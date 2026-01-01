Hi.Events को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
कॉन्फ़्रेंस, वर्कशॉप और मीटअप के लिए ओपन-सोर्स इवेंट मैनेजमेंट और टिकटिंग प्लेटफॉर्म।
Hi.Events के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Hi.Events के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Hi.Events एक आधुनिक, ओपन-सोर्स इवेंट मैनेजमेंट और टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो उन आयोजकों के लिए बनाया गया है जो कमर्शियल प्लेटफ़ॉर्म को प्रति-टिकट शुल्क दिए बिना अपने इवेंट्स पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। यह पूरे इवेंट के जीवनचक्र को संभालता है — इवेंट पेज पब्लिश करने और टिकट बेचने से लेकर अटेंडीज़ को चेक-इन करने और बिक्री का विश्लेषण करने तक — यह सब एक एकीकृत डैशबोर्ड से होता है।
अपने खुद के VPS पर Hi.Events को सेल्फ-होस्ट करना अटेंडी डेटा, पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन और इवेंट कॉन्टेंट को आपके नियंत्रण में रखता है। SaaS प्रोवाइडर को हर टिकट का एक प्रतिशत खोने के बजाय, आप बेचे गए टिकटों की संख्या की परवाह किए बिना एक निश्चित VPS लागत का भुगतान करते हैं, और आप प्लेटफ़ॉर्म को अपने ब्रांड से मेल खाने के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
Hi.Events की मुख्य विशेषताएं
कस्टमाइज़ेबल इवेंट पेजेस
कस्टम डोमेन, अपने लोगो और अनुकूलित होमपेज लेआउट के साथ ब्रांडेड इवेंट पेज बनाएं जो आपके संगठन से मेल खाते हों।
Stripe टिकट सेल्स
नेटिव स्ट्राइप इंटीग्रेशन, प्रोमो कोड, क्षमता सीमाओं और टियर वाली मूल्य निर्धारण नियमों के साथ सशुल्क और मुफ्त टिकट बेचें।
QR चेक-इन
QR-कोड वाले टिकटों और मोबाइल उपकरणों पर कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किए गए एक अंतर्निहित चेक-इन इंटरफ़ेस का उपयोग करके दरवाजे पर उपस्थित लोगों की पुष्टि करें।
ऑर्डर प्रबंधन
ऑर्डर ट्रैक करें, रिफंड जारी करें, टिकट दोबारा भेजें, और बैज प्रिंटिंग या इवेंट के बाद के फॉलो-अप के लिए उपस्थित लोगों की सूची एक्सपोर्ट करें।
सेल्स एनालिटिक्स
बिल्ट-इन डैशबोर्ड और प्रति-इवेंट रिपोर्टिंग के साथ रियल टाइम में टिकट की बिक्री, राजस्व और उपस्थिति के रुझानों की निगरानी करें।
REST API और वेबहुक्स
Hi.Events को CRMs, मेलिंग सूचियों या कस्टम वर्कफ़्लो के साथ एक दस्तावेज़ीकृत REST API और वेबहुक सिस्टम के माध्यम से एकीकृत करें।
आपको Hi.Events को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।