Mongo Express एक हल्का, ओपन-सोर्स वेब UI है जिसे Node.js और Bootstrap 5 का उपयोग करके MongoDB के लिए बनाया गया है। यह आपको MongoDB इंस्टेंस से कनेक्ट करने और तुरंत डेटाबेस ब्राउज़ करने, कलेक्शन एक्सप्लोर करने, डॉक्यूमेंट्स एडिट करने और क्वेरीज़ चलाने की सुविधा देता है — यह सब एक ब्राउज़र टैब से, बिना किसी लोकल डेटाबेस क्लाइंट की आवश्यकता के। यह इंटरफ़ेस डेटाबेस, कलेक्शन और व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स में पूर्ण CRUD ऑपरेशंस को संभालता है, और BSON डेटा प्रकारों की पूरी रेंज को सपोर्ट करता है ताकि डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से प्रदर्शित और एडिट किया जा सके।

अपने MongoDB डेटाबेस के साथ Mongo Express को VPS पर सेल्फ-होस्ट करने से दोनों सेवाएं एक ही प्राइवेट नेटवर्क पर रहती हैं, जिससे आपका डेटाबेस पोर्ट कभी भी इंटरनेट पर एक्सपोज़ नहीं होता है जबकि एडमिन UI Traefik के माध्यम से HTTPS पर एक्सेसिबल रहता है।