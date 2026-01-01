एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में GitBucket डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स स्व-होस्टेड गिट प्लेटफ़ॉर्म, जो GitHub-जैसी इंटरफ़ेस के साथ JVM द्वारा संचालित है।
GitBucket के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GitBucket के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GitBucket एक Scala-आधारित ओपन-सोर्स Git प्लेटफॉर्म है जो आपके नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक परिचित GitHub-शैली का अनुभव प्रदान करता है। इसमें रिपॉजिटरी होस्टिंग, पुल रिक्वेस्ट, इश्यू, विकी और एक अकाउंट मॉडल शामिल है जो GitHub के नियमों को दर्शाता है, ताकि मौजूदा टीमें बिना किसी नए प्रशिक्षण के इसे अपना सकें।
JVM पर एक एम्बेडेड H2 डेटाबेस के साथ चलने वाला, GitBucket को शुरू करने के लिए किसी बाहरी सेवा की आवश्यकता नहीं होती है और LDAP प्रमाणीकरण, CI इंटीग्रेशन और बाहरी डेटाबेस के लिए प्लगइन्स के माध्यम से स्केल करता है। सेल्फ-होस्टिंग किसी थर्ड-पार्टी SaaS के बजाय आपके VPS के अंदर सोर्स कोड, एक्सेस टोकन और ऑडिट हिस्ट्री को रखता है।
GitBucket की मुख्य विशेषताएं
GitHub-शैली वर्कफ़्लो
रिपॉजिटरी, पुल रिक्वेस्ट, इश्यू और माइलस्टोन सीधे GitHub कन्वेंशन के अनुरूप हैं, ताकि योगदानकर्ता पहले दिन से ही उत्पादक बने रहें।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
आधिकारिक और सामुदायिक प्लगइन्स GitBucket को CI रनर्स, सूचनाएं, कोड सर्च और प्रमाणीकरण प्रदाताओं के साथ विस्तारित करते हैं।
एसएसएच और एचटीटीपीएस Git ऐक्सेस
डेवलपर्स सामान्य क्लाइंट टूलिंग के लिए एक डेडिकेटेड पोर्ट पर HTTPS या SSH के माध्यम से स्टैंडर्ड गिट पर पुश और पुल करते हैं।
बिल्ट-इन विकि और इश्यूज़
प्रत्येक रिपॉजिटरी एक विकि और पूर्ण इश्यू ट्रैकर के साथ आती है, जिससे दस्तावेज़ और परियोजना का काम कोड के बगल में रहता है।
JVM-आधारित पोर्टेबिलिटी
सिंगल-WAR स्काला एप्लिकेशन JVM जहाँ भी चलता है, वहाँ चलता है, जिससे किसी भी VPS पर अपग्रेड और बैकअप अनुमानित हो जाते हैं।
आपको GitBucket को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।