Scada-LTS एक Java-आधारित, वेब-नेटिव SCADA (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन) सिस्टम है जिसे उन इंजीनियरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें ब्राउज़र से औद्योगिक उपकरणों की निगरानी और नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। यह सिद्ध Mango Automation कोडबेस से विकसित किया गया है, इसमें एक ग्राफिकल व्यू एडिटर, ऐतिहासिक डेटा लॉगिंग, अलार्म प्रबंधन, स्क्रिप्टिंग और Modbus, SNMP, OPC तथा अन्य औद्योगिक प्रोटोकॉल के लिए बिल्ट-इन ड्राइवर शामिल हैं — कोई मालिकाना लाइसेंस या प्रति-टैग शुल्क नहीं।

अपने स्वयं के VPS पर Scada-LTS को सेल्फ-होस्ट करने से प्रक्रिया डेटा, डिवाइस क्रेडेंशियल और ऑपरेटर गतिविधि पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहती है, जबकि डैशबोर्ड को मानक HTTPS पर फील्ड टीमों के लिए सुलभ बनाता है, बिना PLCs को सार्वजनिक इंटरनेट पर उजागर किए।