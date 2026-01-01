एक क्लिक इंस्टॉलेशन में PsiTransfer डिप्लॉय करें।
एक्सपायरिंग लिंक, पासवर्ड सुरक्षा और फिर से शुरू किए जा सकने वाले अपलोड के साथ सरल सेल्फ-होस्टेड फ़ाइल शेयरिंग — किसी खाते की आवश्यकता नहीं है।
PsiTransfer के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PsiTransfer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PsiTransfer एक हल्का, ओपन-सोर्स फ़ाइल ट्रांसफर सेवा है जो एक्सपायर होने वाले डाउनलोड लिंक के माध्यम से फ़ाइलें साझा करने के लिए है — भेजने वालों या प्राप्त करने वालों के लिए किसी खाते की आवश्यकता नहीं है। फ़ाइलों को अपलोड बकेट में व्यवस्थित किया जाता है जिसमें कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रतिधारण अवधि होती है, जो एक बार के डाउनलोड से लेकर 8-सप्ताह की समाप्ति तक होती है। प्रत्येक बकेट को वैकल्पिक रूप से AES एन्क्रिप्शन के साथ पासवर्ड-सुरक्षित किया जा सकता है, और प्राप्तकर्ता बिना कुछ भी इंस्टॉल किए सब कुछ एक सिंगल ज़िप या tar.gz आर्काइव के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
अपने VPS पर PsiTransfer को सेल्फ-होस्ट करने से फ़ाइल ट्रांसफर निजी रहते हैं: किसी क्लाउड सेवा द्वारा लगाई गई कोई आकार सीमा नहीं, किसी तीसरे पक्ष को कोई फ़ाइल मेटाडेटा नहीं भेजा जाता, और प्रतिधारण नीतियों तथा स्टोरेज पर पूरा नियंत्रण। एक वैकल्पिक एडमिन पैनल आपको सक्रिय अपलोड की निगरानी करने और एक ही सुरक्षित पेज से स्टोरेज को प्रबंधित करने की सुविधा देता है।
PsiTransfer की मुख्य विशेषताएं
समाप्त होने वाले डाउनलोड लिंक
एक बार के डाउनलोड से लेकर 8 सप्ताह तक की अवधि निर्धारित करें — फ़ाइलें और उनके लिंक समाप्त होने पर स्वचालित रूप से साफ़ हो जाते हैं।
अकाउंट्स की कोई आवश्यकता नहीं
प्राप्तकर्ता किसी भी सेवा में साइन अप या लॉग इन किए बिना सीधे एक साझा करने योग्य लिंक से फ़ाइलें डाउनलोड करते हैं।
पासवर्ड-सुरक्षित बकेट्स
AES-एन्क्रिप्टेड बकेट पासवर्ड का उपयोग करके किसी भी अपलोड को सुरक्षित करें ताकि केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही साझा की गई फ़ाइलों को एक्सेस कर सकें।
फिर से शुरू करने योग्य अपलोड
बड़ी फ़ाइल अपलोड नेटवर्क बाधित होने के बाद tus.io प्रोटोकॉल का उपयोग करके अपने आप फिर से शुरू हो जाती हैं, जिससे धीमी कनेक्शन पर विफल ट्रांसफ़र को रोका जा सकता है।
थोक आर्काइव डाउनलोड करें
प्राप्तकर्ता एक क्लिक से एक बकेट में सभी फ़ाइलों को एक सिंगल ज़िप या tar.gz आर्काइव के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, बिना फ़ाइलों को व्यक्तिगत रूप से डाउनलोड किए।
एडमिन डैशबोर्ड
सभी सक्रिय बकेट की निगरानी करें, स्टोरेज के उपयोग को देखें, और /admin पर पासवर्ड-सुरक्षित एडमिन पैनल से अपलोड डिलीट करें।
आपको PsiTransfer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।