Grimoire एक ओपन-सोर्स बुकमार्क मैनेजर है जिसे वेब से आपके द्वारा सहेजी गई हर चीज़ के लिए एक स्थायी, खोजने योग्य घर के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह स्वचालित मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन — पेज शीर्षक, विवरण, फेविकॉन और स्क्रीनशॉट — के साथ बुकमार्क सहेजता है, ताकि यह भूल जाने के बहुत बाद भी कि आपने कुछ क्यों सहेजा था, आपका संग्रह उपयोगी बना रहे।

ब्राउज़र बुकमार्क फ़ोल्डरों के विपरीत जो वेंडर क्लाउड से सिंक होते हैं, अपने VPS पर Grimoire को सेल्फ-होस्ट करना आपके पढ़ने के इतिहास, शोध लिंक और सहेजे गए संसाधनों को पूरी तरह से निजी रखता है। बिल्ट-इन SQLite स्टोरेज के साथ एक सिंगल कंटेनर का मतलब है कि रखरखाव के लिए कुछ भी नहीं है — बस सहेजें, टैग करें और खोजें।