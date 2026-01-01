कोलनोड (Colanode) एक ऑल-इन-वन ओपन-सोर्स सहयोग वर्कस्पेस है जो लोकल-फर्स्ट आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह रियल-टाइम टीम चैट, रिच टेक्स्ट पेज और विकी, टेबल, कानबन और कैलेंडर व्यू के साथ कस्टमाइज़ेबल डेटाबेस, और फ़ाइल मैनेजमेंट को जोड़ता है — एक ही टूल में स्लैक और नोशन के समान कार्य करता है, जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है।

हर बदलाव पहले एक लोकल SQLite डेटाबेस में सेव होता है और बैकग्राउंड में सर्वर के साथ सिंक होता है, ताकि ऐप अस्थिर कनेक्शन पर भी रिस्पॉन्सिव रहे और ऑफ़लाइन काम करता रहे। पेज और डेटाबेस रिकॉर्ड पर एक साथ किए गए एडिट Yjs द्वारा संचालित CRDTs के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिससे टीम के सदस्यों द्वारा एक ही समय में एडिट करने पर होने वाले टकराव समाप्त हो जाते हैं। सेल्फ-होस्टिंग आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर मैसेज, डॉक्यूमेंट और फ़ाइल को प्रति-यूज़र शुल्क के बिना रखता है।