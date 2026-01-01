Huginn को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एजेंट बनाने के लिए सेल्फ-होस्टेड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म जो वेब पर नज़र रखते हैं और आपकी जगह कार्रवाई करते हैं।
Huginn के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Huginn के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Huginn एक ओपन-सोर्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको वेबसाइटों को मॉनिटर करने, डेटा परिवर्तनों को ट्रैक करने, कंटेंट को एग्रीगेट करने और मल्टी-स्टेप वर्कफ्लो को निष्पादित करने के लिए एजेंट बनाने की सुविधा देता है — यह सब आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसे एक सेल्फ-होस्टेड IFTTT या Zapier के रूप में सोचें जिसमें कोई रेट लिमिट और कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। एजेंट इवेंट्स पर नज़र रख सकते हैं, सेवाओं के बीच डेटा को ट्रांसफॉर्म और रूट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन्स भेज सकते हैं, और एक विज़ुअल वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से जटिल पाइपलाइन को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।
अपने VPS पर Huginn चलाने का मतलब है कि ऑटोमेशन वर्कफ्लो चौबीसों घंटे विश्वसनीय रूप से निष्पादित होते हैं, आंतरिक सिस्टम और निजी डेटा स्रोतों तक पूर्ण पहुंच के साथ, जो क्लाउड-आधारित ऑटोमेशन सेवाओं की पहुंच से बाहर हैं, जबकि आपकी API कीज़ और बिज़नेस लॉजिक पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं।
Huginn की मुख्य विशेषताएं
कस्टम एजेंट बिल्डर
कोड लिखे बिना, विज़ुअल इंटरफ़ेस के माध्यम से निगरानी और ऑटोमेशन एजेंट बनाएं, वेब सेवाओं और डेटा स्रोतों को वर्कफ़्लो में जोड़ते हुए।
वेबसाइट की निगरानी
किसी भी वेबसाइट पर सामग्री परिवर्तनों को ट्रैक करें और क्रियाओं को ट्रिगर करें जब कीमतें गिरें, खबरें दिखाई दें, या विशिष्ट कीवर्ड का पता चले।
शेड्यूल निष्पादन
एजेंटों को क्रॉन-जैसे शेड्यूल पर चलाएं या उन्हें इवेंट्स द्वारा ट्रिगर करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि समय-संवेदनशील ऑटोमेशन अपना अवसर कभी न चूकें।
डेटा रूपांतरण
बिल्ट-इन ट्रांसफ़ॉर्मेशन एजेंटों का उपयोग करके चरणों के बीच डेटा को फ़िल्टर करें, पार्स करें और रीफ़ॉर्मेट करें, जो JSON, XML और रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न को हैंडल करते हैं।
बहु-उपयोगकर्ता सहायता
भूमिका-आधारित अनुमतियाँ टीमों को संवेदनशील एजेंट क्रेडेंशियल उजागर किए बिना ऑटोमेशन वर्कफ़्लो को साझा करने और उन पर सहयोग करने की अनुमति देती हैं।
आपको Huginn को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।