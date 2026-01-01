NSQ एक रीयलटाइम डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे मूल रूप से Bitly में प्रतिदिन अरबों मैसेज को संभालने के लिए बनाया गया था। पारंपरिक ब्रोकरों के विपरीत, NSQ छोटे डेमॉन के एक विकेन्द्रीकृत क्लस्टर के रूप में चलता है — इसमें कोई सिंगल ब्रोकर बॉटलनेक, कोई मास्टर नोड और कोई साझा स्थिति नहीं है — इसलिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बिना पुनर्संरचना के क्षैतिज रूप से स्केल कर सकते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर NSQ को सेल्फ-होस्ट करना उच्च-मात्रा वाली इवेंट स्ट्रीम, टेलीमेट्री और एसिंक जॉब पाइपलाइन को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बिना किसी प्रति-मैसेज शुल्क और बिना किसी मैनेज्ड-सर्विस थ्रॉटलिंग के। बंडल किया गया वेब एडमिन टॉपिक्स, चैनलों और मैसेज दरों में रीयलटाइम विजिबिलिटी प्रदान करता है, जबकि lookupd डिस्कवरी सर्विस आपके पूरे फ्लीट में हार्ड-कोडेड ब्रोकर एड्रेस की आवश्यकता को समाप्त करती है।