1-क्लिक में OpenHuman डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड व्यक्तिगत AI कोर जो 118+ ऐप्स को जोड़ता है और एक निजी मेमोरी ट्री बनाता है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenHuman के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenHuman एक ओपन-सोर्स पर्सनल AI सुपर इंटेलिजेंस है जिसे आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह Rust कोर और Obsidian के साथ संगत एक लोकल-फर्स्ट मेमोरी ट्री के इर्द-गिर्द बनाया गया है, यह वन-क्लिक OAuth के माध्यम से सौ से अधिक सेवाओं से जुड़ता है — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, और कई अन्य — और हर बीस मिनट में चुपचाप ताज़ा डेटा को एक निजी नॉलेज बेस में खींचता है।
OpenHuman को सेल्फ-होस्ट करने से हर ईमेल, दस्तावेज़ और बातचीत आपके स्वामित्व वाले वर्कस्पेस में रहती है, जबकि यह आपको मांग पर रीज़निंग, फास्ट या विज़न मॉडल को अनुरोध भेजने की सुविधा भी देता है। इसमें कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं है, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है, और कोई भी थर्ड-पार्टी AI सेवा आपके कच्चे डेटा को तब तक नहीं देखती जब तक आप इसे स्पष्ट रूप से वहां रूट नहीं करते।
OpenHuman की मुख्य विशेषताएं
स्थानीय-प्रथम मेमोरी
हर संदेश, दस्तावेज़ और इंटीग्रेशन सिंक एक स्थानीय SQLite स्टोर और एक Obsidian-संगत वॉल्ट में आता है जिसे आप सीधे डिस्क पर पढ़, संपादित और बैकअप कर सकते हैं।
118+ इंटीग्रेशन्स
Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar और दर्जनों अन्य के लिए वन-क्लिक OAuth कनेक्टर, एक बैकग्राउंड वर्कर के साथ जो हर बीस मिनट में डेटा रीफ्रेश करता है।
देशी एजेंट टूल्स
बिल्ट-इन वेब सर्च, स्क्रैपिंग, फाइल सिस्टम एक्सेस, गिट ऑपरेशंस और वॉयस (एसटीटी/टीटीएस) एजेंट्स को बाहरी प्लगइन फ्रेमवर्क के बिना आपकी ओर से कार्य करने देते हैं।
TokenJuice कंप्रेशन
एक ऑन-डिवाइस प्रॉम्प्ट कंप्रेसर जो एजेंट कॉल से अनावश्यक टोकन हटाता है, और लंबी चलने वाली वर्कफ़्लो पर मॉडल API लागत को 80% तक कम करता है।
एकीकृत मॉडल राउटिंग
एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से रीजनिंग, फास्ट और विजन मॉडल के बीच स्विच करें, या पूरी प्राइवेसी के लिए कोर को स्थानीय ओलामा और एलएम स्टूडियो बैकएंड्स पर इंगित करें।
मजबूत RPC कोर
हेडलेस रस्ट कोर एक बियरर-प्रमाणीकृत RPC एंडपॉइंट प्रदान करता है, जो ड्रॉप्ड कैपेबिलिटीज के साथ एक रीड-ओनली कंटेनर के रूप में चलता है, और नेटवर्क पर डेस्कटॉप क्लाइंट्स के साथ आसानी से जुड़ता है।
आपको OpenHuman को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।