Maxun एक ओपन-सोर्स, नो-कोड वेब डेटा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोड लिखे बिना वेब से डेटा निकालने, स्क्रैप करने, क्रॉल करने और खोजने की सुविधा देता है। विज़ुअल रिकॉर्डर का उपयोग करके, आप बस एक वेबसाइट ब्राउज़ करते हैं और Maxun आपकी गतिविधियों को एक पुन: प्रयोज्य एक्सट्रैक्शन रोबोट में बदल देता है — किसी प्रोग्रामिंग ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। AI-पावर्ड एक्सट्रैक्शन आपको सरल भाषा में यह बताने की सुविधा देता है कि आप कौन सा डेटा चाहते हैं और उसे स्वचालित रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

अपने खुद के VPS पर Maxun को सेल्फ-होस्ट करने से आप अपने स्क्रैप किए गए डेटा, शेड्यूलिंग और इंटीग्रेशन पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म Google Sheets, Airtable और वेबहुक्स में एक्सपोर्ट करने का समर्थन करता है, और इसमें उन डेवलपर्स के लिए एक पूर्ण SDK और CLI शामिल है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। इस डिप्लॉयमेंट में डेटा परसिस्टेंस के लिए PostgreSQL और फ़ाइल स्टोरेज के लिए MinIO शामिल है, जो आपको एक पूर्ण, प्रोडक्शन-रेडी सेटअप प्रदान करता है।