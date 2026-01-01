यह हेडलेस कोडी डिप्लॉयमेंट बिना डिस्प्ले के एक स्थायी मीडिया लाइब्रेरी सर्वर चलाता है, जो आपके नेटवर्क पर कई कोडी क्लाइंट्स को एक केंद्रीकृत मारियाडीबी-समर्थित डेटाबेस साझा करने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक कोडी इंस्टेंस द्वारा अपनी अलग लाइब्रेरी बनाए रखने के बजाय, सभी क्लाइंट एकीकृत वॉच हिस्ट्री, रेटिंग्स और मेटाडेटा के लिए साझा डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। एक अंतर्निहित वेब इंटरफ़ेस आपको मीडिया स्रोतों को प्रबंधित करने, लाइब्रेरी स्कैन ट्रिगर करने और किसी भी ब्राउज़र से ऐड-ऑन इंस्टॉल करने देता है।

वीपीएस पर सेल्फ-होस्टिंग आपकी साझा कोडी लाइब्रेरी को आपके नेटवर्क पर प्रत्येक क्लाइंट के लिए हमेशा उपलब्ध कराती है, भले ही कोई अन्य मशीन चल रही हो या नहीं। अपनी लाइब्रेरी साझा करना शुरू करने के लिए अपनी अन्य कोडी इंस्टॉलेशन को डिप्लॉयमेंट के डेटाबेस और वेब इंटरफ़ेस पोर्ट्स से कनेक्ट करें।