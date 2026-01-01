एक क्लिक में LazyLibrarian डिप्लॉय करें।
ऑटोमेशन टूल जो लेखकों को ट्रैक करता है, ई-बुक्स और ऑडियोबुक्स ढूंढता है, और उन्हें आपके डाउनलोडर्स को सौंपता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LazyLibrarian के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LazyLibrarian Sonarr और Radarr का पुस्तक-केंद्रित समकक्ष है — एक सेल्फ-होस्टेड ऑटोमेशन सर्वर जो आपके पसंदीदा लेखकों पर नज़र रखता है, व्यक्तिगत पुस्तक रिलीज़ को ट्रैक करता है, मिलान वाली फ़ाइलों के लिए Usenet और टोरेंट इंडेक्सर्स में खोज करता है, और चुनी हुई रिलीज़ को NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, या आपके द्वारा पहले से चलाए जा रहे किसी अन्य डाउनलोडर को सौंपता है।
VPS पर LazyLibrarian को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक 24/7 लाइब्रेरियन मिलता है जो नई रिलीज़ के आते ही उन्हें पकड़ लेता है, आपकी मौजूदा Calibre लाइब्रेरी के विरुद्ध डुप्लिकेट हटाता है, और सब कुछ स्वचालित रूप से नाम बदलता और टैग करता है ताकि आपका ई-बुक और ऑडियोबुक संग्रह मैन्युअल काम के बिना व्यवस्थित रहे।
LazyLibrarian की मुख्य विशेषताएं
लेखक ट्रैकिंग और खोज
लेखकों को नाम से जोड़ें और LazyLibrarian उनकी पूरी ग्रंथ सूची Goodreads, Google Books, OpenLibrary, और अन्य स्रोतों से बनाता है।
ऑडियोबुक और ईबुक सहायता
यह ऑडियोबुक और ई-बुक दोनों प्रारूपों को संभालता है, प्रत्येक के लिए अलग-अलग गुणवत्ता और स्रोत नियमों के साथ, जिससे एक ही इंस्टेंस दो लाइब्रेरी का प्रबंधन करता है।
कैलबर और गुडरीड्स इंटीग्रेशन
आपके मौजूदा Calibre लाइब्रेरी को डुप्लिकेट से बचने के लिए इम्पोर्ट करता है, Goodreads से पढ़ी गई/पढ़ना चाहते हैं सूचियों को सिंक करता है, और मेटाडेटा को स्वचालित रूप से अपडेट करता है।
अंतर्निहित इंडेक्सर समर्थन
बिल्ट-इन प्लगइन्स NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge के लिए, और दर्जनों यूज़नेट और टॉरेंट इंडेक्सर्स Newznab और Torznab के माध्यम से।
पत्रिका और सीरीज़ ट्रैकिंग
अंक-आधारित पत्रिकाओं और बहु-पुस्तक श्रृंखलाओं पर नज़र रखता है, और जैसे ही नई रिलीज़ इंडेक्सर्स तक पहुँचती हैं, उन्हें मैन्युअल खोज के बिना कतारबद्ध करता है।
आपको LazyLibrarian को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।