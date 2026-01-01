1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ManageIQ डिप्लॉय करें।
वर्चुअल मशीनों, कंटेनर, नेटवर्क और स्टोरेज के लिए ओपन-सोर्स हाइब्रिड क्लाउड प्रबंधन प्लेटफॉर्म।
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आप ManageIQ के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ManageIQ एक ओपन-सोर्स क्लाउड मैनेजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है — Red Hat CloudForms के पीछे का अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट — जो वर्चुअल मशीनों, कंटेनरों, पब्लिक क्लाउड्स और नेटवर्कों में ऑपरेशंस को एक ही कंसोल के तहत एकीकृत करता है। यह VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud और अन्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का पता लगाता है, फिर इसके ऊपर पॉलिसी, ऑटोमेशन और चार्जबैक की परतें जोड़ता है।
सेल्फ-होस्टिंग ManageIQ आपके इन्वेंट्री डेटा, ऑटोमेशन वर्कफ़्लो और पॉलिसी डेफिनिशन को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, बिना किसी प्रति-नोड लाइसेंसिंग शुल्क के। ऑल-इन-वन कंटेनर एप्लायंस, PostgreSQL डेटाबेस और memcached को बंडल करता है ताकि आप एक ही डिप्लॉयमेंट से पूरे प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन कर सकें।
ManageIQ की मुख्य विशेषताएं
हाइब्रिड क्लाउड इन्वेंट्री
VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, और Google Cloud पर VMs, कंटेनर, नेटवर्क और स्टोरेज को एक कंसोल से खोजें और ट्रैक करें।
नीति और अनुपालन
ऐसी नीतियां परिभाषित करें जो स्वचालित रूप से विचलन का पता लगाती हैं, टैगिंग लागू करती हैं, और हर प्रबंधित प्रदाता में गैर-अनुपालक वर्कलोड को ठीक करती हैं।
स्वचालित इंजन
बड़े पैमाने पर संसाधनों को प्रोविज़न करने, रिटायर करने और रीकॉन्फ़िगर करने के लिए इवेंट-ड्रिवन रूबी ऑटोमेशन, एन्सिबल प्लेबुक और अप्रूवल वर्कफ़्लो चलाएं।
सेल्फ-सर्विस कैटलॉग
कोटा और स्वीकृतियों के साथ सेवा कैटलॉग प्रकाशित करें ताकि टीमें टिकट बनाए बिना वीएम, कंटेनर या स्टैक का अनुरोध कर सकें।
चार्जबैक और मीटरिंग
CPU, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क उपयोग के आधार पर रेट प्लान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लागत को किरायेदारों, प्रोजेक्ट्स या विभागों को आवंटित करें।
REST API और CLI
प्रत्येक कंसोल क्रिया को एक संस्करणित REST API या miqcli कमांड लाइन से GitOps-शैली के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यप्रवाहों के लिए संचालित करें।
आपको ManageIQ को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।