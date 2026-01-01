Mini QR एक सेल्फ-होस्टेड QR कोड जनरेटर है जो Vue 3 पर बना है। यह सामान्य ब्लैक-एंड-व्हाइट कोड से कहीं आगे है — आप डॉट पैटर्न, कॉर्नर स्टाइल, रंग और फ्रेम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, फिर परिणाम को PNG, JPG, SVG, या ASCII टेक्स्ट के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक बिल्ट-इन स्कैनर कैमरा इनपुट या इमेज अपलोड स्वीकार करता है, और एक बैच मोड एक ही बार में एक CSV फ़ाइल से कई कोड जनरेट करता है।

Mini QR को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका QR डेटा — URLs, vCards, WiFi क्रेडेंशियल, या कोई भी कस्टम पेलोड — कभी भी किसी थर्ड-पार्टी सेवा से होकर नहीं गुजरता है। ऐप में कोई डेटाबेस और कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए डिप्लॉयमेंट के बाद मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं है।