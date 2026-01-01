1-क्लिक इंस्टॉलेशन के साथ Linkding डिप्लॉय करें।
टैग-आधारित संगठन और फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ एक न्यूनतम, सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर।
Linkding के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Linkding के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Linkding एक सुव्यवस्थित, सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर है जिसे गति और सरलता के लिए बनाया गया है। जब आप कोई लिंक सेव करते हैं, तो यह स्वचालित रूप से पेज के शीर्षक और विवरण निकालता है, पदानुक्रमित टैगिंग का समर्थन करता है, और आपके पूरे कलेक्शन में शक्तिशाली फुल-टेक्स्ट सर्च प्रदान करता है। अव्यवस्था-मुक्त इंटरफ़ेस टूल के बजाय आपके बुकमार्क पर ध्यान केंद्रित रखता है।
अपने खुद के VPS पर Linkding को सेल्फ-होस्ट करना आपकी ब्राउज़िंग आदतों और रिसर्च के हितों को पूरी तरह से निजी रखता है, जिसमें कोई विज्ञापन नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, और किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं होती है। SQLite स्टोरेज के साथ एक सिंगल लाइटवेट कंटेनर का मतलब है न्यूनतम संसाधन उपयोग और आसान रखरखाव।
Linkding की मुख्य विशेषताएं
टैग-आधारित संगठन
पदानुक्रमित टैग और ऑटो-कम्प्लीट का उपयोग करके बुकमार्क व्यवस्थित करें ताकि सहेजे गए लिंक को तेज़ी से वर्गीकृत और पुनः प्राप्त किया जा सके।
पूर्ण-पाठ खोज
बुकमार्क शीर्षक, विवरण और संग्रहीत पृष्ठ सामग्री में खोजें ताकि आप ठीक वही पा सकें जो आपने सहेजा था।
स्वचालित आर्काइविंग
समय बचाते हुए पूरे पेज के स्नैपशॉट को संग्रहीत करें ताकि बुकमार्क की गई सामग्री तब भी सुलभ बनी रहे भले ही मूल यूआरएल गायब हो जाएं।
ब्राउज़र एक्सटेंशन
अपने ब्राउज़र से सीधे Linkding में पेज सेव करें, Chrome और Firefox के लिए समर्पित एक्सटेंशन के साथ।
REST API ऐक्सेस
बुकमार्क प्रबंधन को स्वचालित करें और एक स्वच्छ REST API के माध्यम से अन्य टूल के साथ एकीकृत करें।
आपको Linkding को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।