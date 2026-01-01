1-क्लिक इंस्टॉलेशन में पिकोक्ला डिप्लॉय करें।
अति-हल्का AI असिस्टेंट जो Go में लिखा गया है, नेटिव MCP सपोर्ट और 30+ LLM प्रोवाइडर इंटीग्रेशन के साथ।
PicoClaw के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PicoClaw के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PicoClaw एक स्वतंत्र ओपन-सोर्स एआई असिस्टेंट है जिसे Sipeed द्वारा शुरू किया गया है और पूरी तरह से Go में शुरू से लिखा गया है। इस प्रोजेक्ट को सेल्फ-बूटस्ट्रैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से फिर से बनाया गया था — एआई एजेंट ने स्वयं आर्किटेक्चर माइग्रेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन को संचालित किया — जिससे एक सिंगल स्टैटिक बाइनरी बनी जो एक सेकंड से भी कम समय में बूट होती है और एक सिंगल सीपीयू कोर पर चलती है।
छोटा, तेज़ और कहीं भी डिप्लॉय करने योग्य होने के लिए डिज़ाइन किया गया, PicoClaw उतने ही वर्कलोड चलाता है जितने भारी एजेंट फ्रेमवर्क, जबकि लगभग 10MB रैम की खपत करता है। वीपीएस पर लॉन्चर को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक ब्राउज़र-आधारित कंसोल, स्थायी कॉन्फ़िगरेशन और एक लंबे समय तक चलने वाला गेटवे मिलता है जो आपके चुने हुए एलएलएम को टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, मैट्रिक्स, वीचैट और किसी भी एमसीपी सर्वर से जोड़ता है जिस पर आप इसे इंगित करते हैं।
PicoClaw की मुख्य विशेषताएं
अत्यंत कम पदचिह्न
10MB से कम कोर मेमोरी उपयोग और एक सेकंड से भी कम बूट टाइम का मतलब है कि एक सिंगल VPS आपके बाकी स्टैक के साथ PicoClaw को बिना किसी मापने योग्य ओवरहेड के होस्ट कर सकता है।
वेब कंसोल लॉन्चर
पोर्ट 18800 पर ब्राउज़र-आधारित लॉन्चर आपको प्रोवाइडर, चैनल और गेटवे सेटअप करने में मदद करता है, JSON फ़ाइलों को मैन्युअल रूप से एडिट किए बिना।
मूल MCP समर्थन
उच्च-स्तरीय मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन आपको कस्टम प्लगइन्स लिखे बिना एजेंट की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए किसी भी MCP सर्वर को कनेक्ट करने की सुविधा देता है।
30+ LLM प्रदाता
एक ही model_list कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax, और भी बहुत कुछ का उपयोग करें।
मल्टी-चैनल गेटवे
लंबे समय तक चलने वाला गेटवे आपके एजेंट को टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, मैट्रिक्स, आईआरसी, वीचैट और वीकॉम के माध्यम से एक ही डिप्लॉयमेंट से उपलब्ध कराता है।
स्मार्ट मॉडल रूटिंग
नियम-आधारित रूटिंग सरल क्वेरीज़ को लाइटवेट मॉडल्स और जटिल क्वेरीज़ को फ्लैगशिप मॉडल्स पर भेजता है, जिससे गुणवत्ता को नुकसान पहुँचाए बिना API खर्च में कटौती होती है।
आपको PicoClaw को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।