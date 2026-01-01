NSQ को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
रियलटाइम डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जिसे फॉल्ट टॉलरेंस और बड़े पैमाने पर हाई-थ्रूपुट स्ट्रीमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप NSQ के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
NSQ एक रीयलटाइम डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे मूल रूप से Bitly में प्रतिदिन अरबों मैसेज को संभालने के लिए बनाया गया था। पारंपरिक ब्रोकरों के विपरीत, NSQ छोटे डेमॉन के एक विकेन्द्रीकृत क्लस्टर के रूप में चलता है — इसमें कोई सिंगल ब्रोकर बॉटलनेक, कोई मास्टर नोड और कोई साझा स्थिति नहीं है — इसलिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बिना पुनर्संरचना के क्षैतिज रूप से स्केल कर सकते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर NSQ को सेल्फ-होस्ट करना उच्च-मात्रा वाली इवेंट स्ट्रीम, टेलीमेट्री और एसिंक जॉब पाइपलाइन को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बिना किसी प्रति-मैसेज शुल्क और बिना किसी मैनेज्ड-सर्विस थ्रॉटलिंग के। बंडल किया गया वेब एडमिन टॉपिक्स, चैनलों और मैसेज दरों में रीयलटाइम विजिबिलिटी प्रदान करता है, जबकि lookupd डिस्कवरी सर्विस आपके पूरे फ्लीट में हार्ड-कोडेड ब्रोकर एड्रेस की आवश्यकता को समाप्त करती है।
NSQ की मुख्य विशेषताएं
विकेन्द्रीकृत टोपोलॉजी
nsqd डेमॉन को उत्पादकों के साथ सह-स्थित करें और खोज के लिए nsqlookupd का उपयोग करें — विफलता का कोई एक बिंदु नहीं और थ्रूपुट को बाधित करने के लिए कोई केंद्रीय ब्रोकर नहीं।
कम से कम एक बार डिलीवरी
डिस्क ओवरफ्लो के साथ परसिस्टेंट मैसेज क्यूज़ उपभोक्ता आउटेज और बर्स्ट ट्रैफिक के दौरान इवेंट्स को छोड़े बिना संदेशों के बने रहने की गारंटी देते हैं।
चैनल फैन-आउट
विषय कई स्वतंत्र चैनलों पर प्रसारित होते हैं, जिससे विभिन्न उपभोक्ता समूह बिना किसी समन्वय के समानांतर रूप से एक ही इवेंट स्ट्रीम को प्रोसेस कर सकें।
रीयलटाइम एडमिन UI
ब्राउज़र-आधारित nsqadmin डैशबोर्ड लाइव मैसेज रेट्स, प्रति चैनल गहराई, और प्रति-नोड आंकड़े दिखाता है ताकि आप CLI टूलिंग के बिना स्ट्रीम की समस्याओं का निवारण कर सकें।
HTTP और TCP क्लाइंट्स
गो, पायथन, जावा, नोड.जेएस और अन्य में नेटिव क्लाइंट लाइब्रेरीज़, साथ ही पब्लिशिंग के लिए एक सरल HTTP API — किसी भी कस्टम प्रोटोकॉल के बिना किसी भी भाषा से इंटीग्रेट करें।
आपको NSQ को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।