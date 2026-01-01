ExpenseOwl एक न्यूनतम सेल्फ-होस्टेड खर्च ट्रैक करने वाला ऐप्लिकेशन है जो सभी डेटा को लोकल JSON फाइलों में स्टोर करता है, जिसके लिए किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है। यह पाई चार्ट और कैशफ्लो सारांश के साथ एक साफ डैशबोर्ड, एंट्रीज़ की समीक्षा के लिए एक सॉर्ट करने योग्य खर्च तालिका, और कैटेगरी, करेंसी, और डेटा इंपोर्ट/एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए एक सेटिंग्स पैनल प्रदान करता है।

अपने खुद के VPS पर ExpenseOwl को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके व्यक्तिगत वित्तीय रिकॉर्ड कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते हैं। इसका हल्का डिज़ाइन कुछ ही सेकंड में डिप्लॉय हो जाता है, जिसमें किसी डेटाबेस सर्विस को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे यह आपके व्यक्तिगत वित्तीय डेटा का पूरा स्वामित्व लेने के सबसे सरल तरीकों में से एक बन जाता है।