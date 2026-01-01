PsiTransfer एक हल्का, ओपन-सोर्स फ़ाइल ट्रांसफर सेवा है जो एक्सपायर होने वाले डाउनलोड लिंक के माध्यम से फ़ाइलें साझा करने के लिए है — भेजने वालों या प्राप्त करने वालों के लिए किसी खाते की आवश्यकता नहीं है। फ़ाइलों को अपलोड बकेट में व्यवस्थित किया जाता है जिसमें कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रतिधारण अवधि होती है, जो एक बार के डाउनलोड से लेकर 8-सप्ताह की समाप्ति तक होती है। प्रत्येक बकेट को वैकल्पिक रूप से AES एन्क्रिप्शन के साथ पासवर्ड-सुरक्षित किया जा सकता है, और प्राप्तकर्ता बिना कुछ भी इंस्टॉल किए सब कुछ एक सिंगल ज़िप या tar.gz आर्काइव के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं।

अपने VPS पर PsiTransfer को सेल्फ-होस्ट करने से फ़ाइल ट्रांसफर निजी रहते हैं: किसी क्लाउड सेवा द्वारा लगाई गई कोई आकार सीमा नहीं, किसी तीसरे पक्ष को कोई फ़ाइल मेटाडेटा नहीं भेजा जाता, और प्रतिधारण नीतियों तथा स्टोरेज पर पूरा नियंत्रण। एक वैकल्पिक एडमिन पैनल आपको सक्रिय अपलोड की निगरानी करने और एक ही सुरक्षित पेज से स्टोरेज को प्रबंधित करने की सुविधा देता है।