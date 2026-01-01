1-क्लिक इंस्टॉलेशन में OpenBudgeteer डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स बकेट बजटिंग ऐप, जो एक संरचित, श्रेणी-आधारित दृष्टिकोण के साथ आपके व्यक्तिगत वित्त पर नियंत्रण रखने में मदद करता है।
OpenBudgeteer के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenBudgeteer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenBudgeteer एक सेल्फ-होस्टेड पर्सनल फाइनेंस एप्लिकेशन है जो बकेट बजटिंग सिद्धांत पर आधारित है — YNAB और Buckets जैसे टूल से प्रेरित है। आप महीने की शुरुआत से पहले आय के हर डॉलर को विशिष्ट खर्च बकेट में असाइन करते हैं, जिससे आपको खर्चों के आने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने पैसे के लिए एक स्पष्ट, सुविचारित योजना मिलती है।
.NET और Blazor Server के साथ निर्मित, OpenBudgeteer पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है ताकि आपका वित्तीय डेटा कभी भी किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड को न छुए। यह टिकाऊ स्टोरेज के लिए PostgreSQL डेटाबेस से जुड़ता है और सुरक्षित एक्सेस के लिए वैकल्पिक ऑथेंटिकेशन का समर्थन करता है। Awesome Self-Hosted सूची में शामिल, यह गोपनीयता के प्रति जागरूक उपयोगकर्ताओं के लिए एक विश्वसनीय विकल्प है जो कमर्शियल बजटिंग सॉफ्टवेयर के लिए एक सक्षम, मुफ्त विकल्प की तलाश में हैं।
OpenBudgeteer की मुख्य विशेषताएं
फंड बजटिंग
हर महीने की शुरुआत में, आय के हर डॉलर को पूर्वनिर्धारित खर्च बकेट में आवंटित करें, जिससे आपका वित्त व्यवस्थित और सही रास्ते पर रहे।
पूर्ण डेटा स्वामित्व
आपका वित्तीय डेटा विशेष रूप से आपके अपने VPS पर संग्रहीत है — कोई थर्ड-पार्टी क्लाउड नहीं, कोई सदस्यता शुल्क नहीं, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं।
वैकल्पिक प्रमाणीकरण
बिल्ट-इन यूज़रनेम और पासवर्ड प्रमाणीकरण के साथ अपने बजट को सुरक्षित रखें, जिससे संवेदनशील वित्तीय जानकारी केवल आपके लिए सुलभ रहे।
PostgreSQL परसिस्टेंस
सभी लेनदेन और बजट डेटा को विश्वसनीय, क्रैश-सेफ परसिस्टेंस और आसान बैकअप के लिए एक समर्पित PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत करता है।
ब्लेज़र सर्वर यूआई
आधुनिक, रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफ़ेस जो Blazor Server द्वारा संचालित है, सीधे ब्राउज़र में एक तेज़, इंटरैक्टिव बजटिंग अनुभव प्रदान करता है।
आपको OpenBudgeteer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।