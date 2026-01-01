Notifuse को 1-क्लिक में डिप्लॉय करें।
मार्केटिंग कैंपेन और ट्रांसेक्शनल ईमेल के लिए मल्टी-प्रोवाइडर डिलीवरी के साथ स्व-होस्टेड ईमेल प्लेटफॉर्म।
Notifuse के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Notifuse के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Notifuse एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड ईमेल प्लेटफॉर्म है जो मार्केटिंग कैंपेन और ट्रांज़ैक्शनल ईमेल डिलीवरी को एक ही सिस्टम में समेकित करता है। Mailchimp या Brevo जैसी सब्सक्रिप्शन-आधारित सेवाओं के विपरीत, Notifuse आपके अपने सर्वर पर चलता है, जिससे प्रति-ईमेल शुल्क समाप्त हो जाते हैं और आपका सब्सक्राइबर डेटा पूरी तरह से निजी और आपके नियंत्रण में रहता है।
यह प्लेटफॉर्म Amazon SES, Mailgun और Postmark सहित कई ईमेल प्रोवाइडर को सपोर्ट करता है, ताकि आप उन बैकएंड के माध्यम से मैसेज रूट कर सकें जो आपकी लागत और डिलीवरेबिलिटी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। एक ड्रैग-एंड-ड्रॉप कैंपेन एडिटर, ऑडियंस सेगमेंटेशन, ओपन और क्लिक ट्रैकिंग, और प्रोग्रामेटिक ट्रांज़ैक्शनल ईमेल के लिए एक REST API मार्केटर और डेवलपर दोनों को एक ही सेल्फ-होस्टेड डिप्लॉयमेंट से वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है।
Notifuse की मुख्य विशेषताएं
अभियान संपादक
ड्रैग-एंड-ड्रॉप विज़ुअल एडिटर के साथ ईमेल कैंपेन बनाएं, जिसमें A/B टेस्टिंग, शेड्यूलिंग और रियल-टाइम प्रीव्यू शामिल हैं।
ट्रांज़ैक्शनल ईमेल API
गतिशील व्यक्तिगत सामग्री के लिए लिक्विड टेम्पलेटिंग के साथ REST API के माध्यम से प्रोग्रामेटिक रूप से इवेंट-ट्रिगर किए गए ईमेल भेजें।
बहु-प्रदाता वितरण
ईमेल को Amazon SES, Mailgun, Postmark, या किसी भी SMTP प्रोवाइडर के माध्यम से अपने टेम्पलेट्स या कार्यप्रवाहों को बदले बिना रूट करें।
सदस्य खंडीकरण
सब्सक्राइबर विशेषताओं और पिछली सहभागिता के इतिहास के आधार पर विशिष्ट दर्शक वर्गों के लिए अभियान लक्षित करें।
ओपन और क्लिक ट्रैकिंग
डैशबोर्ड में निर्मित विस्तृत ओपन रेट, क्लिक ट्रैकिंग और डिलीवरी एनालिटिक्स के साथ अभियान के प्रदर्शन को मापें।
आपको Notifuse को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।