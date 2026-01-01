एलिमेंट को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
अपने डेटा का स्वामित्व रखने वाली टीमों और समुदायों के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित Matrix-आधारित मैसेजिंग क्लाइंट।
Element के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Element के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Element एक ओपन-सोर्स मैसेजिंग और कॉलेबोरेशन प्लेटफॉर्म है जो Matrix प्रोटोकॉल पर बना है। यह डिफॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग, वॉयस और वीडियो कॉल, और फाइल शेयरिंग प्रदान करता है, जिसमें किसी भी Matrix होमसर्वर से कनेक्ट होने की क्षमता है — जिसमें Synapse जैसे सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस या matrix.org जैसे पब्लिक सर्वर शामिल हैं।
अपने VPS पर Element को सेल्फ-होस्ट करना आपके मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आपके नियंत्रण में रखता है। आप फेडरेशन सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सुरक्षा नीतियों को लागू कर सकते हैं, अपने खुद के Matrix होमसर्वर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि संवेदनशील व्यावसायिक संचार कभी भी थर्ड-पार्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से न गुजरें।
Element की मुख्य विशेषताएं
सिरे से सिरे तक एन्क्रिप्शन
सभी संदेश Matrix Olm/Megolm प्रोटोकॉल का उपयोग करके डिफ़ॉल्ट रूप से एन्क्रिप्टेड होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल इच्छित प्रतिभागी ही बातचीत पढ़ सकें।
ओपन मैट्रिक्स नेटवर्क
किसी भी Matrix होमसर्वर से कनेक्ट करें और विभिन्न Matrix-संगत क्लाइंट्स के बीच संचार करें, जिससे प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन के बिना फेडरेशन सक्षम हो सके।
क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म सिंक
वेब, डेस्कटॉप, आईओएस और एंड्रॉइड पर सिंक्रनाइज़्ड संदेश इतिहास यह सुनिश्चित करता है कि बातचीत हर डिवाइस पर वास्तविक समय में उपलब्ध रहे।
वॉयस और वीडियो कॉल
बिल्ट-इन एन्क्रिप्टेड वॉयस और वीडियो कॉलिंग, स्क्रीन शेयरिंग के साथ, मैसेजिंग इंटरफ़ेस छोड़े बिना रीयल-टाइम सहयोग का समर्थन करता है।
सेतु एकीकरण
पुल एलिमेंट को स्लैक, आईआरसी, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ते हैं, जिससे संचार एक ही इंटरफ़ेस में एकीकृत हो जाता है।
आपको Element को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।