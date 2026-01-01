एक-क्लिक में SolidInvoice डिप्लॉय करें।
फ्रीलांसर्स और छोटे व्यवसायों के लिए ओपन-सोर्स Symfony-आधारित इनवॉइसिंग एप्लिकेशन, जिससे वे क्लाइंट्स, कोटेशन और भुगतानों को मैनेज कर सकें।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SolidInvoice के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SolidInvoice Symfony फ्रेमवर्क पर बना एक ओपन-सोर्स इनवॉइसिंग एप्लिकेशन है, जिसे फ्रीलांसरों, कंसल्टेंट और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें मासिक SaaS शुल्क के बिना एक साफ, केंद्रित बिलिंग टूल की आवश्यकता है। यह पूरे कोट-टू-कैश वर्कफ़्लो को कवर करता है: क्लाइंट और संपर्क मैनेज करें, कोट भेजें जो इनवॉइस में बदल जाते हैं, भुगतानों को ट्रैक करें, और अपने अधिकार क्षेत्र से मेल खाने के लिए टैक्स और करेंसी कॉन्फ़िगर करें।
अपने खुद के VPS पर SolidInvoice को सेल्फ-होस्ट करने से क्लाइंट रिकॉर्ड, इनवॉइस हिस्ट्री और भुगतान डेटा आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं — कोई प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण नहीं, कोई प्रति-इनवॉइस शुल्क नहीं, और संवेदनशील वित्तीय जानकारी तक किसी थर्ड-पार्टी का एक्सेस नहीं। एक फर्स्ट-रन विज़ार्ड आपको डेटाबेस सेटअप और प्रारंभिक एडमिन अकाउंट बनाने में मार्गदर्शन करता है, और बंडल MySQL सर्विस पहले डिप्लॉयमेंट से ही Traefik-मैनेज्ड HTTPS के पीछे सभी ट्रांज़ैक्शनल डेटा को स्टोर करती है।
SolidInvoice की मुख्य विशेषताएं
कोटेशन और चालान
पेशेवर कोटेशन जारी करें जो एक क्लिक में चालान में बदल जाते हैं, जिससे बिक्री-से-बिलिंग वर्कफ़्लो में डुप्लिकेट डेटा एंट्री समाप्त हो जाती है।
ग्राहक प्रबंधन
एक केंद्रीय डायरेक्टरी में ग्राहकों, संपर्कों और क्रेडिट शेष को ट्रैक करें, जिसमें प्रत्येक ग्राहक का इनवॉइस इतिहास और बकाया शेष शामिल हो।
रेकरिंग इनवॉइस
रिटेनर ग्राहकों और सदस्यता बिलिंग के लिए आवर्ती चालान शेड्यूल करें, जो आपके द्वारा परिभाषित चक्र पर स्वचालित रूप से जनरेट होते हैं।
भुगतान ट्रैकिंग
इनवॉइस के विरुद्ध आंशिक और पूर्ण भुगतान रिकॉर्ड करें, जिसमें स्ट्राइप और पेपाल जैसे प्लग करने योग्य पेमेंट गेटवे के लिए अंतर्निहित समर्थन है।
मल्टी-करेंसी और कर
अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को उनकी स्थानीय मुद्रा में बिल करें और VAT, GST, और क्षेत्रीय कर संरचनाओं को संभालने के लिए कई कर दरों को कॉन्फ़िगर करें।
Symfony पर बनाया गया
परिपक्व Symfony PHP फ्रेमवर्क द्वारा संचालित, जो दीर्घकालिक रखरखाव के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक स्थिर, विस्तार योग्य आधार प्रदान करता है।
आपको SolidInvoice को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।