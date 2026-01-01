1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Corteza डिप्लॉय करें।
कस्टम बिज़नेस ऐप्लिकेशंस, CRM सिस्टम और ऑटोमेटेड वर्कफ़्लो बनाने के लिए ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Corteza के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Corteza एक ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो टीमों को गहन प्रोग्रामिंग ज्ञान के बिना कस्टम बिज़नेस ऐप्लिकेशंस, CRM पाइपलाइन और प्रोसेस ऑटोमेशन बनाने की सुविधा देता है। इसका ड्रैग-एंड-ड्रॉप ऐप बिल्डर, फ्लेक्सिबल रिकॉर्ड मैनेजमेंट और बिल्ट-इन वर्कफ्लो इंजन संगठनों को किसी भी बिज़नेस प्रोसेस — लीड ट्रैकिंग से लेकर कंप्लायंस वर्कफ्लो तक — को मॉडल करने और इसे स्क्रैच से एक भी बैकएंड सर्विस लिखे बिना डिप्लॉय करने की सुविधा देता है।
अपने खुद के VPS पर Corteza को सेल्फ-होस्ट करने से आपका बिज़नेस डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है। यह प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज़ ऑथेंटिकेशन के लिए LDAP, SAML और OAuth2, फाइन-ग्रेन्ड रोल-बेस्ड ऐक्सेस कंट्रोल और एक REST/gRPC API सरफेस को सपोर्ट करता है जो मौजूदा टूलिंग के साथ इंटीग्रेट होता है। PostgreSQL सभी रिकॉर्ड और ऑटोमेशन लॉग के लिए विश्वसनीय, स्केलेबल स्टोरेज प्रदान करता है।
Corteza की मुख्य विशेषताएं
विज़ुअल ऐप बिल्डर
डेटा मॉडल, फ़ॉर्म और रिकॉर्ड व्यू को ब्राउज़र-आधारित ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस का उपयोग करके डिज़ाइन करें, बिना बैकएंड कोड लिखे।
बिल्ट-इन CRM
Corteza संपर्क, लीड, खाते और बिक्री पाइपलाइन को प्रबंधित करने के लिए एक तैयार-उपयोग CRM मॉड्यूल के साथ आता है।
वर्कफ़्लो ऑटोमेशन
मैनुअल कार्यों को खत्म करने के लिए रिकॉर्ड में बदलाव, शेड्यूल या बाहरी वेबहुक द्वारा ट्रिगर किए गए मल्टी-स्टेप ऑटोमेटेड वर्कफ़्लो बनाएँ।
उद्यम प्रमाणीकरण
LDAP, SAML, और OAuth2 प्रदाताओं के साथ एकीकृत होता है ताकि टीमें मौजूदा कॉर्पोरेट पहचान प्रणालियों का उपयोग करके साइन इन कर सकें।
सूक्ष्म एक्सेस कंट्रोल
प्रत्येक भूमिका के लिए प्रति-संसाधन, प्रति-ऑपरेशन अनुमतियाँ परिभाषित करें ताकि संवेदनशील डेटा और व्यवस्थापक कार्यवाहियाँ उचित रूप से प्रतिबंधित रहें।
इंटीग्रेशन गेटवे
थर्ड-पार्टी मिडलवेयर के बिना, बिल्ट-इन इंटीग्रेशन गेटवे के माध्यम से कस्टम API एंडपॉइंट्स को उपलब्ध कराएं और बाहरी सेवाओं से कनेक्ट करें।
आपको Corteza को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।