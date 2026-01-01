1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Stump डिप्लॉय करें।
OPDS सपोर्ट, ई-रीडर सिंक, और बिल्ट-इन वेब रीडर के साथ स्व-होस्टेड कॉमिक बुक, मंगा और ई-बुक सर्वर।
Stump के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Stump के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
स्टंप कॉमिक्स, मंगा और ई-बुक्स के लिए रस्ट में निर्मित एक तेज़, ओपन-सोर्स मीडिया सर्वर है। यह आपकी EPUB, PDF, CBZ और CBR लाइब्रेरी को एक बिल्ट-इन रीडर के साथ ब्राउज़ करने योग्य वेब इंटरफ़ेस में व्यवस्थित करता है, और एक OPDS कैटलॉग उपलब्ध कराता है ताकि कोई भी संगत ई-रीडर या ऐप आपके संग्रह को सीधे स्ट्रीम कर सके। कोबो और कोरीडर सिंक मैन्युअल बुकमार्क के बिना डिवाइसों में पढ़ने की प्रगति को सिंक में रखता है।
अपने VPS पर स्टंप को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी पूरी लाइब्रेरी किसी तीसरे पक्ष की क्लाउड सेवा पर फ़ाइलें अपलोड किए बिना, किसी भी डिवाइस से, कहीं भी सुलभ है। रस्ट-आधारित सर्वर न्यूनतम संसाधनों पर चलता है, जिससे यह एंट्री-लेवल VPS प्लान पर भी व्यावहारिक हो जाता है।
Stump की मुख्य विशेषताएं
EPUB, PDF, CBZ/CBR सपोर्ट
कॉमिक्स, मंगा, पीडीएफ और ई-बुक्स को सीधे ब्राउज़र में एक रेस्पॉन्सिव बिल्ट-इन रीडर के साथ पढ़ें जो हर फॉर्मेट के लिए ऑप्टीमाइज़्ड है।
OPDS कैटलॉग समर्थन
अपनी लाइब्रेरी को OPDS और OPDS पेज स्ट्रीमिंग के माध्यम से उपलब्ध कराएं ताकि कोई भी संगत ऐप — मून+ रीडर, काइबुक, पैनल्स — आपके संग्रह को ब्राउज़ और स्ट्रीम कर सके।
कोबो और कोरीडर सिंक
कोबो ई-रीडर और कोरीडर के साथ पढ़ने की प्रगति और बुकमार्क स्वचालित रूप से सिंक करें, जिससे सभी डिवाइसों पर आपकी स्थिति सुसंगत बनी रहे।
सूक्ष्म एक्सेस कंट्रोल
भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ कई उपयोगकर्ता खातों को प्रबंधित करें, यह नियंत्रित करते हुए कि प्रत्येक उपयोगकर्ता किन लाइब्रेरीज़ को एक्सेस कर सकता है और वे क्या संशोधित कर सकते हैं।
संग्रह और पठन सूचियाँ
सीरीज़ को कलेक्शन में व्यवस्थित करें और पाठकों को मल्टी-वॉल्यूम रन या क्रॉसओवर आर्क के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए क्रमबद्ध पठन सूचियाँ तैयार करें।
आपको Stump को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।