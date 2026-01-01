GitBucket एक Scala-आधारित ओपन-सोर्स Git प्लेटफॉर्म है जो आपके नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक परिचित GitHub-शैली का अनुभव प्रदान करता है। इसमें रिपॉजिटरी होस्टिंग, पुल रिक्वेस्ट, इश्यू, विकी और एक अकाउंट मॉडल शामिल है जो GitHub के नियमों को दर्शाता है, ताकि मौजूदा टीमें बिना किसी नए प्रशिक्षण के इसे अपना सकें।

JVM पर एक एम्बेडेड H2 डेटाबेस के साथ चलने वाला, GitBucket को शुरू करने के लिए किसी बाहरी सेवा की आवश्यकता नहीं होती है और LDAP प्रमाणीकरण, CI इंटीग्रेशन और बाहरी डेटाबेस के लिए प्लगइन्स के माध्यम से स्केल करता है। सेल्फ-होस्टिंग किसी थर्ड-पार्टी SaaS के बजाय आपके VPS के अंदर सोर्स कोड, एक्सेस टोकन और ऑडिट हिस्ट्री को रखता है।