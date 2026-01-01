1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Grimoire डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड बुकमार्क प्रबंधक, टैगिंग, पूर्ण-पाठ खोज और AI-सहायता प्राप्त मेटाडेटा निष्कर्षण की सुविधा के साथ।
Grimoire के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Grimoire के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Grimoire एक ओपन-सोर्स बुकमार्क मैनेजर है जिसे वेब से आपके द्वारा सहेजी गई हर चीज़ के लिए एक स्थायी, खोजने योग्य घर के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह स्वचालित मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन — पेज शीर्षक, विवरण, फेविकॉन और स्क्रीनशॉट — के साथ बुकमार्क सहेजता है, ताकि यह भूल जाने के बहुत बाद भी कि आपने कुछ क्यों सहेजा था, आपका संग्रह उपयोगी बना रहे।
ब्राउज़र बुकमार्क फ़ोल्डरों के विपरीत जो वेंडर क्लाउड से सिंक होते हैं, अपने VPS पर Grimoire को सेल्फ-होस्ट करना आपके पढ़ने के इतिहास, शोध लिंक और सहेजे गए संसाधनों को पूरी तरह से निजी रखता है। बिल्ट-इन SQLite स्टोरेज के साथ एक सिंगल कंटेनर का मतलब है कि रखरखाव के लिए कुछ भी नहीं है — बस सहेजें, टैग करें और खोजें।
Grimoire की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित मेटाडेटा निष्कर्षण
Grimoire हर बुकमार्क के लिए शीर्षक, विवरण, फेविकॉन, और स्क्रीनशॉट स्वचालित रूप से प्राप्त करता है, जिससे आपकी लाइब्रेरी बिना किसी मैन्युअल प्रयास के व्यवस्थित रहती है।
पूर्ण-पाठ खोज
बुकमार्क शीर्षक, विवरण, टैग और नोट्स में खोजें ताकि आप अपने संग्रह में कुछ भी तुरंत ढूंढ सकें।
टैग्स और श्रेणियाँ
बुकमार्क को लचीले टैग और श्रेणियों के साथ व्यवस्थित करें, फिर अपनी लाइब्रेरी को फ़िल्टर करके ठीक वही खोजें जिसकी आपको ज़रूरत है।
AI-सहायता प्राप्त टैगिंग
वैकल्पिक रूप से, पेज सामग्री के आधार पर टैग और सारांश का स्वचालित रूप से सुझाव देने के लिए एक AI प्रदाता को कनेक्ट करें।
ब्राउज़र एक्सटेंशन
आप जिस पेज को पढ़ रहे हैं, उसे छोड़े बिना, क्रोम या फ़ायरफ़ॉक्स से सीधे एक-क्लिक एक्सटेंशन के साथ बुकमार्क सेव करें।
आपको Grimoire को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।