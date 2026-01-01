Checkcle एक फुल-स्टैक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो DevOps टीमों और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को वेबसाइटों, API, सर्वर और SSL सर्टिफिकेट पर एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड से एकीकृत विजिबिलिटी प्रदान करता है। यह HTTP, TCP, DNS और पिंग एंडपॉइंट्स को Linux और Windows सर्वर मेट्रिक्स — CPU, RAM, डिस्क और नेटवर्क — के साथ, सभी रियल टाइम में मॉनिटर करता है।

SaaS मॉनिटरिंग टूल के विपरीत जो प्रति मॉनिटर या प्रति उपयोगकर्ता शुल्क लेते हैं, अपने स्वयं के VPS पर Checkcle को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है असीमित मॉनिटर, पूर्ण डेटा स्वामित्व और कोई आवर्ती शुल्क नहीं। Telegram, Slack, Discord, Email और Matrix के माध्यम से पब्लिक स्टेटस पेज और मल्टी-चैनल अलर्टिंग घटनाएं होने पर आपकी टीम और उपयोगकर्ताओं को सूचित रखते हैं।