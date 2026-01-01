LibrePhotos एक आत्म-होस्टेड, ओपन-सोर्स फोटो प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो आपकी व्यक्तिगत फोटो लाइब्रेरी में AI-संचालित संगठन लाता है। Google Photos या iCloud के विपरीत, हर इमेज आपके अपने सर्वर पर रहती है — कोई अपलोड सीमा नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं, और आपकी यादों तक किसी थर्ड-पार्टी का एक्सेस नहीं। यह फेस रिकॉग्निशन, सीन डिटेक्शन और सिमेंटिक सर्च के साथ आपकी तस्वीरों को स्वचालित रूप से प्रोसेस करता है ताकि आप मैन्युअल टैगिंग के बिना कोई भी इमेज ढूंढ सकें।

VPS पर LibrePhotos को आत्म-होस्ट करना आपको अपने सबसे व्यक्तिगत डेटा पर पूर्ण नियंत्रण देता है। सभी ML प्रोसेसिंग स्थानीय रूप से चलती है — फेस क्लस्टरिंग, रिवर्स जियोकोडिंग और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आपके सर्वर पर होते हैं, जिसमें बाहरी AI सेवाओं को कोई कॉल नहीं किया जाता। चाहे क्लाउड फोटो सेवा से माइग्रेट कर रहे हों या एक निजी पारिवारिक संग्रह बना रहे हों, LibrePhotos एक परिष्कृत, फीचर-संपूर्ण विकल्प प्रदान करता है।