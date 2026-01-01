एक क्लिक इंस्टॉलेशन में ExpenseOwl डिप्लॉय करें।
हल्का स्व-होस्टेड खर्च ट्रैकर, डैशबोर्ड चार्ट, श्रेणी प्रबंधन और CSV इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट के साथ — किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ExpenseOwl के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ExpenseOwl एक न्यूनतम सेल्फ-होस्टेड खर्च ट्रैक करने वाला ऐप्लिकेशन है जो सभी डेटा को लोकल JSON फाइलों में स्टोर करता है, जिसके लिए किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है। यह पाई चार्ट और कैशफ्लो सारांश के साथ एक साफ डैशबोर्ड, एंट्रीज़ की समीक्षा के लिए एक सॉर्ट करने योग्य खर्च तालिका, और कैटेगरी, करेंसी, और डेटा इंपोर्ट/एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए एक सेटिंग्स पैनल प्रदान करता है।
अपने खुद के VPS पर ExpenseOwl को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके व्यक्तिगत वित्तीय रिकॉर्ड कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते हैं। इसका हल्का डिज़ाइन कुछ ही सेकंड में डिप्लॉय हो जाता है, जिसमें किसी डेटाबेस सर्विस को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे यह आपके व्यक्तिगत वित्तीय डेटा का पूरा स्वामित्व लेने के सबसे सरल तरीकों में से एक बन जाता है।
ExpenseOwl की मुख्य विशेषताएं
खर्च डैशबोर्ड
पाई चार्ट और कैशफ्लो सारांश सभी ट्रैक की गई श्रेणियों में खर्च के पैटर्न का एक त्वरित दृश्य विश्लेषण देते हैं।
श्रेणी प्रबंधन
सेटिंग्स पैनल में अपनी व्यक्तिगत या घरेलू बजट प्रणाली से मिलान करने के लिए कस्टम खर्च श्रेणियों को परिभाषित और संपादित करें।
CSV आयात और निर्यात
ExpenseOwl में CSV फ़ाइलों का उपयोग करके डेटा का आदान-प्रदान करें — यह अन्य ऐप्स से इतिहास आयात करने या पोर्टेबल बैकअप बनाने के लिए उपयोगी है।
डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है
सभी खर्च डेटा नामित वॉल्यूम पर स्थानीय JSON फ़ाइलों में संग्रहीत किया जाता है, इसलिए कॉन्फ़िगर या बनाए रखने के लिए कोई Postgres या MySQL सेवा नहीं है।
PWA सहायता
ExpenseOwl को डेस्कटॉप या मोबाइल पर प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में इंस्टॉल करें ताकि ब्राउज़र से सीधे नेटिव ऐप जैसा अनुभव मिल सके।
आपको ExpenseOwl को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।