Penpot को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स के लिए वेब स्टैंडर्ड्स पर निर्मित ओपन-सोर्स UI/UX डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म।
Penpot के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Penpot के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Penpot पहला ओपन-सोर्स डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स के बीच क्रॉस-डोमेन सहयोग के लिए बनाया गया है। प्रोप्राइटरी विकल्पों के विपरीत, जो टीमों को सब्सक्रिप्शन मॉडल्स और क्लोज्ड इकोसिस्टम में बांध देते हैं, Penpot ओपन वेब स्टैंडर्ड्स पर आधारित है, नेटिव SVG आउटपुट करता है, और CSS-रेडी कोड जनरेट करता है जिसे डेवलपर्स सीधे अपने प्रोजेक्ट्स में उपयोग कर सकते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Penpot को सेल्फ-होस्ट करने से सभी डिज़ाइन फ़ाइलें, क्लाइंट का काम और बौद्धिक संपदा विशेष रूप से आपके सर्वर पर रहती है — कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, और आपके डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा पर पूरा नियंत्रण।
Penpot की मुख्य विशेषताएं
रीयल-टाइम सहयोग
कई डिज़ाइनर कर्सर की उपस्थिति, इनलाइन टिप्पणियों और लाइव अपडेट के साथ एक ही फ़ाइल पर एक साथ काम कर सकते हैं।
मूल SVG आउटपुट
हर डिज़ाइन मानक SVG में CSS प्रॉपर्टीज़ के साथ एक्सपोर्ट होता है, जिसे डेवलपर्स सीधे कोड में कॉपी कर सकते हैं, जिससे हैंडऑफ़ की अनिश्चितता खत्म हो जाती है।
घटक सिस्टम
पुनः प्रयोज्य कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स, नेस्टेड ओवरराइड्स और प्रोजेक्ट्स में साझा लाइब्रेरीज़ के साथ स्केलेबल डिज़ाइन सिस्टम बनाएं।
इंटरैक्टिव प्रोटोटाइपिंग
डेवलपमेंट से पहले उपयोगकर्ता प्रवाह का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए ट्रांज़िशन, ओवरले और स्क्रॉलिंग व्यवहार के साथ क्लिक करने योग्य प्रोटोटाइप बनाएं।
डेवलपर हैंडऑफ़
इंस्पेक्ट पैनल CSS वैल्यूज़, डाइमेंशन और एसेट्स को उजागर करता है, ताकि डेवलपर्स को डिज़ाइन टूल एक्सेस की ज़रूरत के बिना सटीक स्पेसिफिकेशन्स मिल सकें।
प्लगइन इकोसिस्टम
पेनपॉट को जावास्क्रिप्ट प्लगइन एपीआई के साथ विस्तारित करें ताकि कस्टम वर्कफ़्लो बनाए जा सकें और अपनी मौजूदा डिज़ाइन टूलचेन के साथ एकीकृत किया जा सके।
आपको Penpot को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।