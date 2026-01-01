1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Geneac डिप्लॉय करें।
अपनी वंशावली, अनुसंधान और तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित करने के लिए स्वयं-होस्टेड वंशावली साइटबिल्डर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Geneac के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Geneac वेब पर वंशावली अनुसंधान साझा करने के लिए एक ओपन-सोर्स रूबी ऑन रेल्स एप्लिकेशन है। यह लोगों, रिश्तों, तस्वीरों और नोट्स को विकी-शैली के प्रारूप में प्रस्तुत करता है जिसे आगंतुक ब्राउज़ कर सकते हैं, जबकि प्रशासक एक प्रमाणित बैकएंड से अंतर्निहित पारिवारिक वृक्ष का प्रबंधन करते हैं। डेटा मॉडल वंशावली के लिए विशेष रूप से बनाया गया है — व्यक्ति, परिवार, स्रोत उद्धरण, संपादन इतिहास और टैगिंग प्रथम श्रेणी की अवधारणाएँ हैं, न कि बाद में जोड़े गए ब्लॉग पोस्ट।
Geneac को सेल्फ-होस्ट करने से दशकों के पारिवारिक अनुसंधान, स्कैन किए गए दस्तावेज़ और निजी नोट्स आपके अपने सर्वर पर रहते हैं, जहाँ पहुँच पूरी तरह से आपके द्वारा नियंत्रित होती है। एप्लिकेशन एसक्यूलाइट और लोकल फ़ाइल स्टोरेज का उपयोग करता है, इसलिए एक एकल परसिस्टेंट वॉल्यूम पूरी साइट को कैप्चर करता है और इसे डेटाबेस टूलिंग के बिना एक नियमित फ़ाइल कॉपी के रूप में बैकअप किया जा सकता है।
Geneac की मुख्य विशेषताएं
लोग और रिश्ते
व्यक्तियों के जन्म, मृत्यु और जीवनी संबंधी विवरणों को रिकॉर्ड करें, फिर उन्हें माता-पिता, पति/पत्नी और बच्चों के रिश्तों के माध्यम से जोड़कर एक सुलभ पारिवारिक वृक्ष का निर्माण करें।
फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स
स्कैन की गई तस्वीरें, प्रमाणपत्र और स्रोत दस्तावेज़ों को एक्टिव स्टोरेज के माध्यम से लोगों और नोट्स से संलग्न करें, जिसमें इमेज प्रोसेसिंग लिबविप्स द्वारा संभाली जाती है।
अनुसंधान नोट्स
जीवनी संबंधी वृत्तांतों और शोध निष्कर्षों को विस्तृत नोट्स के रूप में दर्ज करें, जिन्हें टैग किया जा सकता है और उन लोगों से क्रॉस-लिंक किया जा सकता है जिनका वे वर्णन करते हैं।
टैगिंग और सर्च
acts-as-taggable-on इंजन का उपयोग करके सामग्री को व्यवस्थित करें ताकि उपनामों, स्थानों और विषयों को लोगों, फ़ोटो और नोट्स में फ़िल्टर किया जा सके।
प्रमाणीकृत एडमिन
Devise-संचालित पंजीकरण, लॉगिन और एडमिन भूमिका अनुदान संपादन को सुरक्षित रखते हैं, जबकि प्रकाशित साइट परिवार के सदस्यों के लिए खुले तौर पर ब्राउज़ करने योग्य बनी रहती है।
बैकग्राउंड वर्कर्स
Redis द्वारा समर्थित एक Resque वर्कर बैकग्राउंड में इमेज प्रोसेसिंग और अन्य लंबे समय तक चलने वाले काम करता है ताकि वेब इंटरफ़ेस प्रतिक्रियाशील बना रहे।
आपको Geneac को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।