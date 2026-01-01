1-क्लिक में Coral Talk डिप्लॉय करें
वॉक्स मीडिया का ओपन-सोर्स कमेंटिंग प्लेटफॉर्म जो न्यूज़रूम के लिए साइट पर चर्चा और मॉडरेशन को फिर से परिभाषित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Coral Talk के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Coral एक ओपन-सोर्स कमेंटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे Vox Media द्वारा समाचार संगठनों, पब्लिशर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए साइट पर स्वस्थ चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह थर्ड-पार्टी कमेंट विजेट्स को एक सेल्फ-होस्टेड सिस्टम से बदल देता है जिसे एक कम्यूनिटी चलाने की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है: भारी मॉडरेशन वर्कलोड, शत्रुतापूर्ण एक्टर्स, और अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर ऑडियंस डेटा रखने की आवश्यकता।
द वाशिंगटन पोस्ट और द फाइनेंशियल टाइम्स सहित 28 देशों में 500 से अधिक न्यूज़रूम द्वारा विश्वसनीय, Coral एक तेज़, सुलभ रीडर अनुभव को एक मॉडरेशन टूलसेट के साथ जोड़ता है जो विशेष रूप से संपादकीय टीमों के लिए बनाया गया है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग रीडर की पहचान, कमेंट हिस्ट्री और एंगेजमेंट सिग्नल्स को थर्ड-पार्टी SaaS के बजाय आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है।
Coral Talk की मुख्य विशेषताएं
मॉडरेशन टूलकिट
रिएक्शन क्यू, प्रतिबंधित-शब्द सूचियों, संदिग्ध-शब्द फ़्लैगिंग और संपादकीय टीमों के लिए डिज़ाइन की गई प्रति-कहानी मॉडरेशन सेटिंग्स के साथ बड़े पैमाने पर टिप्पणियों को फ़िल्टर करें और मंज़ूरी दें।
प्रश्न और उत्तर और लाइव चैट
किसी स्टोरी को प्रश्नोत्तर या लाइव चैट मोड में बदलें ताकि होस्टेड-विशेषज्ञ सत्रों, ब्रेकिंग-न्यूज़ चर्चाओं, या संरचित पाठक साक्षात्कारों की मेजबानी की जा सके।
लेखक जुड़ाव
चुनिंदा टिप्पणियाँ, रिपोर्टर बैज, और इनलाइन स्टाफ के जवाब पत्रकारों को सर्वोत्तम योगदानों को उजागर करने और थ्रेड के भीतर पाठकों को सीधे जवाब देने में सक्षम बनाते हैं।
सिंगल साइन-ऑन
Coral को अपनी मौजूदा पहचान लेयर में JWT-आधारित SSO, OAuth प्रदाताओं या स्थानीय खातों के साथ एकीकृत करें ताकि पाठक अपनी साइट लॉगिन का फिर से उपयोग कर सकें।
गोपनीयता और डेटा स्वामित्व
टिप्पणियाँ, प्रोफाइल और मॉडरेशन हिस्ट्री आपके VPS पर MongoDB में रहते हैं, जिसमें GDPR-अनुकूल एक्सपोर्ट और डिलीशन टूलिंग अंतर्निहित है।
किसी भी CMS पर एम्बेड करने योग्य
एक हल्का एम्बेड स्क्रिप्ट कोरल को वर्डप्रेस, घोस्ट, ड्रूपल, या कस्टम स्टैक में डालता है, जिससे आपकी साइट किसी एक CMS तक सीमित नहीं रहती है।
आपको Coral Talk को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।