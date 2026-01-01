Yopass एक ओपन-सोर्स एन्क्रिप्टेड सीक्रेट शेयरिंग सर्विस है जो आपको पासवर्ड, टोकन और संवेदनशील फाइलों को ईमेल थ्रेड्स, चैट लॉग या सपोर्ट टिकट में छोड़े बिना सुरक्षित रूप से साझा करने की सुविधा देती है। सीक्रेट्स को सर्वर पर भेजने से पहले ब्राउज़र में OpenPGP का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाता है — डिक्रिप्शन कुंजी कभी सर्वर तक नहीं पहुंचती है, इसलिए होस्ट भी आपके सीक्रेट्स को नहीं पढ़ सकता है। प्रत्येक सीक्रेट को एक अद्वितीय वन-टाइम URL मिलता है जो देखे जाने के बाद या कॉन्फ़िगर करने योग्य समाप्ति अवधि के बाद स्वचालित रूप से स्व-विनाश हो जाता है।

अपने VPS पर Yopass को सेल्फ-होस्ट करना आपके संगठन को क्रेडेंशियल और संवेदनशील कॉन्फ़िगरेशन डेटा साझा करने के लिए एक निजी, ऑडिट करने योग्य चैनल प्रदान करता है। इसमें प्रबंधित करने के लिए कोई अकाउंट नहीं हैं, कोई ट्रैकिंग नहीं है, और कोई प्लेनटेक्स्ट स्टोरेज नहीं है — टीमों के भीतर या बाहरी पार्टियों के साथ सीक्रेट्स को सुरक्षित रूप से आदान-प्रदान करने के लिए बस एक साफ इंटरफ़ेस है।