Linkding एक सुव्यवस्थित, सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर है जिसे गति और सरलता के लिए बनाया गया है। जब आप कोई लिंक सेव करते हैं, तो यह स्वचालित रूप से पेज के शीर्षक और विवरण निकालता है, पदानुक्रमित टैगिंग का समर्थन करता है, और आपके पूरे कलेक्शन में शक्तिशाली फुल-टेक्स्ट सर्च प्रदान करता है। अव्यवस्था-मुक्त इंटरफ़ेस टूल के बजाय आपके बुकमार्क पर ध्यान केंद्रित रखता है।

अपने खुद के VPS पर Linkding को सेल्फ-होस्ट करना आपकी ब्राउज़िंग आदतों और रिसर्च के हितों को पूरी तरह से निजी रखता है, जिसमें कोई विज्ञापन नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, और किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं होती है। SQLite स्टोरेज के साथ एक सिंगल लाइटवेट कंटेनर का मतलब है न्यूनतम संसाधन उपयोग और आसान रखरखाव।