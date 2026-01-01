OpenViking एक ओपन-सोर्स कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से AI एजेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे Volcengine (ByteDance का क्लाउड प्लेटफॉर्म) द्वारा विकसित किया गया है। वेक्टर एम्बेडिंग में AI कॉन्टेक्स्ट को बिखेरने के बजाय, OpenViking viking:// प्रोटोकॉल के साथ एक फाइलसिस्टम प्रतिमान प्रस्तुत करता है जो एजेंट की यादों, संसाधनों और कौशलों को एक एकीकृत, नेविगेट करने योग्य संरचना में व्यवस्थित करता है। टियर वाली कॉन्टेक्स्ट लोडिंग (L0/L1/L2) पूरी नॉलेज बेस को पहले से लोड करने के बजाय मांग पर कॉन्टेंट लाकर टोकन के उपयोग को कम करती है।

अपने स्वयं के VPS पर OpenViking को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील एजेंट मेमोरी, व्यावसायिक ज्ञान और API क्रेडेंशियल को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है — जो सख्त डेटा गवर्नेंस आवश्यकताओं वाले संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप एम्बेडिंग प्रोवाइडर (OpenAI, Jina, या Volcengine) चुनते हैं और आपके एजेंट जो भी बाइट सीखते हैं, उसका स्वामित्व आपके पास रहता है।