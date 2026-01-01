Etherpad एक ओपन-सोर्स, वेब-आधारित कोलैबोरेटिव एडिटर है जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही डॉक्यूमेंट को एक साथ एडिट करने में सक्षम बनाता है, जिसमें सभी प्रतिभागियों के लिए बदलाव तुरंत दिखाई देते हैं। प्रत्येक योगदानकर्ता का टेक्स्ट कलर-कोडेड होता है, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि किसने क्या लिखा। किसी रजिस्ट्रेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है — बस एक लिंक शेयर करें और कोलैबोरेट करना शुरू करें।

अपने VPS पर Etherpad को सेल्फ-होस्ट करने से यह सुनिश्चित होता है कि संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स कभी भी आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर न जाएं। इसमें शामिल PostgreSQL बैकएंड विश्वसनीय परसिस्टेंस और पूरी वर्जन हिस्ट्री प्रदान करता है, जबकि एक्स्टेंसिबल प्लगइन सिस्टम आपको इमेज सपोर्ट, टास्क लिस्ट और आपकी टीम के वर्कफ़्लो के अनुरूप कस्टम इंटीग्रेशन जोड़ने की सुविधा देता है।