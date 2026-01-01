Donetick एक सेल्फ-होस्टेड टास्क मैनेजमेंट एप्लिकेशन है जिसे साझा रहने की जगहों और छोटे समूहों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यह साधारण टू-डू लिस्ट से कहीं आगे है, इंटेलिजेंट असाइनमेंट स्ट्रेटेजी प्रदान करता है — जिसमें रैंडम रोटेशन और काम पूरा होने के इतिहास के आधार पर वर्कलोड बैलेंसिंग शामिल है — ताकि बार-बार आने वाली जिम्मेदारियों को बिना किसी मैन्युअल समन्वय के सभी सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जा सके।

फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और कस्टम रिकरेंस पैटर्न को सपोर्ट करती है, जबकि Telegram और Pushover के साथ इंटीग्रेशन समय पर रिमाइंडर प्रदान करते हैं। NFC टैग सपोर्ट सदस्यों को संबंधित स्थान पर टैग टैप करके तुरंत कार्य पूरा करने की सुविधा देता है। SSO और OIDC कम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि Donetick मौजूदा आइडेंटिटी सेटअप में फिट बैठता है, और लाइटवेट SQLite बैकएंड डिप्लॉयमेंट को सरल रखता है। सेल्फ-होस्टिंग आपको बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के पूर्ण डेटा प्राइवेसी प्रदान करती है।