Hi.Events एक आधुनिक, ओपन-सोर्स इवेंट मैनेजमेंट और टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो उन आयोजकों के लिए बनाया गया है जो कमर्शियल प्लेटफ़ॉर्म को प्रति-टिकट शुल्क दिए बिना अपने इवेंट्स पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। यह पूरे इवेंट के जीवनचक्र को संभालता है — इवेंट पेज पब्लिश करने और टिकट बेचने से लेकर अटेंडीज़ को चेक-इन करने और बिक्री का विश्लेषण करने तक — यह सब एक एकीकृत डैशबोर्ड से होता है।

अपने खुद के VPS पर Hi.Events को सेल्फ-होस्ट करना अटेंडी डेटा, पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन और इवेंट कॉन्टेंट को आपके नियंत्रण में रखता है। SaaS प्रोवाइडर को हर टिकट का एक प्रतिशत खोने के बजाय, आप बेचे गए टिकटों की संख्या की परवाह किए बिना एक निश्चित VPS लागत का भुगतान करते हैं, और आप प्लेटफ़ॉर्म को अपने ब्रांड से मेल खाने के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं।