाइल-शेयरिंग सर्वर है जिसे अब बंद हो चुके Firefox Send के बाद तैयार किया गया है। यह आपको वेब UI के माध्यम से फाइलें अपलोड करने और छोटे, समाप्त होने वाले डाउनलोड लिंक वितरित करने की अनुमति देता है — जो एक बार के शेयरिंग के लिए आदर्श है जहाँ प्राप्तकर्ता के पास आपके प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट नहीं है। स्टोरेज लोकल डिस्क या कोई भी S3-कम्पैटिबल बकेट हो सकता है, और हर लिंक कॉन्फ़िगर करने योग्य समाप्ति, डाउनलोड सीमाएँ और वैकल्पिक पासवर्ड को सपोर्ट करता है।

अपने खुद के VPS पर Gokapi को सेल्फ-होस्ट करना साझा की गई सामग्री और प्राप्तकर्ता एक्सेस लॉग्स को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बजाय किसी SaaS अपलोड सर्विस के। सिंगल गो बाइनरी फुटप्रिंट को छोटा रखता है, और पब्लिक फाइल-शेयर प्लेटफॉर्म्स के विपरीत कोई विज्ञापित दुरुपयोग चैनल नहीं हैं — केवल वे लोग जिन्हें आप लिंक भेजते हैं, वही देख सकते हैं जो आपने अपलोड किया है।