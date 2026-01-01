Homebox एक इन्वेंट्री और संगठन प्रणाली है जो विशेष रूप से उन घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए बनाई गई है जो अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं को व्यवस्थित करना चाहते हैं। यह आपको फ़ोटो, कस्टम फ़ील्ड और स्थान टैग के साथ वस्तुओं को सूचीबद्ध करने की सुविधा देता है, साथ ही बीमा दस्तावेज़ों के लिए वारंटी, खरीद की तारीखें और मूल्य ट्रैक करता है। QR कोड लेबलिंग कमरों या भंडारण स्थानों में वस्तुओं की पहचान करना और उन्हें ढूँढना आसान बनाती है।

अपने VPS पर Homebox को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील इन्वेंट्री डेटा — जिसमें मूल्यवान वस्तुओं और खरीद इतिहास का विवरण शामिल है — पूरी तरह से निजी रहता है, बिना किसी सदस्यता शुल्क, बिना किसी भंडारण सीमा के, और किसी तीसरे पक्ष की सेवा द्वारा आपके डेटा एक्सेस को बंद करने का कोई जोखिम नहीं होता है।