स्टंप कॉमिक्स, मंगा और ई-बुक्स के लिए रस्ट में निर्मित एक तेज़, ओपन-सोर्स मीडिया सर्वर है। यह आपकी EPUB, PDF, CBZ और CBR लाइब्रेरी को एक बिल्ट-इन रीडर के साथ ब्राउज़ करने योग्य वेब इंटरफ़ेस में व्यवस्थित करता है, और एक OPDS कैटलॉग उपलब्ध कराता है ताकि कोई भी संगत ई-रीडर या ऐप आपके संग्रह को सीधे स्ट्रीम कर सके। कोबो और कोरीडर सिंक मैन्युअल बुकमार्क के बिना डिवाइसों में पढ़ने की प्रगति को सिंक में रखता है।

अपने VPS पर स्टंप को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी पूरी लाइब्रेरी किसी तीसरे पक्ष की क्लाउड सेवा पर फ़ाइलें अपलोड किए बिना, किसी भी डिवाइस से, कहीं भी सुलभ है। रस्ट-आधारित सर्वर न्यूनतम संसाधनों पर चलता है, जिससे यह एंट्री-लेवल VPS प्लान पर भी व्यावहारिक हो जाता है।