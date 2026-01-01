एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Mongo Express डिप्लॉय करें।
MongoDB के लिए वेब-आधारित प्रशासनिक इंटरफ़ेस जो आपको एक ब्राउज़र के माध्यम से डेटाबेस को ब्राउज़ करने, संपादित करने और प्रबंधित करने की सुविधा देता है।
Mongo Express के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mongo Express के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mongo Express एक हल्का, ओपन-सोर्स वेब UI है जिसे Node.js और Bootstrap 5 का उपयोग करके MongoDB के लिए बनाया गया है। यह आपको MongoDB इंस्टेंस से कनेक्ट करने और तुरंत डेटाबेस ब्राउज़ करने, कलेक्शन एक्सप्लोर करने, डॉक्यूमेंट्स एडिट करने और क्वेरीज़ चलाने की सुविधा देता है — यह सब एक ब्राउज़र टैब से, बिना किसी लोकल डेटाबेस क्लाइंट की आवश्यकता के। यह इंटरफ़ेस डेटाबेस, कलेक्शन और व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स में पूर्ण CRUD ऑपरेशंस को संभालता है, और BSON डेटा प्रकारों की पूरी रेंज को सपोर्ट करता है ताकि डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से प्रदर्शित और एडिट किया जा सके।
अपने MongoDB डेटाबेस के साथ Mongo Express को VPS पर सेल्फ-होस्ट करने से दोनों सेवाएं एक ही प्राइवेट नेटवर्क पर रहती हैं, जिससे आपका डेटाबेस पोर्ट कभी भी इंटरनेट पर एक्सपोज़ नहीं होता है जबकि एडमिन UI Traefik के माध्यम से HTTPS पर एक्सेसिबल रहता है।
Mongo Express की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण CRUD ऑपरेशंस
एक साफ ब्राउज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से, कोई भी शेल कमांड लिखे बिना, डेटाबेस, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स को बनाएं, पढ़ें, अपडेट करें और हटाएं।
इनलाइन दस्तावेज़ एडिटर
दस्तावेज़ों को सीधे UI में पूर्ण BSON प्रकार समर्थन के साथ संपादित करें, ताकि ObjectId, Date, और NumberLong जैसे मानों को सही ढंग से संभाला जा सके।
संग्रह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
माइग्रेशन, बैकअप, या एनवायरनमेंट के बीच डेटासेट स्नैपशॉट साझा करने के लिए JSON फॉर्मेट में कलेक्शन डेटा आयात और निर्यात करें।
अनुक्रमणिका प्रबंधन
ब्राउज़र छोड़े बिना क्वेरी परफॉरमेंस को समझने और ऑप्टीमाइज़ करने के लिए किसी भी कलेक्शन पर इंडेक्स देखें, बनाएं और हटाएं।
GridFS फाइल प्रबंधन
UI के माध्यम से सीधे MongoDB GridFS बकेट्स में संग्रहीत बड़ी फ़ाइलों को ब्राउज़ और मैनेज करें।
आपको Mongo Express को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।