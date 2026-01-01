OpenHuman एक ओपन-सोर्स पर्सनल AI सुपर इंटेलिजेंस है जिसे आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह Rust कोर और Obsidian के साथ संगत एक लोकल-फर्स्ट मेमोरी ट्री के इर्द-गिर्द बनाया गया है, यह वन-क्लिक OAuth के माध्यम से सौ से अधिक सेवाओं से जुड़ता है — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, और कई अन्य — और हर बीस मिनट में चुपचाप ताज़ा डेटा को एक निजी नॉलेज बेस में खींचता है।

OpenHuman को सेल्फ-होस्ट करने से हर ईमेल, दस्तावेज़ और बातचीत आपके स्वामित्व वाले वर्कस्पेस में रहती है, जबकि यह आपको मांग पर रीज़निंग, फास्ट या विज़न मॉडल को अनुरोध भेजने की सुविधा भी देता है। इसमें कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं है, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है, और कोई भी थर्ड-पार्टी AI सेवा आपके कच्चे डेटा को तब तक नहीं देखती जब तक आप इसे स्पष्ट रूप से वहां रूट नहीं करते।