ManageIQ एक ओपन-सोर्स क्लाउड मैनेजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है — Red Hat CloudForms के पीछे का अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट — जो वर्चुअल मशीनों, कंटेनरों, पब्लिक क्लाउड्स और नेटवर्कों में ऑपरेशंस को एक ही कंसोल के तहत एकीकृत करता है। यह VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud और अन्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का पता लगाता है, फिर इसके ऊपर पॉलिसी, ऑटोमेशन और चार्जबैक की परतें जोड़ता है।

सेल्फ-होस्टिंग ManageIQ आपके इन्वेंट्री डेटा, ऑटोमेशन वर्कफ़्लो और पॉलिसी डेफिनिशन को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, बिना किसी प्रति-नोड लाइसेंसिंग शुल्क के। ऑल-इन-वन कंटेनर एप्लायंस, PostgreSQL डेटाबेस और memcached को बंडल करता है ताकि आप एक ही डिप्लॉयमेंट से पूरे प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन कर सकें।