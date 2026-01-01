OpenBudgeteer एक सेल्फ-होस्टेड पर्सनल फाइनेंस एप्लिकेशन है जो बकेट बजटिंग सिद्धांत पर आधारित है — YNAB और Buckets जैसे टूल से प्रेरित है। आप महीने की शुरुआत से पहले आय के हर डॉलर को विशिष्ट खर्च बकेट में असाइन करते हैं, जिससे आपको खर्चों के आने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने पैसे के लिए एक स्पष्ट, सुविचारित योजना मिलती है।

.NET और Blazor Server के साथ निर्मित, OpenBudgeteer पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है ताकि आपका वित्तीय डेटा कभी भी किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड को न छुए। यह टिकाऊ स्टोरेज के लिए PostgreSQL डेटाबेस से जुड़ता है और सुरक्षित एक्सेस के लिए वैकल्पिक ऑथेंटिकेशन का समर्थन करता है। Awesome Self-Hosted सूची में शामिल, यह गोपनीयता के प्रति जागरूक उपयोगकर्ताओं के लिए एक विश्वसनीय विकल्प है जो कमर्शियल बजटिंग सॉफ्टवेयर के लिए एक सक्षम, मुफ्त विकल्प की तलाश में हैं।