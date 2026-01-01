1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Prowlarr डिप्लॉय करें।
arr स्टैक के लिए केंद्रीकृत इंडेक्सर मैनेजर — 500+ टॉरेंट और यूज़नेट इंडेक्सर्स को एक बार कॉन्फ़िगर करें और उन्हें स्वचालित रूप से अपने सभी मीडिया ऐप्स में सिंक करें।
Prowlarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Prowlarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Prowlarr, arr मीडिया ऑटोमेशन इकोसिस्टम के लिए इंडेक्सर हब है। Sonarr, Radarr, Lidarr, और Readarr में प्रत्येक ट्रैकर और Usenet प्रदाता को अलग से कॉन्फ़िगर करने के बजाय, आप उन्हें Prowlarr में एक बार जोड़ते हैं और यह स्वचालित रूप से प्रत्येक कनेक्टेड ऐप में कॉन्फ़िगरेशन को सिंक्रनाइज़ करता है। 500 से अधिक इंडेक्सर्स के सपोर्ट, बिल्ट-इन हेल्थ मॉनिटरिंग, और Cloudflare-सुरक्षित साइटों के लिए Flaresolverr एकीकरण के साथ, Prowlarr मल्टी-ऐप मीडिया स्टैक के साथ आने वाले दोहराव वाले रखरखाव को समाप्त करता है।
VPS पर Prowlarr चलाने से 24/7 इंडेक्सर हेल्थ चेक और आपके सभी मीडिया ऐप्स में तत्काल सिंक सुनिश्चित होता है, जिसमें तेज़ खोज परिणामों के लिए एंटरप्राइज़ नेटवर्क स्पीड और आपके निजी ट्रैकर क्रेडेंशियल और कस्टम इंडेक्सर परिभाषाओं की सुरक्षा के लिए स्थायी स्टोरेज शामिल है।
Prowlarr की मुख्य विशेषताएं
केंद्रीकृत इंडेक्सर प्रबंधन
प्राउलार में एक बार कोई भी टॉरेंट ट्रैकर या यूज़नेट इंडेक्सर जोड़ें और यह स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगरेशन को हर कनेक्टेड arr ऐप पर भेजता है — किसी डुप्लिकेट सेटअप की आवश्यकता नहीं है।
500+ इंडेक्सर समर्थित
पूर्व-कॉन्फ़िगर की गई परिभाषाएँ सैकड़ों सार्वजनिक और निजी ट्रैकर्स और यूज़नेट प्रोवाइडर्स को कवर करती हैं, जिसमें कस्टम स्रोतों को जोड़ने के लिए कार्डिगैन YAML सपोर्ट भी शामिल है।
स्वास्थ्य निगरानी
Prowlarr लगातार इंडेक्सर्स का परीक्षण करता है और विस्तृत स्थिति रिपोर्ट के साथ विफलताओं को चिह्नित करता है, ताकि आप टूटे हुए ट्रैकर्स को चुपचाप परिणाम देना बंद करने से पहले पकड़ सकें।
Flaresolverr इंटीग्रेशन
Flaresolverr के लिए अंतर्निहित समर्थन Prowlarr को उन इंडेक्सर्स पर Cloudflare बॉट सुरक्षा को बायपास करने की सुविधा देता है जो अन्यथा स्वचालित उपकरणों के लिए दुर्गम होंगे।
सर्च और सांख्यिकी
सभी इंडेक्सर्स पर एक साथ मैन्युअल सर्च चलाएं और एक सिंगल डैशबोर्ड से प्रति-इंडेक्सर क्वेरी काउंट्स, ग्रैब रेट्स और परफॉरमेंस हिस्ट्री की समीक्षा करें।
आपको Prowlarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।