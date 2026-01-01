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स्वचालित Docker कंटेनर डिस्कवरी और 100+ सर्विस इंटीग्रेशन के साथ एक आधुनिक, पूरी तरह से स्टैटिक ऐप्लिकेशन डैशबोर्ड।
Homepage के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Homepage के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Homepage एक तेज़, सुरक्षित और अत्यधिक कस्टमाइज़ेबल ऐप्लिकेशन डैशबोर्ड है जो आपकी सभी सेल्फ-होस्टेड सेवाओं के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में कार्य करता है। YAML फाइल्स के माध्यम से पूरी तरह से कॉन्फ़िगर किया गया, यह चल रहे कंटेनरों को ऑटो-डिस्कवर करने के लिए Docker के साथ एकीकृत होता है, लाइव सिस्टम मेट्रिक्स और सर्विस हेल्थ प्रदर्शित करता है, और रियल-टाइम डेटा विजेट्स के लिए 100 से अधिक थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। इसकी पूरी तरह से स्टैटिक आर्किटेक्चर का मतलब है कि यह तुरंत लोड होता है और न्यूनतम सर्वर रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है।
अपने VPS पर डायरेक्ट Docker सॉकेट ऐक्सेस के साथ Homepage को डिप्लॉय करने से एक डायनामिक, सेल्फ-अपडेटिंग डैशबोर्ड बनता है जो आपके लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाता है — नए कंटेनर स्वचालित रूप से दिखाई देते हैं, जिससे आपका डैशबोर्ड सटीक रहता है क्योंकि आपका स्टैक मैन्युअल रीकॉन्फ़िगरेशन के बिना बढ़ता है।
Homepage की मुख्य विशेषताएं
Docker ऑटो-डिस्कवरी
Docker सॉकेट के माध्यम से चल रहे कंटेनरों का स्वचालित रूप से पता लगाता है और उन्हें मैन्युअल प्रविष्टि के बिना आपके डैशबोर्ड में जोड़ता है।
100+ सेवा एकीकरण
Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox और दर्जनों अन्य लोकप्रिय सेल्फ-होस्टेड सेवाओं से लाइव डेटा सीधे डैशबोर्ड विजेट्स पर प्रदर्शित करें।
YAML-आधारित कॉन्फ़िग
अपने पूरे डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन को YAML फ़ाइलों में वर्जन-कंट्रोल करें, जिससे इसे विभिन्न एनवायरनमेंट में रेप्लिकेट या माइग्रेट करना बहुत आसान हो जाता है।
सिस्टम संसाधन विजेट
बिल्ट-इन विजेट रीयल-टाइम CPU, मेमोरी और डिस्क उपयोग दिखाते हैं ताकि आप अपने स्टार्ट पेज से सर्वर स्वास्थ्य मॉनिटर कर सकें।
कस्टम CSS और JS
बिल्ट-इन थीमिंग विकल्पों से परे डैशबोर्ड की उपस्थिति को अनुकूलित करने के लिए कस्टम CSS और जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करें।
आपको Homepage को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।