ManageIQ पर 65% तक की छूट

1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ManageIQ डिप्लॉय करें।

वर्चुअल मशीनों, कंटेनर, नेटवर्क और स्टोरेज के लिए ओपन-सोर्स हाइब्रिड क्लाउड प्रबंधन प्लेटफॉर्म।

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
2,199/माह
प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ManageIQ डिप्लॉय करें।

ManageIQ के लिए एक VPS प्लान चुनें

KVM 8
24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
6,199
65% की बचत
2,199/माह
KVM 8
6,199
65% की बचत
2,199/माह
24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप ManageIQ के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

ManageIQ एक ओपन-सोर्स क्लाउड मैनेजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है — Red Hat CloudForms के पीछे का अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट — जो वर्चुअल मशीनों, कंटेनरों, पब्लिक क्लाउड्स और नेटवर्कों में ऑपरेशंस को एक ही कंसोल के तहत एकीकृत करता है। यह VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud और अन्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का पता लगाता है, फिर इसके ऊपर पॉलिसी, ऑटोमेशन और चार्जबैक की परतें जोड़ता है।

सेल्फ-होस्टिंग ManageIQ आपके इन्वेंट्री डेटा, ऑटोमेशन वर्कफ़्लो और पॉलिसी डेफिनिशन को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, बिना किसी प्रति-नोड लाइसेंसिंग शुल्क के। ऑल-इन-वन कंटेनर एप्लायंस, PostgreSQL डेटाबेस और memcached को बंडल करता है ताकि आप एक ही डिप्लॉयमेंट से पूरे प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन कर सकें।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

ManageIQ की मुख्य विशेषताएं

हाइब्रिड क्लाउड इन्वेंट्री

VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, और Google Cloud पर VMs, कंटेनर, नेटवर्क और स्टोरेज को एक कंसोल से खोजें और ट्रैक करें।

नीति और अनुपालन

ऐसी नीतियां परिभाषित करें जो स्वचालित रूप से विचलन का पता लगाती हैं, टैगिंग लागू करती हैं, और हर प्रबंधित प्रदाता में गैर-अनुपालक वर्कलोड को ठीक करती हैं।

स्वचालित इंजन

बड़े पैमाने पर संसाधनों को प्रोविज़न करने, रिटायर करने और रीकॉन्फ़िगर करने के लिए इवेंट-ड्रिवन रूबी ऑटोमेशन, एन्सिबल प्लेबुक और अप्रूवल वर्कफ़्लो चलाएं।

सेल्फ-सर्विस कैटलॉग

कोटा और स्वीकृतियों के साथ सेवा कैटलॉग प्रकाशित करें ताकि टीमें टिकट बनाए बिना वीएम, कंटेनर या स्टैक का अनुरोध कर सकें।

चार्जबैक और मीटरिंग

CPU, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क उपयोग के आधार पर रेट प्लान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लागत को किरायेदारों, प्रोजेक्ट्स या विभागों को आवंटित करें।

REST API और CLI

प्रत्येक कंसोल क्रिया को एक संस्करणित REST API या miqcli कमांड लाइन से GitOps-शैली के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यप्रवाहों के लिए संचालित करें।

आपको ManageIQ को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
शुरू करें
स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

शुरू करें

डिप्लॉय करने के लिए अधिक ऐप्स देखें

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

अपने ब्राउज़र में कहीं भी Visual Studio Code रन करें

डिप्लॉय करें
1Backend

1Backend

माइक्रोसर्विसेज और माइक्रोफ्रंटएंड्स के साथ AI ऐप्स बनाने के लिए सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Adminer

Adminer

11+ डेटाबेस सिस्टमों को सपोर्ट करने वाला सुविधा-लैस डेटाबेस प्रबंधन इंटरफेस

डिप्लॉय करें
सभी ऐप्लिकेशंस देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।