1-क्लिक इंस्टॉलेशन में GLPI डिप्लॉय करें।
इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक करने और सपोर्ट टिकटों को मैनेज करने के लिए ओपन-सोर्स आईटी एसेट मैनेजमेंट और हेल्प डेस्क प्लेटफॉर्म।
GLPI के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GLPI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) एक व्यापक ओपन-सोर्स IT सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो एसेट इन्वेंट्री, हेल्प डेस्क टिकटिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंस ट्रैकिंग और चेंज मैनेजमेंट को एक ही वेब एप्लिकेशन में जोड़ता है। यह 70 से अधिक भाषाओं और 150 से अधिक एक्सटेंशन के साथ एक प्लगइन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, जो किसी भी आकार के IT ऑपरेशंस के अनुकूल है।
अपने VPS पर GLPI को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग लागतें समाप्त हो जाती हैं और संवेदनशील IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा संगठनात्मक नियंत्रण में रहता है। इस डिप्लॉयमेंट में विश्वसनीय स्टोरेज के लिए MariaDB शामिल है। डिप्लॉयमेंट के बाद, डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शित डेटाबेस क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपने ब्राउज़र में सेटअप विज़ार्ड को पूरा करें।
GLPI की मुख्य विशेषताएं
IT एसेट इन्वेंट्री
सर्वरों, वर्कस्टेशन, मोबाइल डिवाइस, नेटवर्क उपकरण और सॉफ्टवेयर लाइसेंस को स्वचालित खोज के साथ एक केंद्रीकृत इन्वेंट्री में ट्रैक करें।
सहायता डेस्क टिकटिंग
अनुकूलन योग्य वर्कफ़्लो, SLA ट्रैकिंग और ईमेल सूचनाओं के साथ उपयोगकर्ता अनुरोधों, घटनाओं और परिवर्तन अनुरोधों को प्रबंधित करें।
सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रबंधन
लाइसेंस के उपयोग की निगरानी करें, अनुपालन पर नज़र रखें, और अपने पूरे संगठन में सॉफ्टवेयर की लागत को ऑप्टीमाइज़ करें।
ज्ञानाधार
समाधानों का दस्तावेजीकरण करें और सेल्फ-सर्विस संसाधन बनाएं ताकि उपयोगकर्ता टिकट खोले बिना सामान्य समस्याओं का समाधान कर सकें।
प्लगइन बाज़ार
GLPI को 150+ कम्युनिटी प्लगइन्स के साथ बढ़ाएँ, जो इंटीग्रेशन, रिपोर्टिंग और विशेषज्ञ ITSM वर्कफ़्लो को कवर करते हैं।
आपको GLPI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।