1-क्लिक इंस्टॉलेशन में LinkStack डिप्लॉय करें।
असीमित लिंक और पूर्ण डिज़ाइन नियंत्रण के साथ ब्रांडेड लैंडिंग पेज बनाने के लिए स्व-होस्टेड लिंक-इन-बायो प्लेटफॉर्म।
LinkStack के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LinkStack के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LinkStack एक ओपन-सोर्स लिंक-इन-बायो प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटर्स, बिज़नेस और ऑर्गनाइजेशन को अपने सभी महत्वपूर्ण लिंक्स को एक सिंगल कस्टमाइज़ेबल लैंडिंग पेज पर केंद्रीकृत करने की सुविधा देता है। PHP और Laravel पर निर्मित, यह अनलिमिटेड लिंक्स, कस्टम थीम्स, सोशल आइकन्स, क्लिक एनालिटिक्स और मल्टी-यूज़र सपोर्ट प्रदान करता है — ये ऐसी सुविधाएँ हैं जिन्हें Linktree जैसे कमर्शियल अल्टरनेटिव्स आमतौर पर पेड टियर्स के पीछे लॉक कर देते हैं।
अपने खुद के VPS पर LinkStack को सेल्फ-होस्ट करने से विज़िटर एनालिटिक्स, क्लिक डेटा और पेज कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-पेज सब्सक्रिप्शन फीस नहीं होती, फ्री टियर्स पर कोई इंजेक्टेड एडवरटाइजिंग नहीं होती, और किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म द्वारा आपके बायो लिंक को सस्पेंड किए जाने का कोई जोखिम नहीं होता। Traefik के माध्यम से एक कस्टम डोमेन कनेक्ट करें और यह पेज आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फुली ब्रांडेड हिस्सा बन जाता है।
LinkStack की मुख्य विशेषताएं
असीमित लिंक
जितनी चाहें उतनी लिंक, सेक्शन और पेज जोड़ें, बिना किसी मासिक कैप, आइटम सीमा या किसी SaaS प्रदाता से प्रति-लिंक शुल्क के।
कस्टम थीम्स
अपने ब्रांड से मेल खाने के लिए बिल्ट-इन थीम्स में से चुनें या कस्टम CSS, बैकग्राउंड्स, बटन के आकार और एनिमेशन के साथ पेजों को पूरी तरह से रीस्टाइल करें।
बिल्ट-इन एनालिटिक्स
अपने विज़िटर के ब्राउज़र में थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग पिक्सेल डाले बिना, एडमिन पैनल के अंदर पेज व्यूज़ और प्रति-लिंक क्लिक गणना को ट्रैक करें।
मल्टी-यूज़र समर्थन
एक ही इंस्टेंस पर अलग-अलग यूज़र अकाउंट, रोल-आधारित एक्सेस और केंद्रीकृत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी टीमों या एजेंसियों के लिए पेज होस्ट करें।
सोशल और कस्टम आइकन्स
प्रमुख सोशल नेटवर्क के लिए आइकन जोड़ें और कस्टम अपलोड किए गए आइकन भी, ताकि लिंक दिखने में सुसंगत रहें और तुरंत पहचाने जा सकें।
एक-क्लिक अपडेटर
बिल्ट-इन अपडेटर का उपयोग करके एडमिन पैनल से सीधे नए रिलीज़ लागू करें, जिससे कंटेनर को दोबारा बनाए बिना आपका इंस्टेंस नवीनतम बना रहे।
आपको LinkStack को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।