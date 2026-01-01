Donetick को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
कई उपयोगकर्ताओं के बीच घरेलू कामकाज और दोहराई जाने वाली जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने के लिए ओपन-सोर्स सहयोगात्मक कार्य प्रबंधन।
Donetick के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Donetick के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Donetick एक सेल्फ-होस्टेड टास्क मैनेजमेंट एप्लिकेशन है जिसे साझा रहने की जगहों और छोटे समूहों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यह साधारण टू-डू लिस्ट से कहीं आगे है, इंटेलिजेंट असाइनमेंट स्ट्रेटेजी प्रदान करता है — जिसमें रैंडम रोटेशन और काम पूरा होने के इतिहास के आधार पर वर्कलोड बैलेंसिंग शामिल है — ताकि बार-बार आने वाली जिम्मेदारियों को बिना किसी मैन्युअल समन्वय के सभी सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जा सके।
फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और कस्टम रिकरेंस पैटर्न को सपोर्ट करती है, जबकि Telegram और Pushover के साथ इंटीग्रेशन समय पर रिमाइंडर प्रदान करते हैं। NFC टैग सपोर्ट सदस्यों को संबंधित स्थान पर टैग टैप करके तुरंत कार्य पूरा करने की सुविधा देता है। SSO और OIDC कम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि Donetick मौजूदा आइडेंटिटी सेटअप में फिट बैठता है, और लाइटवेट SQLite बैकएंड डिप्लॉयमेंट को सरल रखता है। सेल्फ-होस्टिंग आपको बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के पूर्ण डेटा प्राइवेसी प्रदान करती है।
Donetick की मुख्य विशेषताएं
स्मार्ट कार्य आवंटन
प्रत्येक सदस्य के पूर्णता इतिहास के आधार पर यादृच्छिक आवंटन या कार्यभार संतुलन का उपयोग करके कामकाज को निष्पक्ष रूप से वितरित करता है।
लचीली आवर्ती
दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और कस्टम शेड्यूल का समर्थन करता है, ताकि दैनिक बर्तनों से लेकर मासिक गहरी सफाई तक हर काम पटरी पर बना रहे।
पुश नोटिफिकेशन्स
टेलीग्राम और पुशओवर के साथ एकीकृत होकर सदस्यों के डिवाइस पर सीधे रिमाइंडर और ओवरड्यू अलर्ट भेजता है।
NFC टैग समर्थन
घर के आसपास उपयुक्त स्थानों पर एनएफसी टैग लगाएं ताकि सदस्य फोन टैप करके तुरंत कार्यों को पूरा चिह्नित कर सकें।
SSO और OIDC लॉगिन
निर्बाध उपयोगकर्ता प्रबंधन के लिए सिंगल साइन-ऑन और ओपनआईडी कनेक्ट के माध्यम से मौजूदा पहचान प्रदाताओं से जुड़ता है।
आपको Donetick को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।