एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Checkcle डिप्लॉय करें।
अपटाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर और SSL ट्रैकिंग के लिए सार्वजनिक स्टेटस पेज के साथ एक ओपन-सोर्स रियल-टाइम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म।
Checkcle के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Checkcle के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Checkcle एक फुल-स्टैक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो DevOps टीमों और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को वेबसाइटों, API, सर्वर और SSL सर्टिफिकेट पर एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड से एकीकृत विजिबिलिटी प्रदान करता है। यह HTTP, TCP, DNS और पिंग एंडपॉइंट्स को Linux और Windows सर्वर मेट्रिक्स — CPU, RAM, डिस्क और नेटवर्क — के साथ, सभी रियल टाइम में मॉनिटर करता है।
SaaS मॉनिटरिंग टूल के विपरीत जो प्रति मॉनिटर या प्रति उपयोगकर्ता शुल्क लेते हैं, अपने स्वयं के VPS पर Checkcle को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है असीमित मॉनिटर, पूर्ण डेटा स्वामित्व और कोई आवर्ती शुल्क नहीं। Telegram, Slack, Discord, Email और Matrix के माध्यम से पब्लिक स्टेटस पेज और मल्टी-चैनल अलर्टिंग घटनाएं होने पर आपकी टीम और उपयोगकर्ताओं को सूचित रखते हैं।
Checkcle की मुख्य विशेषताएं
अपटाइम मॉनिटरिंग
HTTP, TCP, DNS, और पिंग एंडपॉइंट्स को कॉन्फ़िगर करने योग्य अंतरालों, प्रतिक्रिया समय ट्रैकिंग, और तत्काल डाउन अलर्ट के साथ मॉनिटर करें।
सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रिक्स
एक हल्के वन-लाइन एजेंट इंस्टॉलेशन के ज़रिए Linux और Windows सर्वर पर CPU, RAM, डिस्क और नेटवर्क उपयोग को ट्रैक करें।
SSL और डोमेन ट्रैकिंग
SSL प्रमाणपत्र की समय-सीमा समाप्त होने और डोमेन स्थिति की निगरानी करें ताकि समाप्त हो चुके या गलत कॉन्फ़िगर किए गए प्रमाणपत्रों के कारण होने वाली अप्रत्याशित रुकावटों को रोका जा सके।
पब्लिक स्टेटस पेज
अनुकूलन योग्य सार्वजनिक स्टेटस पेजों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं और हितधारकों के साथ लाइव ऑपरेशनल स्टेटस साझा करें।
मल्टी-चैनल अलर्ट
अनुकूलन योग्य अलर्ट टेम्पलेट्स के साथ टेलीग्राम, स्लैक, डिस्कॉर्ड, ईमेल और मैट्रिक्स पर घटना सूचनाएं भेजें।
आपको Checkcle को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।