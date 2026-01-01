1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Kodi डिप्लॉय करें।
कई कोडी इंस्टेंस में आपके मीडिया डेटाबेस को केंद्रीकृत और साझा करने के लिए हेडलेस कोडी मीडिया लाइब्रेरी सर्वर।
Kodi के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kodi के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
यह हेडलेस कोडी डिप्लॉयमेंट बिना डिस्प्ले के एक स्थायी मीडिया लाइब्रेरी सर्वर चलाता है, जो आपके नेटवर्क पर कई कोडी क्लाइंट्स को एक केंद्रीकृत मारियाडीबी-समर्थित डेटाबेस साझा करने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक कोडी इंस्टेंस द्वारा अपनी अलग लाइब्रेरी बनाए रखने के बजाय, सभी क्लाइंट एकीकृत वॉच हिस्ट्री, रेटिंग्स और मेटाडेटा के लिए साझा डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। एक अंतर्निहित वेब इंटरफ़ेस आपको मीडिया स्रोतों को प्रबंधित करने, लाइब्रेरी स्कैन ट्रिगर करने और किसी भी ब्राउज़र से ऐड-ऑन इंस्टॉल करने देता है।
वीपीएस पर सेल्फ-होस्टिंग आपकी साझा कोडी लाइब्रेरी को आपके नेटवर्क पर प्रत्येक क्लाइंट के लिए हमेशा उपलब्ध कराती है, भले ही कोई अन्य मशीन चल रही हो या नहीं। अपनी लाइब्रेरी साझा करना शुरू करने के लिए अपनी अन्य कोडी इंस्टॉलेशन को डिप्लॉयमेंट के डेटाबेस और वेब इंटरफ़ेस पोर्ट्स से कनेक्ट करें।
Kodi की मुख्य विशेषताएं
केंद्रीकृत मीडिया लाइब्रेरी
एक साझा MariaDB-समर्थित मीडिया डेटाबेस होस्ट करें जिससे आपके सभी कोडी क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं, डुप्लिकेट लाइब्रेरीज़ को खत्म करते हुए और वॉच हिस्ट्री को सिंक में रखते हुए।
ब्राउज़र-आधारित प्रबंधन
भौतिक डिस्प्ले की आवश्यकता के बिना, कोडी वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से मीडिया स्रोतों को कॉन्फ़िगर करें, नई सामग्री के लिए स्कैन करें और ऐड-ऑन प्रबंधित करें।
एकीकृत वॉच हिस्ट्री
सभी कनेक्टेड Kodi क्लाइंट्स एक ही देखने की प्रगति, रेटिंग और मेटाडेटा साझा करते हैं, ताकि आप किसी भी डिवाइस से कंटेंट फिर से शुरू कर सकें।
हमेशा सक्रिय लाइब्रेरी सर्वर
VPS पर चलने से आपका लाइब्रेरी सर्वर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहता है, भले ही व्यक्तिगत कंप्यूटर या मीडिया प्लेयर बंद हों।
ऐड-ऑन प्रबंधन
वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से Kodi ऐड-ऑन को दूरस्थ रूप से स्थापित और प्रबंधित करें, कंटेनर तक सीधे पहुँच के बिना कार्यक्षमता का विस्तार करते हुए।
आपको Kodi को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।