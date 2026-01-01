LazyLibrarian Sonarr और Radarr का पुस्तक-केंद्रित समकक्ष है — एक सेल्फ-होस्टेड ऑटोमेशन सर्वर जो आपके पसंदीदा लेखकों पर नज़र रखता है, व्यक्तिगत पुस्तक रिलीज़ को ट्रैक करता है, मिलान वाली फ़ाइलों के लिए Usenet और टोरेंट इंडेक्सर्स में खोज करता है, और चुनी हुई रिलीज़ को NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, या आपके द्वारा पहले से चलाए जा रहे किसी अन्य डाउनलोडर को सौंपता है।

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