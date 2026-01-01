1-क्लिक इंस्टॉलेशन में मिनी QR डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड QR कोड जनरेटर, कस्टम रंगों, स्टाइल और PNG, SVG, या ASCII में एक्सपोर्ट करने की सुविधा के साथ।
Mini QR के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mini QR के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mini QR एक सेल्फ-होस्टेड QR कोड जनरेटर है जो Vue 3 पर बना है। यह सामान्य ब्लैक-एंड-व्हाइट कोड से कहीं आगे है — आप डॉट पैटर्न, कॉर्नर स्टाइल, रंग और फ्रेम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, फिर परिणाम को PNG, JPG, SVG, या ASCII टेक्स्ट के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक बिल्ट-इन स्कैनर कैमरा इनपुट या इमेज अपलोड स्वीकार करता है, और एक बैच मोड एक ही बार में एक CSV फ़ाइल से कई कोड जनरेट करता है।
Mini QR को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका QR डेटा — URLs, vCards, WiFi क्रेडेंशियल, या कोई भी कस्टम पेलोड — कभी भी किसी थर्ड-पार्टी सेवा से होकर नहीं गुजरता है। ऐप में कोई डेटाबेस और कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए डिप्लॉयमेंट के बाद मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं है।
Mini QR की मुख्य विशेषताएं
कस्टम QR स्टाइलिंग
डॉट पैटर्न, कोने के आकार, रंग और फ्रेम एलिमेंट्स को किसी भी ब्रांड या सौंदर्य से मेल खाने के लिए एडजस्ट करें — मानक ब्लैक-एंड-व्हाइट कोड से कहीं आगे।
कई एक्सपोर्ट फॉर्मेट
तैयार कोड को PNG, JPG, SVG, या ASCII/यूनिकोड टेक्स्ट के रूप में डाउनलोड करें, आउटपुट को किसी भी बाद के उपयोग के लिए संगत रखते हुए।
अंतर्निहित QR स्कैनर
कैमरे के माध्यम से या इमेज अपलोड करके सीधे ब्राउज़र में QR कोड स्कैन करें — किसी अलग ऐप या प्लगइन की आवश्यकता नहीं है।
CSV बैच जनरेशन
एक CSV फ़ाइल अपलोड करके एक ही बार में कई QR कोड जनरेट करें, जो उत्पाद लेबल, इवेंट टिकट या संपर्क कार्ड प्रिंटिंग के लिए उपयोगी है।
डेटा टेम्पलेट्स
पहले से बने इनपुट फ़ॉर्म URLs, ईमेल, vCards, वाईफ़ाई क्रेडेंशियल और अन्य सामान्य फ़ॉर्मेट के लिए संरचित डेटा को तेज़ी से और त्रुटि-मुक्त एन्कोड करना आसान बनाते हैं।
आपको Mini QR को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।