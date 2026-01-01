Trailarr, arr मीडिया स्टैक का एक ओपन-सोर्स साथी है जो Radarr और Sonarr द्वारा पहले से प्रबंधित फिल्मों और टीवी शो के साथ ट्रेलरों को ढूंढता है, डाउनलोड करता है और फाइल करता है। यह कई Radarr, Sonarr और Plex इंस्टेंस से जुड़ता है, पता लगाता है कि कोई ट्रेलर पहले से मौजूद है या नहीं, और आपके द्वारा चुने गए रेजोल्यूशन और कोडेक पर गुम हुए ट्रेलरों को लाने के लिए yt-dlp का FFmpeg के साथ उपयोग करता है।

VPS पर Trailarr को सेल्फ-होस्ट करने से ट्रेलर वर्कफ़्लो बिना किसी होम सर्वर को व्यस्त किए लगातार चलता रहता है, और डाउनलोड की गई फाइलें उन्हीं लाइब्रेरी पाथ में आती हैं जिन्हें आपका मीडिया सर्वर पहले से स्कैन करता है। अनुकूलन योग्य नामकरण परंपराएं, गुणवत्ता प्रोफाइल और इवेंट हिस्ट्री Plex, Jellyfin, Emby और Kodi के साथ काम करने वाले ट्रेलरों का एक पूरा संग्रह रखना आसान बनाते हैं।