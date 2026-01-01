SolidInvoice Symfony फ्रेमवर्क पर बना एक ओपन-सोर्स इनवॉइसिंग एप्लिकेशन है, जिसे फ्रीलांसरों, कंसल्टेंट और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें मासिक SaaS शुल्क के बिना एक साफ, केंद्रित बिलिंग टूल की आवश्यकता है। यह पूरे कोट-टू-कैश वर्कफ़्लो को कवर करता है: क्लाइंट और संपर्क मैनेज करें, कोट भेजें जो इनवॉइस में बदल जाते हैं, भुगतानों को ट्रैक करें, और अपने अधिकार क्षेत्र से मेल खाने के लिए टैक्स और करेंसी कॉन्फ़िगर करें।

अपने खुद के VPS पर SolidInvoice को सेल्फ-होस्ट करने से क्लाइंट रिकॉर्ड, इनवॉइस हिस्ट्री और भुगतान डेटा आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं — कोई प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण नहीं, कोई प्रति-इनवॉइस शुल्क नहीं, और संवेदनशील वित्तीय जानकारी तक किसी थर्ड-पार्टी का एक्सेस नहीं। एक फर्स्ट-रन विज़ार्ड आपको डेटाबेस सेटअप और प्रारंभिक एडमिन अकाउंट बनाने में मार्गदर्शन करता है, और बंडल MySQL सर्विस पहले डिप्लॉयमेंट से ही Traefik-मैनेज्ड HTTPS के पीछे सभी ट्रांज़ैक्शनल डेटा को स्टोर करती है।