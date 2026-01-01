GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) एक व्यापक ओपन-सोर्स IT सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो एसेट इन्वेंट्री, हेल्प डेस्क टिकटिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंस ट्रैकिंग और चेंज मैनेजमेंट को एक ही वेब एप्लिकेशन में जोड़ता है। यह 70 से अधिक भाषाओं और 150 से अधिक एक्सटेंशन के साथ एक प्लगइन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, जो किसी भी आकार के IT ऑपरेशंस के अनुकूल है।

अपने VPS पर GLPI को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग लागतें समाप्त हो जाती हैं और संवेदनशील IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा संगठनात्मक नियंत्रण में रहता है। इस डिप्लॉयमेंट में विश्वसनीय स्टोरेज के लिए MariaDB शामिल है। डिप्लॉयमेंट के बाद, डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शित डेटाबेस क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपने ब्राउज़र में सेटअप विज़ार्ड को पूरा करें।