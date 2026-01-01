एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Unleash डिप्लॉय करें।
किसी भी टेक स्टैक पर सुरक्षित और क्रमिक फीचर रोलआउट के लिए ओपन-सोर्स फीचर फ्लैग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म।
Unleash के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Unleash के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Unleash एक एंटरप्राइज़-ग्रेड ओपन-सोर्स फीचर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिस पर 1,000 से अधिक संगठनों की टीमें भरोसा करती हैं। यह कोड डिप्लॉयमेंट को फीचर एक्टिवेशन से अलग करता है — किसी भी समय प्रोडक्शन में भेजें और वेब कंट्रोल प्लेन के माध्यम से विशिष्ट उपयोगकर्ताओं, प्रतिशत रोलआउट या वातावरण के लिए चुनिंदा रूप से सुविधाओं को सक्षम करें, बिना रीडिप्लॉय किए।
Unleash को सेल्फ-होस्ट करने से सभी फ्लैग कॉन्फ़िगरेशन और उपयोगकर्ता टारगेटिंग डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। हर प्रमुख भाषा और फ्रेमवर्क को कवर करने वाले 15+ आधिकारिक SDKs के साथ, आपका पूरा इंजीनियरिंग संगठन एक सुसंगत वर्कफ़्लो के साथ फीचर फ्लैग्स को अपना सकता है — A/B टेस्टिंग और कैनरी रिलीज़ से लेकर इमरजेंसी किल स्विच तक।
Unleash की मुख्य विशेषताएं
चरणबद्ध रोलआउट
सुविधाओं को उपयोगकर्ताओं के एक कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रतिशत के लिए उपलब्ध कराएँ और धीरे-धीरे कवरेज का विस्तार करें, ताकि समस्याओं को सभी को प्रभावित करने से पहले पकड़ा जा सके।
15+ आधिकारिक SDKs
Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android और अन्य के लिए नेटिव SDKs फ्लैग मूल्यांकन को तेज़ और स्थानीय रखते हैं।
वातावरण लक्ष्यीकरण
एक ही कंट्रोल प्लेन से, कॉन्फ़िगरेशन को डुप्लिकेट किए बिना, प्रत्येक वातावरण — डेवलपमेंट, स्टेजिंग, प्रोडक्शन — के लिए स्वतंत्र फ्लैग स्टेट्स बनाए रखें।
सक्रियण रणनीतियाँ
उपयोगकर्ता आईडी, आईपी रेंज, होस्टनेम, या कस्टम कॉन्टेक्स्ट फ़ील्ड्स के आधार पर लक्षित करें ताकि यह सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सके कि प्रत्येक सुविधा कौन देखता है।
भरा हुआ ऑडिट लॉग
प्रत्येक फ्लैग परिवर्तन को लेखक और टाइमस्टैम्प के साथ दर्ज किया जाता है, जो आपको डीबगिंग और अनुपालन के लिए एक संपूर्ण इतिहास प्रदान करता है।
आपको Unleash को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।