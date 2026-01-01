एक क्लिक इंस्टॉलेशन में PrivateBin डिप्लॉय करें।
जीरो-नॉलेज एन्क्रिप्टेड पेस्टबिन जहां सर्वर आपकी सामग्री कभी नहीं देखता — सभी एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन पूरी तरह से ब्राउज़र में होते हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PrivateBin के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PrivateBin एक न्यूनतम ओपन-सोर्स पेस्टबिन है जहाँ कंटेंट को 256-बिट AES-GCM के साथ सीधे ब्राउज़र में एन्क्रिप्ट किया जाता है, सर्वर तक पहुँचने से पहले। डिक्रिप्शन कुंजी केवल यूआरएल फ्रैगमेंट में रहती है, जिसे ब्राउज़र कभी सर्वर पर नहीं भेजते हैं — जिसका मतलब है कि सर्वर ऑपरेटर भी वह नहीं पढ़ सकता जो आप शेयर करते हैं। 8,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, यह उपलब्ध सबसे भरोसेमंद शून्य-ज्ञान शेयरिंग टूल में से एक है।
अपने VPS पर PrivateBin को सेल्फ-होस्ट करना आपके शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से प्राइवेट रखता है — कोई थर्ड-पार्टी सर्विस आपके पेस्ट्स को नहीं देखती है — और लाइटवेट Alpine कंटेनर को न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता होती है, जबकि यह आपको रिटेंशन पॉलिसी, फाइल साइज़ लिमिट और एक्सेस पर पूरा कंट्रोल देता है।
PrivateBin की मुख्य विशेषताएं
शून्य-ज्ञान एन्क्रिप्शन
256-बिट AES-GCM एन्क्रिप्शन पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है, इसलिए सर्वर केवल सिफरटेक्स्ट स्टोर करता है और आपकी प्लेन-टेक्स्ट सामग्री तक कभी भी पहुँच नहीं सकता।
पढ़ने के बाद जला दें।
एक बार के पेस्ट पहली बार देखे जाने के बाद अपने आप हटा दिए जाते हैं, जिससे वे पासवर्ड, टोकन, या किसी भी ऐसे रहस्य को साझा करने के लिए आदर्श बन जाते हैं जिसे स्थायी नहीं रहना चाहिए।
पासवर्ड सुरक्षा
URL-आधारित कुंजी के अतिरिक्त एक वैकल्पिक पासवर्ड जोड़ें, विशेष रूप से संवेदनशील पेस्ट पर एक्सेस कंट्रोल की दूसरी परत के लिए।
सिंटैक्स हाइलाइटिंग
200 से अधिक प्रोग्रामिंग भाषा थीम पठनीय फ़ॉर्मेटिंग और कलर-कोडेड सिंटैक्स के साथ कोड स्निपेट्स को साझा करना और उनकी समीक्षा करना आसान बनाते हैं।
किसी खाते की आवश्यकता नहीं।
लिंक वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत एक पेस्ट पढ़ सकता है — कोई साइन-अप नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, और सर्वर द्वारा कोई उपयोगकर्ता डेटा एकत्र या संग्रहीत नहीं किया जाता है।
आपको PrivateBin को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।