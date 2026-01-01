1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Colanode डिप्लॉय करें।
Slack और Notion का स्थानीय-प्रथम ओपन-सोर्स विकल्प, जो चैट, पेज और डेटाबेस को एक ही वर्कस्पेस में जोड़ता है।
Colanode के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Colanode के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
कोलनोड (Colanode) एक ऑल-इन-वन ओपन-सोर्स सहयोग वर्कस्पेस है जो लोकल-फर्स्ट आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह रियल-टाइम टीम चैट, रिच टेक्स्ट पेज और विकी, टेबल, कानबन और कैलेंडर व्यू के साथ कस्टमाइज़ेबल डेटाबेस, और फ़ाइल मैनेजमेंट को जोड़ता है — एक ही टूल में स्लैक और नोशन के समान कार्य करता है, जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है।
हर बदलाव पहले एक लोकल SQLite डेटाबेस में सेव होता है और बैकग्राउंड में सर्वर के साथ सिंक होता है, ताकि ऐप अस्थिर कनेक्शन पर भी रिस्पॉन्सिव रहे और ऑफ़लाइन काम करता रहे। पेज और डेटाबेस रिकॉर्ड पर एक साथ किए गए एडिट Yjs द्वारा संचालित CRDTs के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिससे टीम के सदस्यों द्वारा एक ही समय में एडिट करने पर होने वाले टकराव समाप्त हो जाते हैं। सेल्फ-होस्टिंग आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर मैसेज, डॉक्यूमेंट और फ़ाइल को प्रति-यूज़र शुल्क के बिना रखता है।
Colanode की मुख्य विशेषताएं
स्थानीय-पहला सिंक
परिवर्तन पहले एक स्थानीय SQLite डेटाबेस में लिखे जाते हैं और बैकग्राउंड में सिंक किए जाते हैं, ताकि ऐप ऑफ़लाइन भी तेज़ रहे और सर्वर के फिर से कनेक्ट होने पर स्वचालित रूप से रिकवर हो जाए।
रियल-टाइम टीम चैट
स्थायी चैनल और सीधे संदेश, आपके दस्तावेज़ों और प्रोजेक्ट डेटा के साथ-साथ, टीम की बातचीत को एक ही कार्यक्षेत्र में व्यवस्थित रखते हैं।
रिच टेक्स्ट पेज
दस्तावेज़ों, विकी और नोट्स के लिए एक ब्लॉक-आधारित एडिटर — Notion के समान — एम्बेड्स, कोड ब्लॉक और नेस्टेड पेज पदानुक्रम के साथ संरचित ज्ञान के लिए।
कस्टम डेटाबेस
कस्टम फ़ील्ड के साथ जानकारी को संरचित करें और टेबल, कनबन और कैलेंडर व्यू के बीच स्विच करें, जिससे अलग प्रोजेक्ट ट्रैकर या स्प्रेडशीट टूल की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
टकराव-मुक्त संपादन
Yjs द्वारा संचालित CRDTs, कई लोगों को एक ही पेज या रिकॉर्ड को एक साथ एडिट करने की सुविधा देते हैं, जिससे बदलाव ओवरराइट नहीं होते और मैन्युअल कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती।
आपको Colanode को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।