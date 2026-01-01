Unleash एक एंटरप्राइज़-ग्रेड ओपन-सोर्स फीचर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिस पर 1,000 से अधिक संगठनों की टीमें भरोसा करती हैं। यह कोड डिप्लॉयमेंट को फीचर एक्टिवेशन से अलग करता है — किसी भी समय प्रोडक्शन में भेजें और वेब कंट्रोल प्लेन के माध्यम से विशिष्ट उपयोगकर्ताओं, प्रतिशत रोलआउट या वातावरण के लिए चुनिंदा रूप से सुविधाओं को सक्षम करें, बिना रीडिप्लॉय किए।

Unleash को सेल्फ-होस्ट करने से सभी फ्लैग कॉन्फ़िगरेशन और उपयोगकर्ता टारगेटिंग डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। हर प्रमुख भाषा और फ्रेमवर्क को कवर करने वाले 15+ आधिकारिक SDKs के साथ, आपका पूरा इंजीनियरिंग संगठन एक सुसंगत वर्कफ़्लो के साथ फीचर फ्लैग्स को अपना सकता है — A/B टेस्टिंग और कैनरी रिलीज़ से लेकर इमरजेंसी किल स्विच तक।