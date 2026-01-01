Moodist एक ओपन-सोर्स एम्बिएंट साउंड मिक्सर है जो आपको फोकस, रिलैक्सेशन या रचनात्मक कार्य के लिए एक आदर्श ऑडियो वातावरण बनाने के लिए क्यूरेटेड साउंडस्केप्स को लेयर करने की सुविधा देता है। बारिश और जंगल के माहौल से लेकर कॉफी शॉप के शोर और व्हाइट नॉइज़ वेरिएंट तक — 84 सावधानी से चुने गए साउंड्स के साथ, आप अपने मूड या कार्य के अनुरूप कस्टम मिक्स बना सकते हैं और उन्हें बाद में फिर से उपयोग करने के लिए प्रीसेट के रूप में सहेज सकते हैं।

साउंड मिक्सिंग के अलावा, Moodist सीधे इंटरफ़ेस में प्रोडक्टिविटी टूल्स का एक सूट बंडल करता है: एक पोमोडोरो टाइमर, काउंटडाउन टाइमर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, टास्क लिस्ट और नोटपैड। मिक्स को URL के माध्यम से साझा किया जा सकता है ताकि सहकर्मी या दोस्त उसी साउंडस्केप को सुन सकें। सेल्फ-होस्टिंग आपको किसी थर्ड-पार्टी सर्विस पर निर्भर हुए बिना आपके अपने VPS पर एक निजी, हमेशा उपलब्ध इंस्टेंस प्रदान करता है।