Coral Talk पर 69% तक की छूट

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वॉक्स मीडिया का ओपन-सोर्स कमेंटिंग प्लेटफॉर्म जो न्यूज़रूम के लिए साइट पर चर्चा और मॉडरेशन को फिर से परिभाषित करता है।

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64% की छूट
KVM 1
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Coral Talk के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Coral एक ओपन-सोर्स कमेंटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे Vox Media द्वारा समाचार संगठनों, पब्लिशर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए साइट पर स्वस्थ चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह थर्ड-पार्टी कमेंट विजेट्स को एक सेल्फ-होस्टेड सिस्टम से बदल देता है जिसे एक कम्यूनिटी चलाने की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है: भारी मॉडरेशन वर्कलोड, शत्रुतापूर्ण एक्टर्स, और अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर ऑडियंस डेटा रखने की आवश्यकता।

द वाशिंगटन पोस्ट और द फाइनेंशियल टाइम्स सहित 28 देशों में 500 से अधिक न्यूज़रूम द्वारा विश्वसनीय, Coral एक तेज़, सुलभ रीडर अनुभव को एक मॉडरेशन टूलसेट के साथ जोड़ता है जो विशेष रूप से संपादकीय टीमों के लिए बनाया गया है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग रीडर की पहचान, कमेंट हिस्ट्री और एंगेजमेंट सिग्नल्स को थर्ड-पार्टी SaaS के बजाय आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Coral Talk की मुख्य विशेषताएं

मॉडरेशन टूलकिट

रिएक्शन क्यू, प्रतिबंधित-शब्द सूचियों, संदिग्ध-शब्द फ़्लैगिंग और संपादकीय टीमों के लिए डिज़ाइन की गई प्रति-कहानी मॉडरेशन सेटिंग्स के साथ बड़े पैमाने पर टिप्पणियों को फ़िल्टर करें और मंज़ूरी दें।

प्रश्न और उत्तर और लाइव चैट

किसी स्टोरी को प्रश्नोत्तर या लाइव चैट मोड में बदलें ताकि होस्टेड-विशेषज्ञ सत्रों, ब्रेकिंग-न्यूज़ चर्चाओं, या संरचित पाठक साक्षात्कारों की मेजबानी की जा सके।

लेखक जुड़ाव

चुनिंदा टिप्पणियाँ, रिपोर्टर बैज, और इनलाइन स्टाफ के जवाब पत्रकारों को सर्वोत्तम योगदानों को उजागर करने और थ्रेड के भीतर पाठकों को सीधे जवाब देने में सक्षम बनाते हैं।

सिंगल साइन-ऑन

Coral को अपनी मौजूदा पहचान लेयर में JWT-आधारित SSO, OAuth प्रदाताओं या स्थानीय खातों के साथ एकीकृत करें ताकि पाठक अपनी साइट लॉगिन का फिर से उपयोग कर सकें।

गोपनीयता और डेटा स्वामित्व

टिप्पणियाँ, प्रोफाइल और मॉडरेशन हिस्ट्री आपके VPS पर MongoDB में रहते हैं, जिसमें GDPR-अनुकूल एक्सपोर्ट और डिलीशन टूलिंग अंतर्निहित है।

किसी भी CMS पर एम्बेड करने योग्य

एक हल्का एम्बेड स्क्रिप्ट कोरल को वर्डप्रेस, घोस्ट, ड्रूपल, या कस्टम स्टैक में डालता है, जिससे आपकी साइट किसी एक CMS तक सीमित नहीं रहती है।

आपको Coral Talk को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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Buzz

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स्व-होस्टेड कार्यक्षेत्र जहाँ मनुष्य और AI एजेंट एक ही कमरे साझा करते हैं।

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टीम ज्ञान साझाकरण और समुदाय निर्माण के लिए ओपन-सोर्स Q&A प्लेटफॉर्म।

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यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।