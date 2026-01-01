1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ByteChef डिप्लॉय करें।
200+ बिल्ट-इन कनेक्टर्स के साथ API एकीकरण और वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म।
ByteChef के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ByteChef के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ByteChef एक ओपन-सोर्स, लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो टीमों को API एकीकरण बनाने और SaaS ऐप्लिकेशंस, आंतरिक API और डेटाबेस में एक विज़ुअल एडिटर के माध्यम से वर्कफ़्लो को स्वचालित करने की सुविधा देता है। 200 से अधिक कंपोनेंट्स और कई प्रोग्रामिंग भाषाओं के सपोर्ट के साथ, तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों उपयोगकर्ता व्यापक कोड लिखे बिना परिष्कृत ऑटोमेशन बना सकते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर ByteChef को सेल्फ-होस्ट करना आपके वर्कफ़्लो लॉजिक, क्रेडेंशियल और बिज़नेस डेटा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है — कोई वेंडर एक्सेस नहीं, कोई यूसेज-आधारित मूल्य निर्धारण नहीं, और किसी थर्ड-पार्टी ऑटोमेशन क्लाउड पर कोई निर्भरता नहीं।
ByteChef की मुख्य विशेषताएं
विज़ुअल वर्कफ़्लो एडिटर
ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस के साथ जटिल ऑटोमेशन फ्लो डिज़ाइन करें, जिससे गहरी कोडिंग विशेषज्ञता के बिना इंटीग्रेशन सुलभ हो सके।
200+ पूर्व-निर्मित कनेक्टर
बिना किसी कस्टम इंटीग्रेशन को शुरुआत से बनाए, तुरंत लोकप्रिय SaaS ऐप्स, डेटाबेस और API से कनेक्ट करें।
बहु-भाषा समर्थन
Java, JavaScript, Python, या Ruby में कस्टम लॉजिक लिखें ताकि डेवलपर्स अपनी जानी-पहचानी भाषा में वर्कफ़्लो का विस्तार कर सकें।
AI के लिए तैयार वास्तुकला
बिल्ट-इन AI कंपोनेंट्स टीमों को अलग AI इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ऑटोमेशन में बुद्धिमान निर्णय लेने की क्षमता को शामिल करने की अनुमति देते हैं।
एडवांस्ड फ्लो कंट्रोल्स
शर्तें, स्विच, लूप्स और समानांतर निष्पादन इस बात पर सटीक नियंत्रण देते हैं कि जटिल व्यावसायिक तर्क कैसे चलता है।
आपको ByteChef को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।