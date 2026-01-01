Notifuse एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड ईमेल प्लेटफॉर्म है जो मार्केटिंग कैंपेन और ट्रांज़ैक्शनल ईमेल डिलीवरी को एक ही सिस्टम में समेकित करता है। Mailchimp या Brevo जैसी सब्सक्रिप्शन-आधारित सेवाओं के विपरीत, Notifuse आपके अपने सर्वर पर चलता है, जिससे प्रति-ईमेल शुल्क समाप्त हो जाते हैं और आपका सब्सक्राइबर डेटा पूरी तरह से निजी और आपके नियंत्रण में रहता है।

यह प्लेटफॉर्म Amazon SES, Mailgun और Postmark सहित कई ईमेल प्रोवाइडर को सपोर्ट करता है, ताकि आप उन बैकएंड के माध्यम से मैसेज रूट कर सकें जो आपकी लागत और डिलीवरेबिलिटी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। एक ड्रैग-एंड-ड्रॉप कैंपेन एडिटर, ऑडियंस सेगमेंटेशन, ओपन और क्लिक ट्रैकिंग, और प्रोग्रामेटिक ट्रांज़ैक्शनल ईमेल के लिए एक REST API मार्केटर और डेवलपर दोनों को एक ही सेल्फ-होस्टेड डिप्लॉयमेंट से वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है।