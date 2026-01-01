1-क्लिक में ईथरपैड डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स रियल-टाइम सहयोगी टेक्स्ट एडिटर जहाँ कई उपयोगकर्ता एक साथ दस्तावेज़ लिख और संपादित कर सकते हैं।
Etherpad के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Etherpad के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Etherpad एक ओपन-सोर्स, वेब-आधारित कोलैबोरेटिव एडिटर है जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही डॉक्यूमेंट को एक साथ एडिट करने में सक्षम बनाता है, जिसमें सभी प्रतिभागियों के लिए बदलाव तुरंत दिखाई देते हैं। प्रत्येक योगदानकर्ता का टेक्स्ट कलर-कोडेड होता है, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि किसने क्या लिखा। किसी रजिस्ट्रेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है — बस एक लिंक शेयर करें और कोलैबोरेट करना शुरू करें।
अपने VPS पर Etherpad को सेल्फ-होस्ट करने से यह सुनिश्चित होता है कि संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स कभी भी आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर न जाएं। इसमें शामिल PostgreSQL बैकएंड विश्वसनीय परसिस्टेंस और पूरी वर्जन हिस्ट्री प्रदान करता है, जबकि एक्स्टेंसिबल प्लगइन सिस्टम आपको इमेज सपोर्ट, टास्क लिस्ट और आपकी टीम के वर्कफ़्लो के अनुरूप कस्टम इंटीग्रेशन जोड़ने की सुविधा देता है।
Etherpad की मुख्य विशेषताएं
रीयल-टाइम सह-संपादन
हर प्रतिभागी के बदलाव रंग-कोडित पहचान के साथ तुरंत दिखते हैं, ताकि टीमें मर्ज टकराव या लॉकिंग के बिना एक साथ लिख सकें।
पूर्ण संस्करण इतिहास
प्रत्येक संशोधन को एक टाइमलाइन स्क्रबर के साथ संग्रहीत किया जाता है, जो आपको दस्तावेज़ की किसी भी पिछली स्थिति को रिवाइंड करने और बहाल करने की सुविधा देता है।
कोई पंजीकरण आवश्यक नहीं।
प्रतिभागी खाते बनाए बिना एक साझा URL के माध्यम से पैड में शामिल होते हैं, जिससे बाहरी मेहमानों के साथ एक बार के सहयोग के लिए बाधा कम होती है।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
ईथरपैड को इमेज एम्बेडिंग, कार्य सूचियों, एक्सपोर्ट फॉर्मेट्स और टूल इंटीग्रेशन के लिए प्लगइन्स के साथ विस्तारित करें ताकि यह आपकी टीम की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके।
एडमिन पैनल
वेब-आधारित एडमिन इंटरफ़ेस आपको सीधे सर्वर एक्सेस के बिना पैड प्रबंधित करने, गतिविधि की निगरानी करने और सर्वर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देता है।
आपको Etherpad को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।