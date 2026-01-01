PicoClaw एक स्वतंत्र ओपन-सोर्स एआई असिस्टेंट है जिसे Sipeed द्वारा शुरू किया गया है और पूरी तरह से Go में शुरू से लिखा गया है। इस प्रोजेक्ट को सेल्फ-बूटस्ट्रैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से फिर से बनाया गया था — एआई एजेंट ने स्वयं आर्किटेक्चर माइग्रेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन को संचालित किया — जिससे एक सिंगल स्टैटिक बाइनरी बनी जो एक सेकंड से भी कम समय में बूट होती है और एक सिंगल सीपीयू कोर पर चलती है।

छोटा, तेज़ और कहीं भी डिप्लॉय करने योग्य होने के लिए डिज़ाइन किया गया, PicoClaw उतने ही वर्कलोड चलाता है जितने भारी एजेंट फ्रेमवर्क, जबकि लगभग 10MB रैम की खपत करता है। वीपीएस पर लॉन्चर को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक ब्राउज़र-आधारित कंसोल, स्थायी कॉन्फ़िगरेशन और एक लंबे समय तक चलने वाला गेटवे मिलता है जो आपके चुने हुए एलएलएम को टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, मैट्रिक्स, वीचैट और किसी भी एमसीपी सर्वर से जोड़ता है जिस पर आप इसे इंगित करते हैं।