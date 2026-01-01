Homepage एक तेज़, सुरक्षित और अत्यधिक कस्टमाइज़ेबल ऐप्लिकेशन डैशबोर्ड है जो आपकी सभी सेल्फ-होस्टेड सेवाओं के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में कार्य करता है। YAML फाइल्स के माध्यम से पूरी तरह से कॉन्फ़िगर किया गया, यह चल रहे कंटेनरों को ऑटो-डिस्कवर करने के लिए Docker के साथ एकीकृत होता है, लाइव सिस्टम मेट्रिक्स और सर्विस हेल्थ प्रदर्शित करता है, और रियल-टाइम डेटा विजेट्स के लिए 100 से अधिक थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। इसकी पूरी तरह से स्टैटिक आर्किटेक्चर का मतलब है कि यह तुरंत लोड होता है और न्यूनतम सर्वर रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है।

अपने VPS पर डायरेक्ट Docker सॉकेट ऐक्सेस के साथ Homepage को डिप्लॉय करने से एक डायनामिक, सेल्फ-अपडेटिंग डैशबोर्ड बनता है जो आपके लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाता है — नए कंटेनर स्वचालित रूप से दिखाई देते हैं, जिससे आपका डैशबोर्ड सटीक रहता है क्योंकि आपका स्टैक मैन्युअल रीकॉन्फ़िगरेशन के बिना बढ़ता है।