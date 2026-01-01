1-क्लिक इंस्टॉलेशन में मूडीस्ट डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स परिवेशी ध्वनि मिक्सर, जिसमें 84 क्यूरेटेड साउंडस्केप्स और फोकस व रिलैक्सेशन के लिए बिल्ट-इन उत्पादकता उपकरण हैं।
Moodist के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Moodist के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Moodist एक ओपन-सोर्स एम्बिएंट साउंड मिक्सर है जो आपको फोकस, रिलैक्सेशन या रचनात्मक कार्य के लिए एक आदर्श ऑडियो वातावरण बनाने के लिए क्यूरेटेड साउंडस्केप्स को लेयर करने की सुविधा देता है। बारिश और जंगल के माहौल से लेकर कॉफी शॉप के शोर और व्हाइट नॉइज़ वेरिएंट तक — 84 सावधानी से चुने गए साउंड्स के साथ, आप अपने मूड या कार्य के अनुरूप कस्टम मिक्स बना सकते हैं और उन्हें बाद में फिर से उपयोग करने के लिए प्रीसेट के रूप में सहेज सकते हैं।
साउंड मिक्सिंग के अलावा, Moodist सीधे इंटरफ़ेस में प्रोडक्टिविटी टूल्स का एक सूट बंडल करता है: एक पोमोडोरो टाइमर, काउंटडाउन टाइमर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, टास्क लिस्ट और नोटपैड। मिक्स को URL के माध्यम से साझा किया जा सकता है ताकि सहकर्मी या दोस्त उसी साउंडस्केप को सुन सकें। सेल्फ-होस्टिंग आपको किसी थर्ड-पार्टी सर्विस पर निर्भर हुए बिना आपके अपने VPS पर एक निजी, हमेशा उपलब्ध इंस्टेंस प्रदान करता है।
Moodist की मुख्य विशेषताएं
स्तरित ध्वनि मिश्रण
कई परिवेशी ध्वनियों को एक साथ संयोजित करें और एक व्यक्तिगत ध्वनि परिदृश्य बनाने के लिए अलग-अलग वॉल्यूम स्तरों को समायोजित करें।
उत्पादकता सूट
पोमोडोरो टाइमर, काउंटडाउन टाइमर, साँस लेने के व्यायाम, कार्य सूची, और नोटपैड सभी एक ही इंटरफ़ेस में निर्मित हैं — किसी अलग ऐप की आवश्यकता नहीं है।
शेयर करने योग्य मिक्स
अपने वर्तमान साउंडस्केप को एक URL के रूप में निर्यात करें ताकि टीम के साथी या दोस्त तुरंत उसे लोड कर सकें और उसी मिक्स को सुन सकें।
प्रीसेट प्रबंधन
अपने पसंदीदा साउंडस्केप्स को सहेजें, नाम दें और फिर से लोड करें ताकि आप एक क्लिक से सही माहौल में वापस जा सकें।
प्रोग्रेसिव वेब ऐप
ऑफ़लाइन एक्सेस और डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों डिवाइस पर नेटिव-ऐप जैसा अनुभव पाने के लिए Moodist को अपनी होम स्क्रीन पर इंस्टॉल करें।
आपको Moodist को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।