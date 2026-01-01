Corteza एक ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो टीमों को गहन प्रोग्रामिंग ज्ञान के बिना कस्टम बिज़नेस ऐप्लिकेशंस, CRM पाइपलाइन और प्रोसेस ऑटोमेशन बनाने की सुविधा देता है। इसका ड्रैग-एंड-ड्रॉप ऐप बिल्डर, फ्लेक्सिबल रिकॉर्ड मैनेजमेंट और बिल्ट-इन वर्कफ्लो इंजन संगठनों को किसी भी बिज़नेस प्रोसेस — लीड ट्रैकिंग से लेकर कंप्लायंस वर्कफ्लो तक — को मॉडल करने और इसे स्क्रैच से एक भी बैकएंड सर्विस लिखे बिना डिप्लॉय करने की सुविधा देता है।

अपने खुद के VPS पर Corteza को सेल्फ-होस्ट करने से आपका बिज़नेस डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है। यह प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज़ ऑथेंटिकेशन के लिए LDAP, SAML और OAuth2, फाइन-ग्रेन्ड रोल-बेस्ड ऐक्सेस कंट्रोल और एक REST/gRPC API सरफेस को सपोर्ट करता है जो मौजूदा टूलिंग के साथ इंटीग्रेट होता है। PostgreSQL सभी रिकॉर्ड और ऑटोमेशन लॉग के लिए विश्वसनीय, स्केलेबल स्टोरेज प्रदान करता है।