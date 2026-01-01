ByteChef एक ओपन-सोर्स, लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो टीमों को API एकीकरण बनाने और SaaS ऐप्लिकेशंस, आंतरिक API और डेटाबेस में एक विज़ुअल एडिटर के माध्यम से वर्कफ़्लो को स्वचालित करने की सुविधा देता है। 200 से अधिक कंपोनेंट्स और कई प्रोग्रामिंग भाषाओं के सपोर्ट के साथ, तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों उपयोगकर्ता व्यापक कोड लिखे बिना परिष्कृत ऑटोमेशन बना सकते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर ByteChef को सेल्फ-होस्ट करना आपके वर्कफ़्लो लॉजिक, क्रेडेंशियल और बिज़नेस डेटा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है — कोई वेंडर एक्सेस नहीं, कोई यूसेज-आधारित मूल्य निर्धारण नहीं, और किसी थर्ड-पार्टी ऑटोमेशन क्लाउड पर कोई निर्भरता नहीं।