Huginn एक ओपन-सोर्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको वेबसाइटों को मॉनिटर करने, डेटा परिवर्तनों को ट्रैक करने, कंटेंट को एग्रीगेट करने और मल्टी-स्टेप वर्कफ्लो को निष्पादित करने के लिए एजेंट बनाने की सुविधा देता है — यह सब आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसे एक सेल्फ-होस्टेड IFTTT या Zapier के रूप में सोचें जिसमें कोई रेट लिमिट और कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। एजेंट इवेंट्स पर नज़र रख सकते हैं, सेवाओं के बीच डेटा को ट्रांसफॉर्म और रूट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन्स भेज सकते हैं, और एक विज़ुअल वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से जटिल पाइपलाइन को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।

अपने VPS पर Huginn चलाने का मतलब है कि ऑटोमेशन वर्कफ्लो चौबीसों घंटे विश्वसनीय रूप से निष्पादित होते हैं, आंतरिक सिस्टम और निजी डेटा स्रोतों तक पूर्ण पहुंच के साथ, जो क्लाउड-आधारित ऑटोमेशन सेवाओं की पहुंच से बाहर हैं, जबकि आपकी API कीज़ और बिज़नेस लॉजिक पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं।