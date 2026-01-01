एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Trailarr डिप्लॉय करें।
अपनी Radarr और Sonarr मीडिया लाइब्रेरी के लिए मूवी और टीवी ट्रेलर्स को स्वचालित रूप से डाउनलोड और व्यवस्थित करें।
Trailarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Trailarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Trailarr, arr मीडिया स्टैक का एक ओपन-सोर्स साथी है जो Radarr और Sonarr द्वारा पहले से प्रबंधित फिल्मों और टीवी शो के साथ ट्रेलरों को ढूंढता है, डाउनलोड करता है और फाइल करता है। यह कई Radarr, Sonarr और Plex इंस्टेंस से जुड़ता है, पता लगाता है कि कोई ट्रेलर पहले से मौजूद है या नहीं, और आपके द्वारा चुने गए रेजोल्यूशन और कोडेक पर गुम हुए ट्रेलरों को लाने के लिए yt-dlp का FFmpeg के साथ उपयोग करता है।
VPS पर Trailarr को सेल्फ-होस्ट करने से ट्रेलर वर्कफ़्लो बिना किसी होम सर्वर को व्यस्त किए लगातार चलता रहता है, और डाउनलोड की गई फाइलें उन्हीं लाइब्रेरी पाथ में आती हैं जिन्हें आपका मीडिया सर्वर पहले से स्कैन करता है। अनुकूलन योग्य नामकरण परंपराएं, गुणवत्ता प्रोफाइल और इवेंट हिस्ट्री Plex, Jellyfin, Emby और Kodi के साथ काम करने वाले ट्रेलरों का एक पूरा संग्रह रखना आसान बनाते हैं।
Trailarr की मुख्य विशेषताएं
Radarr और Sonarr सिंक
कई Radarr, Sonarr, और Plex इंस्टेंसेस से कनेक्ट होता है ताकि हर मॉनिटर की गई फिल्म और टीवी शो को मैनुअल इम्पोर्ट के बिना खोजा जा सके।
स्वचालित ट्रेलर डाउनलोड
यह ट्रेलरों को लाने और उन्हें आपकी पसंदीदा रिज़ॉल्यूशन, कोडेक और ऑडियो सेटिंग्स में फिर से एन्कोड करने के लिए आंतरिक रूप से yt-dlp और FFmpeg का उपयोग करता है।
गुणवत्ता प्रोफ़ाइलें
प्रति-प्रोफ़ाइल रेज़ोल्यूशन, फॉर्मेट और फ़िल्टर नियम परिभाषित करें ताकि प्रत्येक लाइब्रेरी को ऐसे ट्रेलर मिलें जो उसके गुणवत्ता मानकों से मेल खाते हों।
Plex नामकरण के नियम
Plex-शैली के नामों का उपयोग करके मीडिया फ़ाइलों के बगल में ट्रेलर सहेजता है ताकि Plex, Jellyfin, Emby, और Kodi उन्हें अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के बिना पहचान सकें।
हार्डवेयर एक्सेलेरेशन
वैकल्पिक VAAPI और NVIDIA एक्सेलेरेशन ट्रेलर ट्रांसकोडिंग को तेज़ करता है और बड़ी लाइब्रेरी पर CPU उपयोग को कम रखता है।
घटना इतिहास और लॉग
बिल्ट-इन इवेंट ट्रैकिंग और विस्तृत लॉग ठीक-ठीक दिखाते हैं कि कौन से ट्रेलर डाउनलोड किए गए, छोड़े गए या विफल रहे, जिससे समस्या निवारण आसान हो जाता है।
आपको Trailarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।