Geneac वेब पर वंशावली अनुसंधान साझा करने के लिए एक ओपन-सोर्स रूबी ऑन रेल्स एप्लिकेशन है। यह लोगों, रिश्तों, तस्वीरों और नोट्स को विकी-शैली के प्रारूप में प्रस्तुत करता है जिसे आगंतुक ब्राउज़ कर सकते हैं, जबकि प्रशासक एक प्रमाणित बैकएंड से अंतर्निहित पारिवारिक वृक्ष का प्रबंधन करते हैं। डेटा मॉडल वंशावली के लिए विशेष रूप से बनाया गया है — व्यक्ति, परिवार, स्रोत उद्धरण, संपादन इतिहास और टैगिंग प्रथम श्रेणी की अवधारणाएँ हैं, न कि बाद में जोड़े गए ब्लॉग पोस्ट।

Geneac को सेल्फ-होस्ट करने से दशकों के पारिवारिक अनुसंधान, स्कैन किए गए दस्तावेज़ और निजी नोट्स आपके अपने सर्वर पर रहते हैं, जहाँ पहुँच पूरी तरह से आपके द्वारा नियंत्रित होती है। एप्लिकेशन एसक्यूलाइट और लोकल फ़ाइल स्टोरेज का उपयोग करता है, इसलिए एक एकल परसिस्टेंट वॉल्यूम पूरी साइट को कैप्चर करता है और इसे डेटाबेस टूलिंग के बिना एक नियमित फ़ाइल कॉपी के रूप में बैकअप किया जा सकता है।