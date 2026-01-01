Element एक ओपन-सोर्स मैसेजिंग और कॉलेबोरेशन प्लेटफॉर्म है जो Matrix प्रोटोकॉल पर बना है। यह डिफॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग, वॉयस और वीडियो कॉल, और फाइल शेयरिंग प्रदान करता है, जिसमें किसी भी Matrix होमसर्वर से कनेक्ट होने की क्षमता है — जिसमें Synapse जैसे सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस या matrix.org जैसे पब्लिक सर्वर शामिल हैं।

अपने VPS पर Element को सेल्फ-होस्ट करना आपके मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आपके नियंत्रण में रखता है। आप फेडरेशन सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सुरक्षा नीतियों को लागू कर सकते हैं, अपने खुद के Matrix होमसर्वर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि संवेदनशील व्यावसायिक संचार कभी भी थर्ड-पार्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से न गुजरें।