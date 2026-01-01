Mautic को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ईमेल कैंपेन, लीड स्कोरिंग और मल्टी-चैनल ग्राहक जुड़ाव के लिए ओपन-सोर्स मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म।
Mautic के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mautic के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mautic एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो व्यवसायों को उनके अभियानों, संपर्क डेटा और ग्राहक यात्राओं पर पूरा नियंत्रण देता है। SaaS मार्केटिंग टूल के विपरीत जो प्रति संपर्क शुल्क लेते हैं, Mautic आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है — कोई आवर्ती प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं, तीसरे पक्ष के साथ कोई डेटा साझाकरण नहीं, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं।
VPS पर Mautic को सेल्फ-होस्ट करना आपके ग्राहक डेटा को आपके सीधे नियंत्रण में रखता है — जो GDPR और डेटा संप्रभुता आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रति संपर्क मूल्य निर्धारण के बिना, आप बिना किसी लागत दंड के अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस को स्केल कर सकते हैं, जबकि हर ईमेल, अभियान और लीड इंटरैक्शन का पूरा स्वामित्व बरकरार रखते हैं।
Mautic की मुख्य विशेषताएं
ईमेल कैंपेन ऑटोमेशन
ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर, डायनामिक कॉन्टेंट पर्सनलाइज़ेशन और A/B टेस्टिंग के साथ स्वचालित ड्रिप कैंपेन और ब्रॉडकास्ट ईमेल बनाएं।
लीड स्कोरिंग और ट्रैकिंग
पृष्ठ विज़िट, ईमेल खोले जाने, फ़ॉर्म सबमिशन और कस्टम इवेंट के आधार पर संपर्कों को स्कोर करें ताकि सही समय पर फॉलो-अप को प्राथमिकता दी जा सके।
विज़ुअल अभियान बिल्डर
एक कैनवास-आधारित वर्कफ़्लो एडिटर के साथ जटिल बहु-चरणीय ग्राहक यात्राएँ डिज़ाइन करें जो शर्तों, कार्यवाहियों और निर्णयों को जोड़ता है।
संपर्क सेगमेंटेशन
व्यवहार डेटा, जनसांख्यिकी और कस्टम फ़ील्ड का उपयोग करके संपर्कों को गतिशील रूप से सेगमेंट करें ताकि हर अभियान के लिए सही दर्शकों को लक्षित किया जा सके।
बहु-चैनल पहुँच
एक ही प्लेटफॉर्म से ईमेल, एसएमएस, पुश नोटिफिकेशन और वेब नोटिफिकेशन के ज़रिए संपर्कों तक पहुंचें, जिसमें एकीकृत एंगेजमेंट ट्रैकिंग की सुविधा है।
आपको Mautic को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।