1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Yopass डिप्लॉय करें।
सेल्फ-डिस्ट्रक्टिंग वन-टाइम लिंक के माध्यम से पासवर्ड और संवेदनशील डेटा भेजने के लिए एन्क्रिप्टेड गुप्त साझाकरण सेवा।
Yopass के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Yopass के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Yopass एक ओपन-सोर्स एन्क्रिप्टेड सीक्रेट शेयरिंग सर्विस है जो आपको पासवर्ड, टोकन और संवेदनशील फाइलों को ईमेल थ्रेड्स, चैट लॉग या सपोर्ट टिकट में छोड़े बिना सुरक्षित रूप से साझा करने की सुविधा देती है। सीक्रेट्स को सर्वर पर भेजने से पहले ब्राउज़र में OpenPGP का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाता है — डिक्रिप्शन कुंजी कभी सर्वर तक नहीं पहुंचती है, इसलिए होस्ट भी आपके सीक्रेट्स को नहीं पढ़ सकता है। प्रत्येक सीक्रेट को एक अद्वितीय वन-टाइम URL मिलता है जो देखे जाने के बाद या कॉन्फ़िगर करने योग्य समाप्ति अवधि के बाद स्वचालित रूप से स्व-विनाश हो जाता है।
अपने VPS पर Yopass को सेल्फ-होस्ट करना आपके संगठन को क्रेडेंशियल और संवेदनशील कॉन्फ़िगरेशन डेटा साझा करने के लिए एक निजी, ऑडिट करने योग्य चैनल प्रदान करता है। इसमें प्रबंधित करने के लिए कोई अकाउंट नहीं हैं, कोई ट्रैकिंग नहीं है, और कोई प्लेनटेक्स्ट स्टोरेज नहीं है — टीमों के भीतर या बाहरी पार्टियों के साथ सीक्रेट्स को सुरक्षित रूप से आदान-प्रदान करने के लिए बस एक साफ इंटरफ़ेस है।
Yopass की मुख्य विशेषताएं
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
ट्रांसमिशन से पहले OpenPGP का उपयोग करके ब्राउज़र में रहस्य एन्क्रिप्ट किए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सर्वर को कभी भी प्लेनटेक्स्ट डेटा तक पहुँच न मिले।
एक - बारगी लिंक
प्रत्येक रहस्य एक अद्वितीय URL उत्पन्न करता है जो पहली बार देखे जाने के बाद स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है, अनाधिकृत पुन: पहुँच को रोकता है।
कॉन्फ़िगर करने योग्य समाप्ति
संवेदनशील डेटा को घंटों, दिनों या हफ्तों के बाद स्वतः समाप्त होने के लिए सेट करें ताकि भूले हुए लिंक का उपयोग पुराने संवेदनशील डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए न किया जा सके।
कस्टम पासवर्ड सुरक्षा
वन-टाइम लिंक से भी बढ़कर सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के लिए किसी सीक्रेट में एक वैकल्पिक पासफ्रेज़ जोड़ें।
फाइल शेयरिंग
एन्क्रिप्टेड फ़ाइलें और टेक्स्ट सीक्रेट्स अपलोड और साझा करें, जिसमें स्ट्रीमिंग एन्क्रिप्शन फ़ाइल की सामग्री को एंड-टू-एंड निजी रखता है।
अकाउंट्स की कोई आवश्यकता नहीं।
प्राप्तकर्ता बिना लॉगिन के सीधे लिंक के माध्यम से गोपनीय जानकारी एक्सेस करते हैं, जिससे बाहरी ठेकेदारों या ग्राहकों के साथ क्रेडेंशियल साझा करना बाधा रहित हो जाता है।
आपको Yopass को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।