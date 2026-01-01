Mautic एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो व्यवसायों को उनके अभियानों, संपर्क डेटा और ग्राहक यात्राओं पर पूरा नियंत्रण देता है। SaaS मार्केटिंग टूल के विपरीत जो प्रति संपर्क शुल्क लेते हैं, Mautic आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है — कोई आवर्ती प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं, तीसरे पक्ष के साथ कोई डेटा साझाकरण नहीं, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं।

VPS पर Mautic को सेल्फ-होस्ट करना आपके ग्राहक डेटा को आपके सीधे नियंत्रण में रखता है — जो GDPR और डेटा संप्रभुता आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रति संपर्क मूल्य निर्धारण के बिना, आप बिना किसी लागत दंड के अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस को स्केल कर सकते हैं, जबकि हर ईमेल, अभियान और लीड इंटरैक्शन का पूरा स्वामित्व बरकरार रखते हैं।