Gotenberg को एक क्लिक में डिप्लॉय करें।
HTML, ऑफिस दस्तावेज़ों और URLs को उच्च-गुणवत्ता वाले PDF में बदलने के लिए स्टेटलेस Docker API।
Gotenberg के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Gotenberg के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Gotenberg एक डेवलपर-केंद्रित, स्टेटलेस HTTP API है जो PDF जनरेशन और डॉक्यूमेंट कन्वर्जन के लिए है। Chromium और LibreOffice पर निर्मित, यह HTML पेजों, Markdown, URL, Word डॉक्यूमेंट, Excel स्प्रेडशीट और अन्य को एक सिंगल API कॉल के साथ PDF में बदलता है — इसमें कोई क्लाइंट लाइब्रेरी, कोई इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी और रिक्वेस्ट के बीच मैनेज करने के लिए कोई स्टेट नहीं होती है।
अपने VPS पर Gotenberg को सेल्फ-होस्ट करने से डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहती है, जिससे प्रति-कन्वर्जन SaaS फीस समाप्त हो जाती है, संवेदनशील डॉक्यूमेंट से संबंधित डेटा प्राइवेसी की चिंताएं दूर होती हैं, और उन इंटरनल सर्विस के साथ इंटीग्रेशन संभव होता है जहाँ एक्सटर्नल API नहीं पहुँच सकते।
Gotenberg की मुख्य विशेषताएं
HTML टू PDF
एक पूर्ण क्रोमियम इंजन का उपयोग करके, किसी भी HTML पेज या URL को PDF में रेंडर करें, जिसमें फ़ॉन्ट, CSS, और जावास्क्रिप्ट-रेंडर किया गया कंटेंट ठीक वैसे ही संरक्षित रहे जैसा वह ब्राउज़र में प्रदर्शित होता है।
कार्यालय दस्तावेज़ रूपांतरण
Word, Excel, और PowerPoint फ़ाइलों को LibreOffice एकीकरण के माध्यम से PDF में परिवर्तित करें, जो Microsoft Office और OpenDocument फॉर्मेट्स की पूरी श्रृंखला को सपोर्ट करता है।
स्थितिहीन वास्तुकला
प्रत्येक API अनुरोध पूरी तरह से स्वतंत्र होता है जिसमें कोई सेशन स्टेट नहीं होता है, जिससे गोटेनबर्ग आसानी से स्केलेबल और डेटा हानि के बिना रीस्टार्ट या बदलने के लिए सुरक्षित हो जाता है।
वेबहुक सहायता
लंबी चलने वाली रूपांतरणों को एसिंक्रोनस वेबहुक कॉलबैक पर भेजें, जिससे बड़े दस्तावेज़ों को संसाधित करते समय आपका एप्लिकेशन ब्लॉक होने से बच सके।
प्रोमेथियस मेट्रिक्स
बिल्ट-इन मेट्रिक्स एंडपॉइंट आपकी डॉक्यूमेंट पाइपलाइन की निगरानी के लिए अनुरोध दरों, रूपांतरण अवधियों और क्यू गहराईयों में तत्काल दृश्यता प्रदान करता है।
आपको Gotenberg को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।