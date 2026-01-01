एक क्लिक में Maxun डिप्लॉय करें।
किसी भी वेबसाइट को संरचित, स्वचालित डेटा एक्सट्रैक्शन वर्कफ़्लो में बदलने के लिए ओपन-सोर्स नो-कोड प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Maxun के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Maxun एक ओपन-सोर्स, नो-कोड वेब डेटा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोड लिखे बिना वेब से डेटा निकालने, स्क्रैप करने, क्रॉल करने और खोजने की सुविधा देता है। विज़ुअल रिकॉर्डर का उपयोग करके, आप बस एक वेबसाइट ब्राउज़ करते हैं और Maxun आपकी गतिविधियों को एक पुन: प्रयोज्य एक्सट्रैक्शन रोबोट में बदल देता है — किसी प्रोग्रामिंग ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। AI-पावर्ड एक्सट्रैक्शन आपको सरल भाषा में यह बताने की सुविधा देता है कि आप कौन सा डेटा चाहते हैं और उसे स्वचालित रूप से प्राप्त कर सकते हैं।
अपने खुद के VPS पर Maxun को सेल्फ-होस्ट करने से आप अपने स्क्रैप किए गए डेटा, शेड्यूलिंग और इंटीग्रेशन पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म Google Sheets, Airtable और वेबहुक्स में एक्सपोर्ट करने का समर्थन करता है, और इसमें उन डेवलपर्स के लिए एक पूर्ण SDK और CLI शामिल है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। इस डिप्लॉयमेंट में डेटा परसिस्टेंस के लिए PostgreSQL और फ़ाइल स्टोरेज के लिए MinIO शामिल है, जो आपको एक पूर्ण, प्रोडक्शन-रेडी सेटअप प्रदान करता है।
Maxun की मुख्य विशेषताएं
नो-कोड रिकॉर्डर
अपनी ब्राउज़िंग गतिविधियों को एक बार रिकॉर्ड करें और Maxun उन्हें एक दोहराने योग्य एक्सट्रैक्शन रोबोट में बदल देता है — किसी कोड की आवश्यकता नहीं है।
AI डेटा निष्कर्षण
आप जिस डेटा को चाहते हैं, उसे प्राकृतिक भाषा में बताएं और LLM-संचालित एक्सट्रैक्शन को उसे आपके लिए खोजने और संरचित करने दें।
वेब क्रॉलिंग
पूरी वेबसाइटों को स्वचालित रूप से क्रॉल करें, परिभाषित दायरे के भीतर हर प्रासंगिक पेज से सामग्री की खोज और उसे निकालते हुए।
शेड्यूल किए गए रन
रोबोट को एक निर्धारित समय पर चलाने के लिए सेट करें और बिना मैन्युअल हस्तक्षेप के आपके चुने हुए गंतव्य पर ताज़ा संरचित डेटा डिलीवर करें।
लचीला एकीकरण
निकाले गए डेटा को सीधे Google Sheets, Airtable, या किसी भी वेबहुक एंडपॉइंट पर बिल्ट-इन इंटीग्रेशन सपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट करें।
आपको Maxun को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।