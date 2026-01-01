Gotenberg एक डेवलपर-केंद्रित, स्टेटलेस HTTP API है जो PDF जनरेशन और डॉक्यूमेंट कन्वर्जन के लिए है। Chromium और LibreOffice पर निर्मित, यह HTML पेजों, Markdown, URL, Word डॉक्यूमेंट, Excel स्प्रेडशीट और अन्य को एक सिंगल API कॉल के साथ PDF में बदलता है — इसमें कोई क्लाइंट लाइब्रेरी, कोई इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी और रिक्वेस्ट के बीच मैनेज करने के लिए कोई स्टेट नहीं होती है।

अपने VPS पर Gotenberg को सेल्फ-होस्ट करने से डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहती है, जिससे प्रति-कन्वर्जन SaaS फीस समाप्त हो जाती है, संवेदनशील डॉक्यूमेंट से संबंधित डेटा प्राइवेसी की चिंताएं दूर होती हैं, और उन इंटरनल सर्विस के साथ इंटीग्रेशन संभव होता है जहाँ एक्सटर्नल API नहीं पहुँच सकते।