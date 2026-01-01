1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Homebox डिप्लॉय करें।
पूरी गोपनीयता के साथ आपकी व्यक्तिगत वस्तुओं को ट्रैक करने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने के लिए स्व-होस्टेड घरेलू इन्वेंट्री सिस्टम।
Homebox के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Homebox के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Homebox एक इन्वेंट्री और संगठन प्रणाली है जो विशेष रूप से उन घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए बनाई गई है जो अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं को व्यवस्थित करना चाहते हैं। यह आपको फ़ोटो, कस्टम फ़ील्ड और स्थान टैग के साथ वस्तुओं को सूचीबद्ध करने की सुविधा देता है, साथ ही बीमा दस्तावेज़ों के लिए वारंटी, खरीद की तारीखें और मूल्य ट्रैक करता है। QR कोड लेबलिंग कमरों या भंडारण स्थानों में वस्तुओं की पहचान करना और उन्हें ढूँढना आसान बनाती है।
अपने VPS पर Homebox को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील इन्वेंट्री डेटा — जिसमें मूल्यवान वस्तुओं और खरीद इतिहास का विवरण शामिल है — पूरी तरह से निजी रहता है, बिना किसी सदस्यता शुल्क, बिना किसी भंडारण सीमा के, और किसी तीसरे पक्ष की सेवा द्वारा आपके डेटा एक्सेस को बंद करने का कोई जोखिम नहीं होता है।
Homebox की मुख्य विशेषताएं
QR कोड लेबलिंग
आइटम की तुरंत पहचान के लिए QR कोड जनरेट और स्कैन करें, जिससे बड़े कलेक्शन और स्टोरेज स्पेस में सर्च का समय कम हो जाता है।
वारंटी ट्रैकिंग
खरीद की तारीखें, वारंटी और रसीदें समाप्ति अलर्ट के साथ रिकॉर्ड करें ताकि आप कभी भी क्लेम की समय-सीमा न चूकें।
लोकेशन-आधारित संगठन
वस्तुओं को विशिष्ट कमरों या भंडारण क्षेत्रों में असाइन करें और किसी भी चीज़ को तुरंत खोजने के लिए स्थान के अनुसार खोजें।
मूल्य और बीमा ट्रैकिंग
आइटम के मूल्यों को लॉग करें और घर के बीमा दस्तावेज़ों तथा निवल मूल्य की गणना के लिए रिपोर्ट तैयार करें।
बहु-उपयोगकर्ता परिवार
अपनी इन्वेंट्री परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें, घरेलू सामान को सहयोगात्मक रूप से प्रबंधित करने के लिए अनुमतियाँ असाइन करके।
आपको Homebox को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।