Prowlarr, arr मीडिया ऑटोमेशन इकोसिस्टम के लिए इंडेक्सर हब है। Sonarr, Radarr, Lidarr, और Readarr में प्रत्येक ट्रैकर और Usenet प्रदाता को अलग से कॉन्फ़िगर करने के बजाय, आप उन्हें Prowlarr में एक बार जोड़ते हैं और यह स्वचालित रूप से प्रत्येक कनेक्टेड ऐप में कॉन्फ़िगरेशन को सिंक्रनाइज़ करता है। 500 से अधिक इंडेक्सर्स के सपोर्ट, बिल्ट-इन हेल्थ मॉनिटरिंग, और Cloudflare-सुरक्षित साइटों के लिए Flaresolverr एकीकरण के साथ, Prowlarr मल्टी-ऐप मीडिया स्टैक के साथ आने वाले दोहराव वाले रखरखाव को समाप्त करता है।

VPS पर Prowlarr चलाने से 24/7 इंडेक्सर हेल्थ चेक और आपके सभी मीडिया ऐप्स में तत्काल सिंक सुनिश्चित होता है, जिसमें तेज़ खोज परिणामों के लिए एंटरप्राइज़ नेटवर्क स्पीड और आपके निजी ट्रैकर क्रेडेंशियल और कस्टम इंडेक्सर परिभाषाओं की सुरक्षा के लिए स्थायी स्टोरेज शामिल है।