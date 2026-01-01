PrivateBin एक न्यूनतम ओपन-सोर्स पेस्टबिन है जहाँ कंटेंट को 256-बिट AES-GCM के साथ सीधे ब्राउज़र में एन्क्रिप्ट किया जाता है, सर्वर तक पहुँचने से पहले। डिक्रिप्शन कुंजी केवल यूआरएल फ्रैगमेंट में रहती है, जिसे ब्राउज़र कभी सर्वर पर नहीं भेजते हैं — जिसका मतलब है कि सर्वर ऑपरेटर भी वह नहीं पढ़ सकता जो आप शेयर करते हैं। 8,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, यह उपलब्ध सबसे भरोसेमंद शून्य-ज्ञान शेयरिंग टूल में से एक है।

अपने VPS पर PrivateBin को सेल्फ-होस्ट करना आपके शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से प्राइवेट रखता है — कोई थर्ड-पार्टी सर्विस आपके पेस्ट्स को नहीं देखती है — और लाइटवेट Alpine कंटेनर को न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता होती है, जबकि यह आपको रिटेंशन पॉलिसी, फाइल साइज़ लिमिट और एक्सेस पर पूरा कंट्रोल देता है।