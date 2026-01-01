Coral एक ओपन-सोर्स कमेंटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे Vox Media द्वारा समाचार संगठनों, पब्लिशर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए साइट पर स्वस्थ चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह थर्ड-पार्टी कमेंट विजेट्स को एक सेल्फ-होस्टेड सिस्टम से बदल देता है जिसे एक कम्यूनिटी चलाने की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है: भारी मॉडरेशन वर्कलोड, शत्रुतापूर्ण एक्टर्स, और अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर ऑडियंस डेटा रखने की आवश्यकता।

द वाशिंगटन पोस्ट और द फाइनेंशियल टाइम्स सहित 28 देशों में 500 से अधिक न्यूज़रूम द्वारा विश्वसनीय, Coral एक तेज़, सुलभ रीडर अनुभव को एक मॉडरेशन टूलसेट के साथ जोड़ता है जो विशेष रूप से संपादकीय टीमों के लिए बनाया गया है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग रीडर की पहचान, कमेंट हिस्ट्री और एंगेजमेंट सिग्नल्स को थर्ड-पार्टी SaaS के बजाय आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है।