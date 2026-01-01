Penpot पहला ओपन-सोर्स डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स के बीच क्रॉस-डोमेन सहयोग के लिए बनाया गया है। प्रोप्राइटरी विकल्पों के विपरीत, जो टीमों को सब्सक्रिप्शन मॉडल्स और क्लोज्ड इकोसिस्टम में बांध देते हैं, Penpot ओपन वेब स्टैंडर्ड्स पर आधारित है, नेटिव SVG आउटपुट करता है, और CSS-रेडी कोड जनरेट करता है जिसे डेवलपर्स सीधे अपने प्रोजेक्ट्स में उपयोग कर सकते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Penpot को सेल्फ-होस्ट करने से सभी डिज़ाइन फ़ाइलें, क्लाइंट का काम और बौद्धिक संपदा विशेष रूप से आपके सर्वर पर रहती है — कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, और आपके डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा पर पूरा नियंत्रण।