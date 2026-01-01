एक क्लिक में LibrePhotos डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड फोटो प्रबंधन, स्वचालित चेहरा पहचान, वस्तु पहचान और आपके पूरे संग्रह के लिए AI-संचालित खोज के साथ।
LibrePhotos के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LibrePhotos के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LibrePhotos एक आत्म-होस्टेड, ओपन-सोर्स फोटो प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो आपकी व्यक्तिगत फोटो लाइब्रेरी में AI-संचालित संगठन लाता है। Google Photos या iCloud के विपरीत, हर इमेज आपके अपने सर्वर पर रहती है — कोई अपलोड सीमा नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं, और आपकी यादों तक किसी थर्ड-पार्टी का एक्सेस नहीं। यह फेस रिकॉग्निशन, सीन डिटेक्शन और सिमेंटिक सर्च के साथ आपकी तस्वीरों को स्वचालित रूप से प्रोसेस करता है ताकि आप मैन्युअल टैगिंग के बिना कोई भी इमेज ढूंढ सकें।
VPS पर LibrePhotos को आत्म-होस्ट करना आपको अपने सबसे व्यक्तिगत डेटा पर पूर्ण नियंत्रण देता है। सभी ML प्रोसेसिंग स्थानीय रूप से चलती है — फेस क्लस्टरिंग, रिवर्स जियोकोडिंग और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आपके सर्वर पर होते हैं, जिसमें बाहरी AI सेवाओं को कोई कॉल नहीं किया जाता। चाहे क्लाउड फोटो सेवा से माइग्रेट कर रहे हों या एक निजी पारिवारिक संग्रह बना रहे हों, LibrePhotos एक परिष्कृत, फीचर-संपूर्ण विकल्प प्रदान करता है।
LibrePhotos की मुख्य विशेषताएं
चेहरे की पहचान
आपकी पूरी लाइब्रेरी में चेहरों को स्वचालित रूप से क्लस्टर करता है ताकि आप लोगों को एक बार टैग कर सकें और तुरंत उन सभी तस्वीरों को ढूंढ सकें जिनमें वे मौजूद हैं।
AI-संचालित फोटो सर्च
अपनी तस्वीरों को वस्तुओं, दृश्यों और विवरणों के आधार पर ऑन-डिवाइस मशीन लर्निंग का उपयोग करके खोजें — किसी क्लाउड API की आवश्यकता नहीं है।
स्वचालित फोटो व्यवस्था
इवेंट-आधारित ग्रुपिंग, रिवर्स जियोकोडिंग और EXIF मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन के साथ टाइमलाइन और एल्बम व्यू आपकी लाइब्रेरी को बिना मैन्युअल प्रयास के व्यवस्थित करते हैं।
बहु-उपयोगकर्ता सहायता
अपने फोटो सर्वर को परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें, प्रत्येक अपनी लाइब्रेरी, चेहरे की पहचान के दायरे और एक्सेस कंट्रोल के साथ।
रॉ और वीडियो समर्थन
RAW फ़ाइलों, HEIC/HEIF फ़ॉर्मेट और वीडियो को मानक JPEG के साथ संभालता है, जिससे पूरी इमेज क्वालिटी और मेटाडेटा सुरक्षित रहता है।
आपको LibrePhotos को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।