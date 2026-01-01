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AI एजेंट्स के लिए ओपन-सोर्स कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस जो यादों, संसाधनों और कौशलों को एकीकृत करने के लिए फाइलसिस्टम प्रतिमान का उपयोग करता है।
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आप OpenViking के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenViking एक ओपन-सोर्स कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से AI एजेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे Volcengine (ByteDance का क्लाउड प्लेटफॉर्म) द्वारा विकसित किया गया है। वेक्टर एम्बेडिंग में AI कॉन्टेक्स्ट को बिखेरने के बजाय, OpenViking viking:// प्रोटोकॉल के साथ एक फाइलसिस्टम प्रतिमान प्रस्तुत करता है जो एजेंट की यादों, संसाधनों और कौशलों को एक एकीकृत, नेविगेट करने योग्य संरचना में व्यवस्थित करता है। टियर वाली कॉन्टेक्स्ट लोडिंग (L0/L1/L2) पूरी नॉलेज बेस को पहले से लोड करने के बजाय मांग पर कॉन्टेंट लाकर टोकन के उपयोग को कम करती है।
अपने स्वयं के VPS पर OpenViking को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील एजेंट मेमोरी, व्यावसायिक ज्ञान और API क्रेडेंशियल को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है — जो सख्त डेटा गवर्नेंस आवश्यकताओं वाले संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप एम्बेडिंग प्रोवाइडर (OpenAI, Jina, या Volcengine) चुनते हैं और आपके एजेंट जो भी बाइट सीखते हैं, उसका स्वामित्व आपके पास रहता है।
OpenViking की मुख्य विशेषताएं
फाइलसिस्टम संदर्भ प्रतिमान
एजेंट की यादों, संसाधनों और कौशलों को एक viking:// प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्थित करता है, जिससे संदर्भ एक फ्लैट एम्बेडिंग स्टोर के बजाय एक फाइल सिस्टम जितना नेविगेट करने योग्य बन जाता है।
स्तरीकृत संदर्भ लोडिंग
L0/L1/L2 लोडिंग मांग पर सामग्री प्राप्त करती है, जिससे एजेंटों के लिए उपलब्ध ज्ञान की गहराई से समझौता किए बिना टोकन के उपयोग में नाटकीय रूप से कमी आती है।
बहु-प्रदाता एम्बेडिंग्स
OpenAI, Jina, और Volcengine एम्बेडिंग प्रदाताओं का समर्थन करता है ताकि आप विक्रेता लॉक-इन के बिना अपनी मौजूदा API कुंजियों और पसंदीदा मॉडल का उपयोग कर सकें।
आत्म-विकासशील संदर्भ
एजेंट्स समय के साथ अपने नॉलेज स्टोर को अपडेट और बेहतर बना सकते हैं, जिससे मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना निरंतर सीखना संभव हो पाता है।
डायरेक्टरी रिकर्सिव पुनर्प्राप्ति
प्रत्येक एजेंट अनुरोध के लिए सबसे प्रासंगिक संदर्भ सामने लाने के लिए संरचनात्मक डायरेक्टरी नेविगेशन को सिमेंटिक सर्च के साथ संयोजित करता है।
आपको OpenViking को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।